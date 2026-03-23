Školení Kontroly inspektorátu práce a nelegální zaměstnávání v roce 2026

Praktický průvodce pro zaměstnavatele

23.3.2026
Cech topenářů a instalatérů ČR
Nové pravomoci inspektorů, změny v posuzování nelegální práce i digitalizace kontrolních procesů zásadně mění praxi zaměstnavatelů. Kontroly ze strany Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) v posledních letech výrazně přitvrzují.

Školení poskytne praktický a procesně orientovaný přehled toho, jak kontroly probíhají, na co se inspekce zaměřuje a jak se na ně efektivně připravit. Zvláštní pozornost bude věnována nelegálnímu zaměstnávání, vč. nehlášené práce a zásadním změnám v posuzování tzv. Švarcsystému.

Účastníci získají konkrétní informace z praxe, doporučení postupů, které mohou ihned implementovat ve své organizaci, aby minimalizovali riziko sankcí.

Vedení jednotlivých bloků přednášek JUDr. Adam Valíček, MBA.

23. 4. 2026 od 10.00 hodin – 13.00 hodin

Místo konání:

  • Konferenční sál Strojírenského zkušebního ústavu v Brně, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Medlánky Navigovat

Registraci účastníků zajišťuje pořadatel CTI ČR dne 23. 4. 2026 (čtvrtek) od 9.30 hodin.
Součástí semináře jsou písemné materiály, které obdrží účastník u registrace na semináři.
Závazná přihláška

Program

10.00 hodin Kontroly inspektorátu práce v roce 2026

  • plán kontrolních akcí pro rok 2026
  • na co se inspekce práce nejčastěji zaměřuje

11.00 hodin Průběh kontroly a příprava zaměstnavatele

  • zahájení a průběh kontroly
  • práva a povinnosti kontrolované osoby
  • jak si správně připravit dokumentaci a interní procesy

Coffee Break

12.00 hodin Nelegální zaměstnávání a Švarcsystém

  • zásadní změny v posuzování Švarcsystému, včetně kritéria soustavnosti
  • kdy lze legálně spolupracovat s OSVČ a kde jsou rizikové body
  • pokuty, daňové a trestněprávní dopady

12.45 hodin Diskuse. Otázky a odpovědi

Obsah semináře je připraven tak, aby vytvořil ucelený obraz dané problematiky.

Poznámka: Tento programový list vychází z informací a upřesněných údajů k datu 17. 3. 2026


