Energeticky úsporné projekty od ČEZ ESCO ušetřily zákazníkům loni čtvrt miliardy korun

EPC projekty mají tu výhodu, že ENESA přímo ve smlouvě zákazníkovi výši dosažených úspor garantuje a investice do těchto projektů se mohou splácet přímo z peněz ušetřených za energie.

Společnost ENESA z holdingu ČEZ ESCO je největším poskytovatelem projektů energetických úspor na českém trhu. V současnosti pod jejím vedením probíhá 32 projektů EPC v rámci 310 objektů po celé České republice.

ENESA očekává, že loňská úspora energie u jejich zákazníků se vyšplhá nejméně na 244 mil. korun, a to v cenách referenčních let projektů. Vzhledem k současnému růstu cen energie může být reálná úspora někde i o polovinu vyšší. Projekty EPC mají i ekologický přínos. Ekvivalent ročně uspořených emisí CO 2 činí 48 800 tun, což představuje 17 dnů provozu běžného elektrárenského uhelného bloku o výkonu 100 MW.

„Šetříme zákazníkům stovky milionů korun ročně, ale potenciál projektů EPC v Česku je mnohem vyšší. Budovy jsou zodpovědné za asi 40 % spotřeby energie a třetinu emisí CO 2 . Prostor pro snižování energetické náročnosti budov je v Česku obrovský. Podle analýzy ministerstva průmyslu jsou více než tři čtvrtiny státních budov energeticky nehospodárných. Ročně by tak stát mohl šetřit desítky miliard korun. Zároveň bychom tím posílili naši energetickou nezávislost a bezpečnost, protože úsporami snižujeme svou energetickou závislost na zahraničí,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Největší úspory energie ze všech aktivních EPC projektů společnosti ENESA jsou tradičně dosahovány v Kongresovém centru Praha (KCP)

Odhadem by mělo jen za loňský rok ušetřit nejméně 32 mil. korun, což je o 8 mil. více, než má KCP zaručeno smluvně. „Energeticky úsporný projekt u nás běží už šestým rokem. Vzhledem k velikosti objektu a složitosti technologií nebyly začátky jednoduché, ale úsilí se vyplatilo. Smluvně garantovánu máme 30procentní úsporu nákladů na energie, letos se vyhoupne na polovinu. Je to dvojnásob důležité v současné době, kdy se zotavujeme z covidových opatření a zároveň jsme hlavním centrem pro odbavování uprchlíků z Ukrajiny v ČR a jedeme na 200 procent,“ shrnuje Lenka Žlebková, generální ředitelka KCP.

EPC v 9 areálech kolejí a menz ČVUT

V loňském roce byla také dokončena realizace doposud největšího energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC na území ČR v 9 areálech kolejí a menz ČVUT. Po roce provozu bude podle předběžných výsledků překročena smluvně zaručená úspora ve výši 21,7 mil. korun o další 2 mil. korun. „Máme za sebou první rok, kdy si většinou vše sedá a kdy nejsou často úspory tak velké. U nás se vše díky skvělé přípravě a realizaci povedlo. Jsem tomu rád, bez modernizace bychom letos platili ještě o 42 % více, takže v současných cenách šetříme přes 30 milionů korun ročně,“ říká Vojtěch Petráček, rektor ČVUT Praha.



EPC projekty pro města a obce

Třetinu z celkového počtu EPC projektů představují úsporná řešení pro města a obce. Vedle Kolína, Jablonce nad Nisou, Vrchlabí, Jeseníku, Mnichova Hradiště a několika dalších míst, šetří provozní náklady i v Klatovech.

„V roce 2012 jsme vsadili na chytré technologie, konkrétně na individuální systém kontroly teploty v jednotlivých místnostech a důsledný energeticky management. Modernizací 17 objektů za necelých 18 mil. korun jsme dokázali srazit náklady na energie o téměř 4 mil. korun ročně, a to v referenčních cenách roku 2011,“ vzpomíná místostarosta Klatov Václav Chroust.

V prosinci 2021 byly slavnostně předány dva modernizované objekty radnice MČ Praha 14.

„Kromě zvýšení komfortu návštěvníků a zaměstnanců, bylo našim cílem snížit energetickou náročnost budov, a to nejen s ohledem na životní prostředí – třeba na potřebu snížit emise skleníkových plynů, ale i na úsporu provozních nákladů,“ uvedl Jiří Zajac, starosta Prahy 14. Nyní mají objekty novou fasádu, okna, nové elektronické rozvody, nové osvětlení, efektivnější vytápění, zásobníky na svod dešťové vody, kterou je možné využívat na zalévání, a především nové inteligentní ovládání vzduchotechniky, klimatizace, osvětlení a vytápění. Díky rekonstrukci se energetická náročnost budov sníží téměř na polovinu a jelikož se jedná o projekt energetických úspor s garantovaným výsledkem, radnice má roční výši úspor, která činí téměř 0,5 mil. korun, zaručenu po dobu 5 let smluvně.

Metodu EPC je možné již třetím rokem kombinovat s dotacemi, například v rámci OP ŽP či OP PIK

Díky tomu vznikají komplexní projekty, kde jsou nová zařízení propojena chytrou technologii a vzniklá úspora energie je navýšena o přínos zateplení pláště budovy a nových oken. „Ideální pro kombinaci EPC s dotacemi jsou projekty v nemocnicích, kde je často potřeba provést i řadu stavebních úprav, aby byla úspora co nejvyšší. V současnosti máme projekty v 6 nemocnicích po celé České republice a v letošním roce rozjedeme několik dalších, které brzy oznámíme,“ říká Milan Dorko, generální ředitel společnosti ENESA.

Projekty společnosti ENESA bodovaly loni v tuzemských i zahraničních soutěžích

Kongresové centrum Praha si odneslo titul ze soutěže Český energetický a ekologický projekt roku a Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy zvítězila ve finále soutěže Chytrá města 2021. Výstavba nového pavilonu byla také vybrána hodnotiteli z OECD a Evropské komise mezi tři nejlépe zadané veřejné zakázky roku 2021 v kategorii Udržitelná veřejná zakázka soutěže PROCURA+.

Význam EPC projektů v českém, ale i v evropském měřítku dokládá přítomnost předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové ve Státní opeře Praha, kde ji metodu EPC a její využití v tomto objektu představil generální ředitel Národního divadla Jan Burian, jehož je opera součástí.

Souhrn ENESA 2021

Garantovaná roční úspora nákladů na energie ve všech EPC projektech: 210 mil. Kč

Dosažená roční úspora nákladů na energie ve všech projektech: 244 mil. Kč

Nadúspora: 34 mil. Kč, tedy 16 % (2020 = 11 %)

Počet aktivních EPC projektů: 32

Ekvivalent emisí CO 2 : 48 800 tun