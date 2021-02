TZB-info / Facility management / Nedezinfikujte špínu, napřed povrchy vyčistěte

Nedezinfikujte špínu, napřed povrchy vyčistěte

Hygiena neznamená pouze dezinfikování povrchů a rukou, aneb nedezinfikujte špínu, napřed povrchy vyčistěte, říká výzva České asociace úklidu a čištění (CAC). Desinfekce bez úklidu je neúčinná a je atakem na imunitu.

Desinfekce bez úklidu je neúčinná a je atakem na imunitu

Při uvolňování a otevírání provozů po nouzovém stavu mnohé z nově vytvořily pravidla s ohledem na epidemii COVID-19. Kromě osobní hygieny, jako je hygiena a dezinfekce rukou, byly nastaveny i hygienické podmínky ve smyslu dezinfikování prostor.

CAC upozorňuje na problematiku, která je velmi obvyklá. A to, že firmy své podlahy, stěny, toalety, šatny, jídelní prostory, dotyková místa (kliky, vypínače, madla atd.), nábytek a veškeré zařízení tzv. plošně dezinfikují, ale před tím neudělají generální úklid.

Jestliže máte na podlaze usazeniny nečistot, například ve spárách, nebo v ploše zamytý chemický prostředek, nemůžete takový povrch pouze vytřít dezinfekčním prostředkem. Pokud chcete vydezinfikovat ohmatanou, lepící kliku, pak je nutné povrch napřed důkladně vyčistit.

Bohužel, ale ve většině případů dezinfikují firmy špínu, a tím k dezinfekci nedochází. Nevytvoří se totiž tzv. dezinfekční film, protože tam, kde jsou usazeniny nečistot, mastnoty, ale i zamytého chemického přípravku, prach, písek, vlasy, drobečky atd., prostě nejedná se o zcela čistý povrch, tam se jednolitý dezinfekční film nemůže vytvořit. Co to znamená? Zjednodušeně řečeno, vylití prostředků (ať už finančních nebo chemických) do stoupy. A navíc je to další atak na imunitu jak pracovníků, tak zákazníků.

Co tedy dělat, pokud chcete opravdu mít povrchy čisté, dodržet hygienická pravidla, a povrchy mít řádně vydesinfikované?

První na řadu musí přijít generální úklid, tedy hloubkové vyčištění povrchů a odstranění jak volných nečistot, jako je prach, písek, vlasy apod., tak ulpělých (to jsou například skvrny, tmavé cesty na linoleu a PVC, tmavé pruhy kolem lišt, nečistoty ve spárách, lepivé povrchy, ohmaty atd.).

Hloubkové vyčištění neznamená, že povrchy setřete nějakou silnou chemikálií a je hotovo. Hloubkové vyčištění je buď strojní, případně pomocí vysokotlaké suché páry, a tady bych v obou případech doporučila si na to objednat profesionální úklidovou firmu.

A pokud se do toho chcete pustit svépomocí, tak kromě odmašťujícího přípravku (což na povrchy není přípravek na mytí nádobí, ale u provozoven jako je hodinářství, fitness centra, prodejny, obuvnictví atd. je to například alkoholový čistič), musí přijít na řadu i mechanické pomůcky v podobě kartáčů, padů (to je pro představu ta drsná plocha na houbičce), a u utěrek mikrovlákno, které má schopnost se dostat do pórů a nepouštět nečistoty zpět na povrch. Vše ale čisté a i mycí roztoky nesmí být kontaminovány. To znamená, že v jednom vědru nemůžete máchat špínu a zároveň namáčet mop nebo hadr do tzv. čistého roztoku. (viz Doporučení pro účinný úklid a dezinfekci).

Po důkladném vyčištění přichází, ale velmi důležitá fáze, a to je omytí čištěných povrchů čistou vodou, a to třeba i několikrát. Tedy tak dlouho, dokud z povrchu stíráte nečistoty. Na vymytí vodou je nutné opět použít čistý mop, nádobu a samozřejmě čistou vodu, kterou několikrát měníte. Může být i teplejší.

