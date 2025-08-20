Nejnavštěvovanější odborný web
Požární ochrana v práci: Co musí každý znát

20.8.2025
Ing. Kateřina Petrová, Specialistka BOZP a PO společnosti CIVOP

Požární bezpečnost bývá v kancelářských budovách často podceňována, ačkoli právě zde může požár způsobit rozsáhlé škody. Článek upozorňuje na nejčastější rizika – od závad elektroinstalace po lidský faktor – a nabízí konkrétní doporučení, jak těmto hrozbám efektivně čelit.

Požáry budov jsou pro lidi obzvláště nebezpečné. Zdroj: www.pixabay.com
1. Rizika spojená s elektroinstalací

Moderní kanceláře jsou plné elektronických zařízení, což zvyšuje riziko přetížení elektrické sítě, zejména ve starších budovách. Závady, zkraty nebo přehřátí zařízení mohou vést k požáru, obzvláště v kombinaci s hořlavými materiály.

Co dělat:

  • Pravidelně revidujte elektroinstalaci a zařízení.
  • Používejte pouze certifikované přístroje.
  • Vyvarujte se přetěžování zásuvek a propojování prodlužovacích kabelů.
  • Školte zaměstnance v bezpečném zacházení s elektřinou.
  • Nenechávejte přístroje a zařízení při nabíjení bez dozoru. Rychlolovarné konvice, rychonabíjení různých zařízení jsou častým rizikem pro vznik požáru.

2. Nevhodné skladování hořlavých materiálů

Papíry, čisticí prostředky a další materiály jsou běžnou součástí kanceláří. Pokud jsou skladovány nevhodně, například u tepelných zdrojů nebo požárních dveří, představují vážné nebezpečí.

Doporučení:

  • Skladujte chemikálie odděleně, ideálně v označených místnostech.
  • Neumisťujte materiál před požární dveře.
  • V kuchyňkách vždy vypínejte spotřebiče po použití.

3. Lidský faktor

Neopatrnost zaměstnanců bývá častým spouštěčem požáru – zapnuté přístroje, nesprávné používání mikrovlnky, kouření na zakázaných místech apod.

Opatření:

  • Pravidelné školení v požární ochraně.
  • Přehledná dokumentace: evakuační plány, směrnice, řády.
  • Viditelné značení únikových cest a hasicích přístrojů.
  • Vnitřní směrnice zakazující kouření a otevřený oheň.

4. Nedostatečná údržba hasicích a bezpečnostních systémů

Každá budova musí být vybavena hasicími přístroji, hydranty, nouzovým osvětlením a dalšími zařízeními. Bez pravidelné údržby však tyto prvky ztrácejí účinnost.

Co zajistit:

  • Pravidelné kontroly a revize systémů.
  • Okamžité náhradní opatření při nefunkčnosti zařízení.
  • Zaškolený personál pro obsluhu bezpečnostních systémů.

5. Nepřipravený personál

Ani sebelepší vybavení nenahradí informované a připravené zaměstnance. V krizových situacích rozhoduje právě jejich reakce.

Klíčové kroky:

  • Školení a nácvik evakuace.
  • Seznámení nováčků s požárními pravidly.
  • Určení požárních hlídek a odpovědných osob.

Závěr

Požární bezpečnost v kancelářích není jednorázovou záležitostí, ale vyžaduje trvalou pozornost, pravidelnou údržbu a školení. Kombinace kvalitní infrastruktury, moderní techniky a odpovědného přístupu zaměstnanců je nejlepším způsobem, jak předcházet požárům. Pamatujte: I zdánlivě bezpečné kancelářské prostředí může skrývat rizika – buďte připraveni.

 
 
