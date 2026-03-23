Školení Kontroly inspektorátu práce a nelegální zaměstnávání v roce 2026
Praktický průvodce pro zaměstnavatele
Nové pravomoci inspektorů, změny v posuzování nelegální práce i digitalizace kontrolních procesů zásadně mění praxi zaměstnavatelů. Kontroly ze strany Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) v posledních letech výrazně přitvrzují.
Školení poskytne praktický a procesně orientovaný přehled toho, jak kontroly probíhají, na co se inspekce zaměřuje a jak se na ně efektivně připravit. Zvláštní pozornost bude věnována nelegálnímu zaměstnávání, vč. nehlášené práce a zásadním změnám v posuzování tzv. Švarcsystému.
Účastníci získají konkrétní informace z praxe, doporučení postupů, které mohou ihned implementovat ve své organizaci, aby minimalizovali riziko sankcí.
Vedení jednotlivých bloků přednášek JUDr. Adam Valíček, MBA.
23. 4. 2026 od 10.00 hodin – 13.00 hodin
Místo konání:
- Konferenční sál Strojírenského zkušebního ústavu v Brně, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Medlánky Navigovat
Registraci účastníků zajišťuje pořadatel CTI ČR dne 23. 4. 2026 (čtvrtek) od 9.30 hodin.
Součástí semináře jsou písemné materiály, které obdrží účastník u registrace na semináři.
Program
10.00 hodin Kontroly inspektorátu práce v roce 2026
- plán kontrolních akcí pro rok 2026
- na co se inspekce práce nejčastěji zaměřuje
11.00 hodin Průběh kontroly a příprava zaměstnavatele
- zahájení a průběh kontroly
- práva a povinnosti kontrolované osoby
- jak si správně připravit dokumentaci a interní procesy
Coffee Break
12.00 hodin Nelegální zaměstnávání a Švarcsystém
- zásadní změny v posuzování Švarcsystému, včetně kritéria soustavnosti
- kdy lze legálně spolupracovat s OSVČ a kde jsou rizikové body
- pokuty, daňové a trestněprávní dopady
12.45 hodin Diskuse. Otázky a odpovědi
Obsah semináře je připraven tak, aby vytvořil ucelený obraz dané problematiky.
Poznámka: Tento programový list vychází z informací a upřesněných údajů k datu 17. 3. 2026
Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...