Nabídka červnových Kurzů celoživotního vzdělávání v BIM
Kurzy CŽV-BIM jsou otiskem nejlepší praxe digitalizace stavebnictví v ČR a ve světě. Jsou určeny manažerům, zadavatelům, zhotovitelům, projektantům, stavebním dozorům, výrobcům a dalším klíčovým rolím stavebního průmyslu. Připravují frekventanty nejen na nové povinnosti v oblasti BIM, ale především ukazují, jak si z digitalizace profitovat ve své činnosti.
Praktické základy BIM: Jak začít využívat informační model stavby
KDY: 10. 6. – 12. 6. 2026, 3 dny (st, čt, pá), 20 výukových hodin (45 min)
V praxi výstavbových projektů se čím dál častěji setkáváme s modely BIM. Jak je využít z pohledu investičního technika, správce objektu, investora nebo stavebního dozoru? Vzdělávací kurz Vás provede základy práce s BIM modely. Získáte nejen teoretické znalosti, ale především praktické zkušenosti s využitím reálných modelů z praxe.
BIM v praxi: vzdělávací kurz pro moderní stavebnictví
KDY: 10. 6. – 17. 6. 2026, 6 dní (st, čt, pá; po, út, st), 36 výukových hodin
Absolvent kurzu „BIM v praxi: vzdělávací program pro moderní stavebnictví“ absolvuje v rozsahu 40 hodin intenzivní prezenční studium, realizuje tvorbu vlastního plánu pro digitální projekt a složí závěrečný test, který je možno jednou opakovat. Kurz je zakončen mezinárodně uznávaným MIKROCERTIFIKÁTEM.
Seznámí se s klíčovými nástroji, standardy a postupy. Osvojí si nezbytné praktické dovednosti pro využití informačních modelů staveb. Dokáže sestavovat požadavky na poskytovatele digitálních dat na jedné straně. Na druhé straně dokáže reagovat na informační požadavky vhodnou kombinací postupů a nástrojů.
Získá znalost o měření přínosů informačních modelů v konkrétních digitálních stavebních projektech, o postupu zavádění digitálních metod do společnosti a o budoucím vývoji v oblasti digitalizace stavebnictví.
Získávané znalosti a dovednosti jsou demonstrovány na skutečných projektech dobré praxe.
Získané digitální kompetence doplňují profesní odbornost v oblasti přípravy, realizace a provozu staveb.
Řízení kvality BIM modelu (QA/QC v BIM)
KDY: 15. 6. – 17. 6. 2026, 3 dny (po, út, st), 20 výukových hodin (45 min)
Školení pro mírně pokročilé až pokročilé seznámí se základními technikami práce při kontrole digitálních modelů. Schopnost zkontrolovat, tedy převzít dílo od zhotovitele projektových informací je klíčovou dovedností v BIM projektech.
Tuto dovednost využijí jak zadavatelé ale též projektanti, technické dozory, správci nemovitostí nebo stavbyvedoucí. V praxi se dávno ukázalo, že procesy kontroly kvality (QC) a zajištění kvality (QA) jsou nezbytnou součástí všech digitalizovaných průmyslových odvětví. Techniky zajištění a kontroly kvality řídí spolehlivost digitálních dat a tím jejich využitelnost v jakémkoliv dalším procesu.
Fakulta stavební je jednou z 8 fakult Českého vysokého učení technického v Praze, je historicky nejstarší a patří k největším fakultám ČVUT v Praze. Fakulta získala pro ČVUT významné hodnocení v mezinárodním žebříčku univerzit - QS World University ...