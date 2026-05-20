Počet nejvýhodnějších nabídek s cenami energií se viditelně snížil
Komentář k situaci na energetickém trhu. Kteří dodavatelé měnili ceníky za poslední týden? ERÚ uznal oprávněnost výpovědi zákazníka zaslanou e-mailem. V současné době je nejjednodušší způsob změny dodavatele uzavření smlouvy s jiným dodavatelem nebo se zprostředkovatelem a nechat agendu s tím spojenou na něm.
Ceny zemního plynu i elektřiny za poslední týden opět vzrostly a to o více jak deset procent. Odpovídá to současné situaci na Blízkém východu, která je velmi proměnlivá a zatím není na obzoru žádné dlouhodobé mírové řešení. Nicméně nejen já jsem optimista ohledně cen ropy a zemního plynu, protože vždy nedostatek nutí lidi k hledání jiného řešení. Můj názor je podepřen i názorem obchodníků, účastníků obchodování na burze PXE, kde kontrakty na rok 2027 až na rok 2029 sice také rostou, i když mírně, tak přeci jenom ceny jsou výrazně nižší.
Současně s vývojem cen na burze PXE a s okamžitou situací na trhu se mění ceny na spotovém trhu Operátora trhu. V tabulce (Tab. 1) je uváděn vážený průměr cen za posledních třicet dní.
Optimismus je patrný i z cen kontraktů na roky 2028 a 2029 v případě plynu i elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno, jejichž výše se pohybuje výrazně níž než nejlepší ceny plynu na trhu pro domácnosti v době před íránskou krizí.
Tab. 1: Přehled cen na burzách v ČR s trendem jejich vývoje
Podle našich dat nyní zájem o nové akviziční nabídky po prvotní zvýšené poptávce poklesl. Stále ale domácnosti dávají přednost fixaci cen energií na dva nebo na tři roky před smlouvami na dobu neurčitou bez fixace ceny. Ceny elektřiny i plynu pro nové zákazníky, případně pro stávající zákazníky v prolongačních cenících opět mírně narostly. Zatím se růst cen na burze neprojevil v tarifech pro stávající zákazníky. Někteří dodavatelé po zvýšení cen na počátku krize dokonce korigují své nabídky pro nové zákazníky.
Novinky v nabídkách elektřiny a plynu za uplynulý týden
ARMEX ENERGY má nový akviziční produkt pro dodávku elektřiny a plynu PREMIUM KLESAJÍCÍ 602 FIX. Zajímavý na nabídce je začátek platnosti až od 1. 1. 2027. U plynu se tarif objevuje souběžně se současně platnou březnovou nabídkou, u elektřiny je nová nabídka jediná, pro aktuální období až do konce roku obchodník zatím nic nenabízí. To znamená, že dodavatel bude, alespoň podle způsobu zveřejnění, dodávat energie od začátku příštího roku. V tabulce (Tab. 2) je uvedena průměrná cena za celé období závazku, protože se jedná o ceník s postupně klesající cenou. Na druhou stranu obchodník výrazně snížil cenu elektřiny v průměru za celé období o 355 Kč/MWh. Zato cena plynu u uvedeného tarifu proti srovnatelné předchozí verzi mírně stoupla o 103 Kč/MWh. Stálý plat se neměnil.
Sice začátek platnosti ceníku je od prvního ledna příštího roku, ale pro zákazníky, kterým končí závazek k poslednímu prosinci tohoto roku, to znamená příležitost, jak si prodloužit období s nízkou cenou energií až do roku 2030. Dodavatel se zřejmě řídí nynější situací, kdy ceny komodity na burze na následující rok jsou výrazně nižší než aktuální ceny.
E.ON Energie nově oslovuje zákazníky s poloviční cenou plynu do konce tohoto roku. V přehledu nabídek proti ostatním akvizičním tarifům neuvádí obchodník název tarifu, jak to obvykle dělá, ale tarif ve srovnání výhodnosti nazývá Plyn za půlku do konce roku 2026. Jinak ceník se nazývá Ceník Plyn výhodně PRO na 3 roky 5/26 a současně jej obchodník označuje za cenově nejvýhodnější nabídku.
