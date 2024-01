Starostlivosť o zamestnancov, ako vybudovať motivovaný tím

English Synopsis

Caring for Employees, How to Build a Motivated Team

a. Every leader dreams of a motivated team. In this post, you will learn about the anatomy of success, why some individuals are successful, how success ties into ability, and what it truly means to possess ability, about motivation's various types, how to enhance it and provide support.

b. Každý lídr sní o motivovaném týmu. V tomto příspěvku se dozvíte o anatomii úspěchu, o tom, proč jsou někteří jedinci úspěšní, o tom, jak úspěch souvisí se schopnostmi a co to skutečně znamená mít schopnosti, o různých typech motivace, jak ji zvýšit a poskytnout podporu.