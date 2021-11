Jablonecké radnici sázka na energetické úspory vychází. Město už ušetřilo 20 mil. Kč

Kvůli protipandemickým opatřením byla spotřeba energie ve veřejných objektech obecně nižší. Jablonecké radnici přinesla další snížení spotřeby energie předchozí investice do vytápění a osvětlení, loni tedy ušetřila hned dvakrát.

Sčítání ušetřených nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo předcházela v roce 2016 modernizace energetického hospodářství ve 12 školských objektech, městské sportovní hale, knihovně a plaveckém bazénu za celkem 32 mil. Kč. Rekonstrukcí prošla většina kotelen, dosluhující plynové kotle byly nahrazeny novými. ENESA rovněž optimalizovala provoz tepelných čerpadel. Řada osvětlovacích těles byla vyměněna za úsporné kompaktní zářivky nebo LED svítidla.

Projekt byl realizován formou energetických služeb se zárukou úspor (angl. EPC), městský rozpočet tak investice nijak nezatížila, protože částka je postupně splácena z budoucích úspor provozních nákladů.

„Bylo rozumné, že jsme v době před pandemií přemýšleli strategicky a pustili se do tohoto úsporného projektu. Dnes se nám snížení nákladů o 5 milionů korun velmi hodí. Energetické úspory formou EPC bych rozhodně doporučil i ostatním městům, která o tom třeba teď přemýšlejí,“ říká primátor Jablonce nad Nisou Jiří Čeřovský.

Důležitou roli ve výši úspor hraje také systém individuální regulace teplot v jednotlivých místnostech, který umožňuje udržovat teplotu podle účelu a času využití. Na chodbách, toaletách a v tělocvičnách je tak nastavena teplota o poznání nižší než v kabinetech, kancelářích a učebnách.

„Správci a uživatelé objektů velmi oceňují fakt, že řídicí systém je z jejich strany bezzásahový, funguje samostatně bez nutnosti každý den cokoli nastavovat, upravovat nebo kontrolovat, veškeré další potřebné činnosti zastává náš energetický management,“ vysvětluje Milan Dorko, generální ředitel společnosti ENESA.

Jablonecký projekt je jedním z téměř čtyř desítek městských energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC na území ČR. Co se týče výše úspor, patří jablonecký k těm nejefektivnějším. Kromě zaručených úspor a jejich prokazatelnosti, si města pochvalují i důsledný energetický management, který je nedílnou součástí každého projektu.

Nejde o jedinou spolupráci města s holdingem ČEZ ESCO. ČEZ Energo, další dceřiná společnost ČEZ ESCO, letos dokončila instalaci pěti kogeneračních jednotek pro Jabloneckou energetickou. Investice do jablonecké soustavy zásobování teplem dosáhla téměř 80 milionů korun. Slovo kogenerace pochází z anglického co-generation a znamená společnou výrobu elektřiny a tepla, což má ekonomické i environmentální výhody. Zdroj energie je při kogeneraci využit oproti klasickým elektrárnám efektivněji a s maximální účinností.

