K čemu je dobré pro obce a města mít SECAP+ a čím se liší od MEK?
SECAP+ vyhodnocuje hospodaření s energiemi, analýzu rizik, zranitelnost obce z hlediska dopadů změny klimatu a obyvatel potenciálně ohrožených energetickou chudobou, přes identifikaci potenciálu v území až k návrhu konkrétních opatření.
Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan) je strukturovaný návod jak na základě místních možností a specifik připravit plán konkrétních kroků, které zvýší energetickou soběstačnost obce a zároveň posílí její odolnost vůči dopadům klimatické změny, jako jsou častější vlny veder, rizika sucha nebo přívalových dešťů. Český SECAP+ pak přidává ještě větší důraz na energetiku a podrobnější plán renovací budov v majetku obce.
Akční plán pro udržitelnou energii a klima má (nebo si jej právě zpracovává) v Česku podle údajů Paktu starostů a primátorů aktuálně okolo 300 měst, obcí a mikroregionů.
Dobře zadaný a zpracovaný SECAP+ vám umožní uspořádat si priority
Zpracování plánu SECAP+ pro vaši obec nebo mikroregion vám umožní systematicky řešit:
- efektivní nakládání s energiemi na obecním majetku (budovy či provozy),
- posílení energetické soběstačnosti prostřednictvím vybudování vlastních zdrojů elektřiny, případně i tepla,
- zvýšení odolnosti vaší obce vůči přívalovým dešťům, vlnám veder či rizikům sucha,
- případně prevenci vzniku energetické chudoby u ohrožených skupin obyvatel.
Kvalitně zpracovaný plán vám pomůže najít finanční zdroje k realizaci navržených opatření, ale také účelně nastavit potřebné personální kapacity na obecním/městském úřadu. Upozorní vás také na konkrétní podpůrné činnosti, jako je osvěta a účelné zapojení místní veřejnosti.
Navržená struktura plánu SECAP+ vás systematicky vede od vyhodnocení stávajícího stavu hospodaření s energiemi a analýzy rizik, zranitelnosti obce z hlediska dopadů změny klimatu a zranitelnosti obyvatel potenciálně ohrožených energetickou chudobou, přes identifikaci potenciálu v území až k návrhu konkrétních opatření formou přehledných karet.
Nástroj místních energetických koncepcí, tzv. MEK
Akční plán SECAP+ nově zapracoval obsah MEK do své vlastní struktury a jde v tomto směru ještě o pár kroků dál. Například klade důraz na podrobnost a konkrétnost plánů pro jednotlivé budovy v majetku obce – jeho součástí je zpracování popisu zadání pro projektanta nebo tzv. renovačních pasů budovy pro realizaci prioritních investičních aktivit do roku 2030.
Zdroj: Celý text SECAP+: plán cesty k energetické soběstačnosti obce, autor Martin Ander, Priorita 5/2026