TZB-info / Facility management / Kancelář „ParkOffice“ pro společnost InteriorWorks s certifikací Well

Kancelář „ParkOffice“ pro společnost InteriorWorks s certifikací Well

Pracovní prostředí zvlášť v poslední době prochází výraznou proměnou. Ustupuje se od klasického prostoru koncipovaného především pro byznys k takovému, které je uzpůsobeno potřebám zaměstnanců s důrazem na smysly a jejich vliv na lidskou produktivitu a kreativitu.

Kancelář „ParkOffice“ inspirovaná Central Parkem v New Yorku

Společnost Tétris vytvořila pro společnost InteriorWorks kancelář „ParkOffice“ inspirovanou Central Parkem v New Yorku. Nový interiér je vytvořen v nové budově BREEAM v Amsterdamu-Noord, která je certifikovaná podle certifikačního systému zdravého vnitřního prostředí WELL a má CO 2 neutrální energetický systém podporovaný střešními solárními panely a tepelnými čerpadly pro rekuperaci tepla a chlazení podlah v létě.

Ekologické pracovní prostředí, kde můžete zažít venkovní atmosféru a zároveň být uvnitř. Dokonalé prolínání práce, volného času a dovolené v udržitelném podnikatelském prostředí.

Vnitřní klima zlepšuje kancelář každý den i noc díky hojné přítomnosti vnitřních rostlin a stromů. Zeleň také vytváří dokonalou rovnováhu mezi hydratací a kyslíkem v tomto zdravém prostoru. Obrovská vnitřní zahrada s bylinkami se využívá k přípravě zdravého poledního menu.

Veškeré truhlářské práce byly vyrobeny z opětovně získaného dřeva a dalších materiálů. Příčky a skleněné panely jsou vyrobeny z recyklovaných materiálů. Pouze zakřivené skleněné rohy jsou nové, protože byly relevantní pro organické uspořádání. Ke zdraví zaměstnanců navíc přispívá zelená (osázená) střecha, sportovní hřiště a nádrž na dešťovou vodu pro splachování toalet.

I v noci svítí speciální osvětlení z rekuperované energie na speciální rostliny, které čistí vnitřní klima. V zimě dodává útulnost vnitřní terasa včetně kamen na dřevo.

Po 6 měsících od otevření se počet zaměstnanců v pracovní neschopnosti snížil o 59 procent! 1)

Certifikace WELL – další krok k funkčním a zdravým budovám

Na rozdíl od certifikačních systémů LEED a BREEAM, zaměřených na udržitelnost a energetickou šetrnost budov jako takových, se certifikace WELL Building Standard™ soustředí výlučně na uživatele, jejich zdraví a spokojenost. Je tak dalším krokem pro budování funkčních, šetrných a především zdravých staveb. Hodnotí osm základních aspektů – kvalitu vzduchu a vody, osvětlení, stravu, tělesnou kondici, duševní zdraví a pohodlí uživatelů a také inovace.

Prvnímu domu byla původem americká certifikace udělena v roce 2015. Nyní je ve 35 zemích světa certifikováno více než 110 úsporných budov a dalších téměř 850 o certifikát usiluje – mezi nimi i čtyři tuzemské projekty, z nichž tři jsou od společnosti Skanska (Visionary, Praga Studios a Parkview).

Jednotlivé body hodnocení WELL vycházejí z lékařského průzkumu vlivu budov na zdraví lidí

V případě kvality vzduchu se soustředí primárně na kontrolu koncentrace CO 2 , vlhkosti, teploty, prašnosti a uvolňování škodlivých látek.

, vlhkosti, teploty, prašnosti a uvolňování škodlivých látek. U kvality světla je třeba kvůli lidskému biorytmu zajistit zejména dostatečný přísun denního světla a rovnoměrné, vhodné osvětlení.

Podstatné je také řešení akustiky. Velký hluk je totiž jedním z největších stresorů, navíc snižuje schopnost soustředění až o 66 %. Po vyrušení trvá člověku až 25 minut než se jeho koncentrace vrátí na původní úroveň.

Nejméně problematické je v tuzemských podmínkách zajištění dodávek kvalitní pitné vody, ta je totiž v Česku na vysoké úrovni.

Dále se v rámci interiéru hodnotí i dostupnost čerstvých a zdravých potravin, ergonomicky řešený nábytek nebo celková estetika prostředí.

„Certifikace WELL dle našeho vnímání doplňuje certifikaci šetrné budovy LEED a od základu motivuje a napomáhá uživatelům ‚WELL objektu‘ ke zdravějšímu životnímu stylu. Ať už tím, jaké zdravé pracovní prostředí nabízí, nebo celkovým komfortem a dalšími podpůrnými programy pro zaměstnance. Především jde ale o to, aby byla budova postavena ‚zdravě‘, v rámci objektu nebyly zabudovány žádné škodlivé materiály s potenciální expozicí škodlivých látek do pracovního prostředí, aby byla garantována například i kvalita vody a vzduchu vstupujícího do objektu a třeba i následná údržba budovy do budoucna se zřetelem na další body WELL certifikace. Je nutné, aby i další prostředky pro zdravý způsob života byly nájemcům volně dostupné – například variabilita pracovních prostor, biofilie, přístupnost objektu pro lidi se sníženou pohyblivostí a dalšími omezeními, světelné podmínky pro práci, zázemí pro sport a relaxaci a další,“ podotýká Eva Nykodymová ze společnosti Skanska. 2)

Zdroje:

1) Tétris Design & Build, s.r.o.

2) Certifikace WELL: zdraví a spokojenost uživatelů budov na prvním místě, článek TZB-info