HELUZ na akci BIM OPEN 2025
V říjnu se v multifunkční hale Gong v Dolních Vítkovicích v Ostravě konala akce BIM OPEN 2025, která přilákala odborníky i nadšence do oblasti stavebního informačního modelování (BIM). Svůj příspěvek prezentoval také zástupce skupiny HELUZ GROUP s.r.o., Jan Urbánek.
Jan Urbánek působí na pozici produktového specialisty se zaměřením na digitalizaci. Na akci představil BIM řešení HELUZ a zároveň poskytl edukaci o jeho správném používání. Představil nejen zkušenosti z provozu služby HELUZ IFC, ale upozornil rovněž na nejčastější problémy a chyby v IFC projektech. Účastníci se během prezentace seznámili s praktickými zkušenostmi a doporučeními pro efektivní práci s IFC projekty.
HELUZ konstantně pracuje na vylepšování podkladů a platforem pro projektanty, v současné době disponuje velmi kvalitními podklady pro software Revit a ArchiCAD, včetně pokročilého nástroje pro vytváření nabídek Cihla 4.0 a softwarovým doplňkem pro automatizovaný návrh překladů a doplňkových cihel kolem stavebních otvorů. HELUZ rovněž v rámci Selektoru konstrukcí nabízí projektantům pro podporu užívání svých nástrojů samostatnou stránku BIM poklady. Na ní najdeme BIM podklady ke stažení a kromě toho další důležité informace, jak tyto podklady správně využívat při projektování. Stránku využijí zejména projektanti a architekti, ale rovněž studenti stavebních škol.
Selektor konstrukcí prošel v nedávné době vylepšením, které by mělo vést k dostupnějšímu využívání informací. Nově je možné překliknout jednoduše mezi Selektorem konstrukcí, Galerií CAD detailů a Selektorem skel HELUZ IZOS. U cihel byla navíc přidána galerie obrázků, kde lze vedle náhledového obrázku najít i technický výkres cihly a vazby rohu zdiva a standardního ostění. Ke každému produktu byl přidán popis, došlo k doplnění nadpisů kategorií vlastností pro zpřehlednění soupisu vlastností produktu a byly přidány některé nové vlastnosti, například název veřejné zakázky, montážní uložení (u překladů), údaje o prostupu, šířce izolace a výšce konce konzoli (balkonové panely a panely s prostupy).
Více informací na selektorkonstrukci.heluz.cz
