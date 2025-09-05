Nejnavštěvovanější odborný web
Nový výrobní areál bez fosilních paliv a s chytrými technologiemi dokončuje DELTA Group

5.9.2025
DELTA Group CZ s.r.o.
Společnost MANN+HUMMEL Innenraumfilter (CZ) dokončuje rozšíření svého výrobního areálu v Uherském Brodě, které představuje vzorový příklad dekarbonizace průmyslového provozu.

Projekt realizovaný pod vedením DELTA Group CZ jako generálního projektanta zahrnuje novou výrobní halu o ploše 3 450 m2 a třípodlažní administrativní částí s 965 m2 užitné plochy.

Klíčovým inovativním prvkem je energetický koncept založený na tepelných čerpadlech vzduch/vzduch a vzduch/voda, solárním termickém systému a zpětném získávání tepla ze vzduchotechnických zařízení. Díky úplnému odpojení od fosilních paliv dosáhne provoz úspory energetických nákladů o více než 40 % oproti konvenčnímu řešení.


Projektový management DELTA Group CZ koordinoval stavbu bez přerušení výroby pomocí fázové výstavby a digitální platformy Plan Radar. Architektonické řešení kombinuje funkčnost s estetikou – využívá kopilit pro přirozené osvětlení a sluneční clonění, hliníkové fasády v různých formách a novou vrátnici oddělující pohyb kamionů od zaměstnanců.

Projekt se stal referenčním pro další závody skupiny MANN+HUMMEL a demonstruje možnosti spojení výrobní efektivity s principy ESG a kvalitním pracovním prostředím.

Základní údaje: Realizace 6/2023–12/2024, navýšení výrobní kapacity o 70 %, třetí etapa s parkovištěm pro 65 vozidel probíhá.

Služby DELTA Group CZ: Architektura, generální projektant, projektový management, technický dozor investora, digitalizace procesů. DETAILY ZDE.