Porovnáním nabízených tarifů včetně aktuálních bonusů skutečně tato nabídka je nejlevnější nabídkou společnosti E.ON. Průměrná cena plynu za celé období závazku se liší podle toho, kdy obchodník začne dodávat. Při začátku dodávek hned v červnu má zákazník průměrnou cenu 992 Kč/MWh, v případě začátku dodávek od 1. 1. má pak maximální cenu 1 099 Kč/MWh. Nejsem nadšený z takových nabídek, mám za to, že by zákazník měl na první pohled vědět, kolik za dodávku bude platit a neměl by být lákán na cenu, kterou sice získá, ale jen na krátkou dobu, zatímco zákazník tak může získat jinou představu o ceně. Na druhou stranu se jedná o velmi výhodnou nabídku, kterou obchodník ještě vylepšuje štědrým bonusem.
IN ENERGIE také zvyšuje ceny elektřiny i plynu u nových smluv
Ostravský obchodník IN ENERGIE v uplynulém týdnu aktualizoval všechny tarify určené pro nové smlouvy. V nabídce IN ENERGIE jsou tarify s fixací a závazkem od jednoho roku až na tři roky, v portfoliu je také měsíční tarif a spotový ceník. Elektřina je nově o 140 až o 260 Kč/MWh vyšší než březnové nabídky. Plyn podražil ještě více v rozmezí 255 až 325 Kč/MWh. Obchodník má stejné ceny pro všechna pásma spotřeby plynu i pro všechny distribuční sazby. Tímto krokem se alespoň na chvíli stáhl z pozice jednoho z nejlevnějších dodavatelů na trhu.
MND Energie vydala nové akviziční ceníky, které jsou určeny také pro stávající zákazníky
Není to tak dlouho, co MND Energie přešla na pravidelnou aktualizaci své nabídky na dodávku elektřiny a plynu zaručující fixní cenu do určitého data. Nově se objevil tarif Ceník Září 2028 pro elektřinu i pro plyn, elektřina nezdražila a ani nezlevnila, plyn obchodník proti poslední verzi zlevnil o 231 Kč/MWh. Obchodník také po delší době zveřejnil nový ceník tarifu Klesající Ceník Duben 29, ve kterém je každým kalendářním rokem snížena cena. U tohoto tarifu dodavatel mírně zvedl cenu v dalších letech, plyn podražil o 53 Kč/MWh. V přiložené tabulce (Tab. 2) je cena takových tarifů vyjádřená váženým průměrem za celou dobu závazku počínající následujícím měsícem.
Výhodou pro zákazníky MND je, že tato nabídka je platná i pro stávající zákazníky, ale u zákazníků se smlouvou na dobu určitou je třeba nejdříve splnit předchozí závazek.
Tab. 2: Přehled nových ceníků zveřejněných dodavateli za uplynulý týden (* – vážený průměr cen, červeně – růst ceny, zeleně – pokles ceny, proti podobnému předchozímu ceníku)
ERÚ tentokrát pokutoval společnost innogy Energie
Pokuta byla vyměřena za problémy s přechody zákazníků mezi dodavateli.
Společnost innogy Energie neuznala výpověď zákazníka zaslanou e-mailem v lednu 2024. Podle rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) byla reakce dodavatele nesprávná, protože zákon nikde nepředepisuje formu tohoto oznámení a ani jeho náležitosti.
Obchodník musí dokládat oprávněnost zákazníka o převod od jiného dodavatele a dodržovat lhůty pro vyřízení reklamací. Doba pro vyřízení reklamace kvality je 15 dní!
Doporučení redakce: V současné době je nejjednodušší způsob změny dodavatele uzavření smlouvy s jiným dodavatelem nebo se zprostředkovatelem a nechat agendu s tím spojenou na něm. Nepouštějte se do změny sami, protože i samotný nesouhlas s prodloužením smlouvy může způsobit potíže v tom smyslu, že nový dodavatel bude chtít potvrzení o ukončení smlouvy s původním dodavatelem a ten nemusí zákazníkovi nic poslat.
Nejvýhodnější nabídky na trhu pro sjednání novými zákazníky
Proti minulému týdnu se zase počet nejvýhodnějších nabídek s cenami před krizí viditelně snížil. Sice obchodníci zveřejnili nové akviziční ceníky, bohužel nové ceny jsou již výrazně vyšší na rozdíl od těch nabídek, které neprošly poslední dobou aktualizací.
Výběr nabídek je připraven podle mého subjektivního názoru, který se nemusí shodovat s pořadím cenové výhodnosti v Kalkulátoru cen energií TZB-info. Rozhodně zde nenajdete doporučení na postupně klesající ceníky nebo na nabídky s počáteční nízkou cenou, která se později zvedne. Nemám také informace o individuálních cenách sjednaných mezi dodavateli a prodejními srovnávacími portály, tak o těchto cenách neinformujeme. Platnost přehledu je pouze do vydání následujícího článku.