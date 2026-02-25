Který z dodavatelů elektřiny a plynu získal nejvíce zákazníků za uplynulých 12 měsíců
Který z dodavatelů elektřiny a plynu získal nejvíce zákazníků za uplynulých 12 měsíců
Srovnání dodavatelů energií podle přírůstku počtu odběrných míst: Počet odběrných míst elektřiny roste, plyn odebírá stále méně zákazníků. Kolik elektřiny a plynu jsme spotřebovali a co ukazují data Energetického regulačního úřadu za rok 2025.
Za poslední rok se nejvíce dařilo velkým zavedeným dodavatelům energií
Operátor trhu zveřejnil počty odběrných a předávacích míst elektřiny a plynu (OPM) jednotlivých dodavatelů za leden 2026. Na základě této statistiky jsem vytvořil tabulku se srovnáním počtu OPM jednotlivých dodavatelů letos a loni v lednu. Na rozdíl od minulosti dnes porovnávám změny v počtech přípojek za 12 měsíců a jako doplňující informaci uvádím změny za poslední měsíc.
V tabulce pod textem je většina dodavatelů, kteří svými nabídkami figurují v Kalkulátoru cen energií TZB-info. Ve srovnání chybí provozovatelé lokálních distribučních sítí až na malé výjimky a OPM velkých podniků. U těchto podniků ale nedochází k významným změnám.
Tab. 1: Přehled odběrných a předávacích míst jednotlivých dodavatelů za leden 2026 (Zdroj: OTE, a.s.)
Prvních deset nejvíce úspěšných dodavatelů vysoce převyšuje ostatní obchodníky v počtu změn, ostatní obchodníci nezaznamenávají výrazné přírůstky odběrných míst nebo mírně ztrácejí. Pravděpodobně nejvíce změn dodavatelů elektřiny probíhá právě mezi těmito deseti nejúspěšnějšími obchodníky. Vliv na zvýšení počtu OPM má také celkový rostoucí počet přípojek elektřiny na trhu.
U plynu je situace rozdílná. Prvních deset nejvíce úspěšných dodavatelů odčerpává zákazníky velkým dodavatelům, kteří zákazníky naopak dlouhodobě ztrácejí. Růst nejúspěšnějších obchodníků je na úkor těch nejméně úspěšných. Počet přípojek plynu neustále klesá.
Počet odběrných míst elektřiny roste, plyn odebírá stále méně zákazníků
Za loňský rok se zvýšil počet odběrných a předávacích míst elektřiny o 171 632, obrovský nárůst byl zaznamenán zejména v první polovině minulého roku. Naproti tomu pokles počtu přípojek plynu byl v průběhu roku stabilní, jen za prosinec byl vyšší, asi v souvislosti s vypršením smluv.
Letos změnilo dodavatele méně zákazníků než roky po krizi, ale více než před ní
Na přelomu prosince a ledna dochází vždy k nejvyšším počtům změn, protože mnoho smluv na dobu určitou právě začíná a končí na přelomu roku nebo jsou smlouvy do konce určitého roku. Podívejme se na to, jak se vyvíjely tyto údaje za posledních pět let.
Na následujícím grafu je vidět zejména výrazný počet změn přípojek na přelomu roku 2021 a 2022 v souvislosti s energetickou krizí a nucenou změnou dodavatelů mnoha zákazníků. V následujících letech jsou počty změn na přelomu roku vyšší než v posledním roku před krizí, protože postupně končí smlouvy s vyššími cenami energií uzavřené v dobách konce energetické krize. Přelom roku 2025 až 2026 je počet změn dodavatele vyšší než na přelomu let 2020/2021, ale již to není jen vlivem pokrizového vývoje, nýbrž také intenzivním tlakem na cenu spojenou s aktivitou srovnávacích portálů a i samotných dodavatelů. Lidé levnějších nabídek více využívají, protože ceny energií jsou stále vyšší než před krizí a mohou ušetřit.
V následujícím grafu lednová čísla ukazují většinou změny od 1. ledna, kdežto prosincové počty zase ukazují na běžnou úroveň počtu změn v průběhu roku.
V druhém grafu je uveden vývoj celkového počtu změn OPM v průběhu roku 2025. Vidíme, že kromě ledna 2025, který odráží změny na konci roku 2024, je druhým vrcholem přelom června a července. V grafu zvýšený počet změn ukazuje červenec.
Když se podívám na dodavatele, kteří v průběhu roku ukončili činnost, jsou to Gazela Energy jako značka, zákazníci byli v rámci obchodníka převedeni pod Dobrou energii a SOLIDSUN Energie byla začleněna pod Pražskou energetiku a specializuje se na využití obnovitelných zdrojů. Vysloveně ke krachům ze dne na den, jak jsou občas zákazníci strašeni, v roce 2025 nedošlo.
Kolik elektřiny a plynu jsme spotřebovali, co ukazují data Energetického regulačního úřadu za rok 2025
Podle dat Energetického regulačního úřadu se loni u nás zvýšila spotřeba elektřiny (o 1,8 TWh). Na zvýšení nese hlavní podíl chladnější zima, která byla v průměru o 1,5 stupně C nižší. Více elektřiny zkonzumovaly domácnosti a podnikatelé, nikoliv velcí odběratelé, kteří vykazují pokles o 2,9 %.
Proti roku 2024 se zvýšila výroba elektřiny o 3,2 % na 76 terawatthodin (TWh) a tím se také zvětšil rozdíl mezi exportem a importem elektřiny ze sousedních zemí, zůstáváme čistým vývozcem. Zvýšení výroby je zásluhou jaderných elektráren, které loni vyprodukovaly 42,6 % elektřiny, zatímco uhelné elektrárny poprvé dodaly méně elektřiny než jaderné elektrárny (38,9 procent). Uhelné elektrárny čeká v příštím roce výrazný útlum spojený s ukončením provozu.
Podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se u nás stále pohybuje jen 16 %, rostl jen podíl fotovoltaiky o 18,6 %, výroby elektřiny v přečerpávacích elektrárnách +14,5 %, vlivem regulace. U fotovoltaiky se jedná pouze o hrubý odhad, hlavně proto, že není známo, jaký podíl z výroby tvoří vlastní spotřeba výrobců. Naopak kvůli suchu se nevyrobilo tolik elektřiny z vodních elektráren, pokles o 40 % na 1,6 TWh. I větrné elektrárny v roce 2025 vykazovaly loni nižší výrobu elektřiny.
Kvůli chladnější zimě jsme protopili i více plynu o 6,5 % (7,2 mld. m3). Kdyby se spotřeba přepočetla na dlouhodobý teplotní normál, byla by vyšší jen o 0,5 %. Růst nastal ve všech odvětvích, jak u domácností, tak u podnikatelů a v těžkém průmyslu, nejvíce ale u domácností.
V následující tabulce jsou uvedeny nejvýhodnější nabídky podle celkových nákladů na jeden rok. U některých nabídek jsou od nákladů odečteny bonusy přepočítané na jeden rok, pokud je dodavatel poskytuje. Tento přehled není úplný, na trhu je spousta dalších nabídek ke sjednání, některé jsou i levnější, než zde uvádím. Zdejším cílem je poskytnout zájemcům informaci o současných cenách energií, aby se lidé mohli snadněji orientovat. Následující tabulka má omezenou platnost do vydání nové, protože se nabídka dodavatelů může měnit.
Ceny energií na burzách v ČR
Tab. 4: Přehled cen elektřiny a plynu na burzách v ČR za poslední týden s procentuálním srovnáním proti tabulce z předchozího článku