Praktické využití AI v kamerových systémech
Vývoj videoanalytických technologií od matematických po umělou inteligencí (AI) a jejich reálné nasazení v bezpečnostních a průmyslových prostředích. Zaměřeno na bezpečnostní aplikace i nasazení v průmyslu. Praktické příklady implementace a příchod velkých jazykových modelů (LLM), které otevírají nové možnosti v kontextové analýze videa a prediktivní bezpečnosti.
Vývoj videoanalytiky se posunul od jednoduché detekce pohybu k dnešním AI systémům, které dokážou rozpoznávat objekty, chování i anomálie v reálném čase. Z prezentace Scanlock je patrné, že starší pravidlové přístupy měly mnoho falešných poplachů a v komplikovaných scénách narážely na limity, zatímco deep learning a multimodální AI výrazně zvýšily přesnost i použitelnost v praxi.
V bezpečnostních systémech je hlavní přínos v tom, že operátor už nemusí sledovat desítky kamer bez přestávky, ale dostává jen relevantní události. Analytika umí filtrovat stíny, zvířata nebo pohyb stromů, upozornit na průnik do perimetru, detekovat pád, boj či podezřelé chování a zkrátit forenzní dohledání záznamu z hodin na sekundy.
V průmyslu se stejný princip využívá pro dohled nad výrobou, bezpečnost práce i logistiku. Praktické příklady zahrnují kontrolu PPE, rozpoznání osob a vozidel, automatické řízení závor, sledování vytížení linek nebo vyhledání defektů na záznamu. Výhoda je nejen bezpečnostní, ale i provozní: systém pomáhá s efektivitou, kvalitou a rychlou reakcí na odchylky.
Novou etapou jsou velké jazykové modely, které dávají videu kontext. Místo prostého „je tam osoba“ mohou odpovědět na otázku „hrozí v této scéně požár?“ nebo „jde o incident BOZP?“, což otevírá cestu k prediktivní bezpečnosti a chytřejšímu rozhodování operátora.