Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info / Facility management / Financování staveb a dotace / K čemu je dobré pro obce a města mít SECAP+ a čím se liší od MEK?

K čemu je dobré pro obce a města mít SECAP+ a čím se liší od MEK?

22.5.2026
redakce podle časopisu Priorita 5/2026

Přehrát audio verzi

K čemu je dobré pro obce a města mít SECAP+ a čím se liší od MEK?

00:00

00:00

1x

  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 2x

SECAP+ vyhodnocuje hospodaření s energiemi, analýzu rizik, zranitelnost obce z hlediska dopadů změny klimatu a obyvatel potenciálně ohrožených energetickou chudobou, přes identifikaci potenciálu v území až k návrhu konkrétních opatření.

Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan) je strukturovaný návod jak na základě místních možností a specifik připravit plán konkrétních kroků, které zvýší energetickou soběstačnost obce a zároveň posílí její odolnost vůči dopadům klimatické změny, jako jsou častější vlny veder, rizika sucha nebo přívalových dešťů. Český SECAP+ pak přidává ještě větší důraz na energetiku a podrobnější plán renovací budov v majetku obce.
Akční plán pro udržitelnou energii a klima má (nebo si jej právě zpracovává) v Česku podle údajů Paktu starostů a primátorů aktuálně okolo 300 měst, obcí a mikroregionů.

Dobře zadaný a zpracovaný SECAP+ vám umožní uspořádat si priority

Zpracování plánu SECAP+ pro vaši obec nebo mikroregion vám umožní systematicky řešit:

  • efektivní nakládání s energiemi na obecním majetku (budovy či provozy),
  • posílení energetické soběstačnosti prostřednictvím vybudování vlastních zdrojů elektřiny, případně i tepla,
  • zvýšení odolnosti vaší obce vůči přívalovým dešťům, vlnám veder či rizikům sucha,
  • případně prevenci vzniku energetické chudoby u ohrožených skupin obyvatel.

Kvalitně zpracovaný plán vám pomůže najít finanční zdroje k realizaci navržených opatření, ale také účelně nastavit potřebné personální kapacity na obecním/městském úřadu. Upozorní vás také na konkrétní podpůrné činnosti, jako je osvěta a účelné zapojení místní veřejnosti.

Navržená struktura plánu SECAP+ vás systematicky vede od vyhodnocení stávajícího stavu hospodaření s energiemi a analýzy rizik, zranitelnosti obce z hlediska dopadů změny klimatu a zranitelnosti obyvatel potenciálně ohrožených energetickou chudobou, přes identifikaci potenciálu v území až k návrhu konkrétních opatření formou přehledných karet.

Nástroj místních energetických koncepcí, tzv. MEK

Akční plán SECAP+ nově zapracoval obsah MEK do své vlastní struktury a jde v tomto směru ještě o pár kroků dál. Například klade důraz na podrobnost a konkrétnost plánů pro jednotlivé budovy v majetku obce – jeho součástí je zpracování popisu zadání pro projektanta nebo tzv. renovačních pasů budovy pro realizaci prioritních investičních aktivit do roku 2030.

Státní fond životního prostředí ČR otevřel v červenci 2025 výzvu NPO č. 14/2025 s názvem „Poradenství pro samosprávy – koncepční dokumenty v oblasti klimatu a energetiky (SECAP+)“. Ta umožňuje městům, obcím a jejich svazkům požádat o finanční podporu na zpracování plánu SECAP+ až do výše 60 % z celkových způsobilých výdajů. Výzva je otevřena do 30. září 2026.

Zdroj: Celý text SECAP+: plán cesty k energetické soběstačnosti obce, autor Martin Ander, Priorita 5/2026

 
 
Reklama