Selektor konstrukcí HELUZ: Nově více než 400 CAD detailů
Společnost HELUZ vylepšuje své digitální nástroje – Selektor konstrukcí, rozšířená galerie CAD detailů i modernizované BIM podklady přinášejí odborníkům ve stavebnictví rychlejší orientaci, přesnější data a efektivnější práci s projektovou dokumentací.
Vylepšený Selektor konstrukcí nabízí komfortnější uživatelské prostředí, které umožňuje jednoduché přepínání mezi třemi klíčovými nástroji – Selektorem konstrukcí HELUZ, Galerií CAD detailů a Selektorem skel HELUZ IZOS. Selektor je určen nejen projektantům a architektům, ale také realizačním společnostem a dalším specialistům v oboru.
Selektor prochází průběžně optimalizací, která má za cíl ještě více zjednodušit a zpřehlednit práci s ním. U cihel byla doplněna galerie obrázků, kde lze kromě náhledu zobrazit i technický výkres cihly, vazbu rohu zdiva a standardního ostění. Ke každému produktu byl doplněn popis a zpřehledněny kategorie vlastností. Přibyly nové údaje, například název produktu pro účely veřejných zakázek, montážní uložení u překladů, informace o prostupu, šířce izolace či výšce konce konzoli u balkonových panelů a panelů s prostupy.
Více než čtyři stovky CAD detailů
Výrazného rozšíření se dočkala galerie CAD detailů, která nyní obsahuje 414 typových detailů namísto původních 269. Nově zahrnuje detaily pro bytové domy, včetně řešení zaměřených na akustickou izolaci, a také detaily dvojitých stěn pro řadové domy. S ohledem na rostoucí množství podkladů byla vylepšena filtrace detailů, aby bylo možné rychleji a přesněji najít požadovaný detail. Všechny detaily jsou dostupné ve formátech DWG, PDF i PNG.
BIM stránka a související služby
Zpřehledněna byla rovněž oblast BIM podkladů. HELUZ dlouhodobě nabízí kvalitní BIM knihovny pro software Revit a ArchiCAD, včetně pokročilých nástrojů, jako je Cihla 4.0 nebo doplněk pro automatizovaný návrh překladů a doplňkových cihel kolem stavebních otvorů. Samostatná stránka BIM podkladů poskytuje nejen soubory ke stažení, ale také podrobné informace o jejich správném využití v projektové praxi. Stránka je určena projektantům, architektům i studentům stavebních oborů.
Součástí je také služba HELUZ IFC, která rozšiřuje možnosti žádosti o výpočet spotřeby materiálu o zaslání projektů ve výměnném formátu IFC. Využitím BIM podkladů HELUZ lze výrazně zefektivnit oceňování stavby a získat přesný výkaz výměr přímo z projektové dokumentace. IFC soubory lze sdílet třemi způsoby: prostřednictvím doplňku HELUZ IFC pro Graphisoft ArchiCAD a Autodesk Revit, pomocí webového formuláře „Výpočet spotřeby materiálu“ na heluz.cz nebo nahráním na portál HELUZ určený smluvním partnerům.
Modernizované digitální nástroje HELUZ přinášejí vyšší přehlednost, širší nabídku podkladů a efektivnější práci s daty, což odborníkům umožňuje rychlejší a přesnější návrh stavebních řešení.