Na suchý povrch aplikujte dezinfekci. Na povrchy jako je stůl, prodejní pult, klika atd. je dezinfekci nejlépe nastříkat a nechat zaschnout. Na větší povrchy, typu stěn, dveří, ale lze to i použít na podlahy, je vhodné dezinfekci aplikovat tlakovým rozprašovačem (znáte to ze zahradnických potřeb). Vždy je velmi důležité zachovat dobu působení, tedy dobu expozice tak,jak je napsána na dezinfekci, jinak se film neutvoří.

Zlatým pravidlem je používání čistých pomůcek, pravidelný a roční generální úklid

Zlatým pravidlem je používání čistých pomůcek (utěrky, mopy, hadry, rozmýváky, košťata, houbičky, vědra atd.), čistých roztoků chemických přípravků (a lepší je vodu nekontaminovat namáčením utěrky, hadru nebo mopu do roztoku, proto na menší plochy použijte rozprašovač, na velké plochy jako jsou například stěny třeba tlakový rozprašovač stejný jako pro zahradní účely).

A co je nejdůležitější? Na pravidelný a řádný úklid nezapomínejte ani potom, co COVID-19 odezní.

Uklízet se má na pracovištích podle zákona denně, a ne jednou nebo párkrát týdně.To není úklid ale hraní si na něj. Úklid není viditelné odklízení nečistot, ale dlouhodobá údržba, aby prostor nevypadal jen čistý, ale čistý a zdravý také byl. A nezapomeňte, že i sebelepší úklid neznamená, že jednou za rok není nutné udělat generální úklid.

Navíc pravidelná a správná údržba prodlouží životnost zařízení i povrchů, ale pomůže i zvýšit zdravý život všech přítomných. Ukázka ploch, které nelze vydesinfikovat bez předchozího generálního úklidu:



Doplňující poznámka redakce TZB-info, Josef Hodboď:

V současné době se poměrně významná část některých druhů prací přenesla do domácností, formou home office. Zaměstanci pracují ve svém domácím prostředí a do ústřední budovy firmy přichází řidčeji a zpravidla do jednacích místností. Tyto místnosti jsou tudíž mnohem častěji obsazeny, využívány větším počtem různých lidí. S tím se zvyšuje pravděpodobnost přenosu infekčních chorob přes povrchy, kterých se lidé dotýkají. Tím také stoupá důležitost důkladného úklidu a dezinfekce. Nejen podlah a ostranění prachu, ale i povrchů stolů, židlí, vypínačů, klik, mohou to být i počítačové klávesnice, dotykové displeje atp., na kterých viry, ale obecně i jiné patogeny dokáží být nebezpečně aktivní hodiny i více. Stejně tak by měla být zvýšena frekvence čistění vyústek nebo žaluzií větrání, výměn filtrů větracích jednotek aj. Mnohé z firem, které na nový pracovní režim přechází, si tyto souvislosti neuvědomují a riskují tak z části i svou existenci, pokud by se jim nakazilo více zaměstnanců.

Komentář firmy Kärcher

Desinfekce bez předchozího vyčištění povrchů není účinná

„Je třeba si uvědomit, že vše nevyřeší jenom desinfekční prostředky. Desinfekce bez předchozího vyčištění povrchů není účinná ani z poloviny. Funkčním řešením je také například čištění horkou párou, které odstraní nečistoty a umí zlikvidovat většinu běžných bakterií a obalených virů,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Nepodceňujte úklid venkovních prostor

Vše začíná u strategického přístupu k péči o čistotu. A pokud chce firma vše řešit systematicky, první přichází na řadu úklid venkovních prostor. Profesionální péče o venkovní čistotu totiž zamezí zanesení nečistot do vnitřních prostor a zabrání například i následnému poničení povrchů. Ve většině případů je zde třeba eliminovat zejména prach a dále pak nečistoty v závislosti na okolním prostředí a aktuálním ročním období. Každopádně ale odborná péče o úklid a čistotu vyžaduje profesionální vybavení a know-how.