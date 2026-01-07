Jak zlevnilo elektřinu a plyn deset největších dodavatelů

Jak zlevnilo deset největších dodavatelů svým věrným zákazníkům za uplynulý rok? Přinášíme přehled změn ceníků na přelomu roku a průběh fixních cen na měsíc v roce 2025. Nabídka nejvýhodnějších tarifů pro nové zákazníky, předvánoční slevy se mění na novoroční. Společnost OTE, a.s., se stává součástí iniciativy NEMO Transparency Platform.
Změny ceníků na přelomu roku
Od začátku roku začaly platit nové regulované ceny, které se liší od cenových výměrů z konce listopadu odstraněním položek na podporu obnovitelných zdrojů. Pro domácnosti to znamená relativně vysokou úsporu, ale pro dodavatele to přiěnáší povinnost opět předělávat ceníky. Někteří nové ceníky na rok 2026 již zveřejnili, jiní si dávají na čas. Ze zkušeností z minulých let vím, že by do konce ledna obchodníci měli mít vydané nové ceníky.
S obchodními cenami si obchodníci tentokrát na přelomu roku nemuseli lámat hlavu, většinou se obchodní neregulované ceny neměnily. Proto bych chtěl se jen krátce zmínit o největších změnách v nabídce pro nově příchozí zákazníky.
Společnost BIDLI energie opět po krátké době (po necelém měsíci) mírně zlevňovala cenu silové elektřiny, nejnižší cena je nově 2 490 Kč/MWh a cena plynu 919 Kč/MWh se neměnila. To platí pro tarif se závazkem na 36 měsíců. Dojem z levné elektřiny jen kazí vysoký stálý plat 199 Kč/MWh.
Také společnost innogy měnila ceníky pro nové zákazníky, ceny plynu nechal dodavatel stejné, u elektřiny obchodník zvýšil ceny elektřiny pro elektromobil a pro tepelná čerpadla o 100 Kč/MWh.
Jak zlevnilo deset největších dodavatelů svým věrným zákazníkům za uplynulý rok
V médiích se mluví o zlevnění elektřiny a plynu pro zákazníky díky zlevnění dodavatelů, což má kompenzovat zvýšení regulovaných cen. O tom, jaké ceny základních produktů deseti největších dodavatelů informují následující tabulky. Toto porovnání je nepřesné v tom, že u dominantních dodavatelů se jedná o ceny pro zákazníky, které většinou měli v době privatizace a nikdy dodavatele neměnili. U alternativních dodavatelů se jedná o část zákazníků, která kdysi změnila dodavatele a od té doby nebyla aktivní a rezignovala na hledání výhodnějších cen, takže tomu odpovídají vyšší ceny, dodavatelé se nemusí bát, že o zákazníky přijdou.
Zatímco největší dodavatelé pracují s cenami pro své zákazníky a zlevňují komodity, ale zdražují stálý plat, u alternativních dodavatelů ceny komodit zůstávají většinou stejné včetně stejného platu.
Zajímavým počinem je snížení ceny základního produktu společností E.ON. Nyní její klienti budou platit o 10 % méně. Jedná se o výši slevy, kterou dodavatel poskytoval v roce 2025 a nyní se původní cena se slevou mění v cenu pro rok 2026.
Průběh fixních cen na měsíc v roce 2025
V uplynulém roce došlo k výraznému snížení cen klasických tarifů, a tak ceny měsíčních fixů již nebyly tak atraktivní jako dříve. Následující dva grafy ukazují vývoj cen měsíčních kontraktů s cenami podle burzy PXE v jednotlivých měsících roku 2025 s tím, že k burzovní ceně je připočítaná průměrná přirážka za zobchodování u elektřiny 400 Kč/MWh a u plynu 300 Kč/MWh.
Tarify pro nové zákazníky již nezlevňují, někteří zákazníci mírně zdražují nebo zvyšují stálý plat
Společnost OTE, a.s., se stává součástí iniciativy NEMO Transparency Platform
Společnost OTE, a.s., se jako jeden ze zakládajících členů zapojuje do nové iniciativy s názvem „NEMO Transparency Platform“, jejímž cílem je přinášet koordinovaně v rámci jedné platformy výsledky jednotného denního a vnitrodenního trhu s elektřinou v EU. Tento projekt, který zastřešují společnosti GME, HENEX, OKTE, OMIE, a OTE jako Nominování organizátoři trhu s elektřinou (NEMO), představuje významný krok k vyšší transparentnosti a efektivnímu sdílení dat v rámci evropského energetického trhu.
Platforma v této chvíli zveřejňuje data z krátkodobých trhů s elektřinou – denního trhu, vnitrodenních aukcí a vnitrodenního kontinuálního obchodování – v České republice, Itálii, Portugalsku, Řecku, na Slovensku a ve Španělsku. Vznikla jako reakce na požadavky účastníků trhu, kteří upozorňovali na potřebu jednotného, důvěryhodného a snadno dostupného zdroje informací o výsledcích krátkodobých trhů v rámci jednotného evropského trhu.
V tomto kontextu hrají NEMO klíčovou roli při budování efektivně fungujícího vnitřního trhu s elektřinou napříč celou Evropskou unií. Jsme přesvědčeni, že dobře fungující trhy a vysoká míra transparentnosti musí být základními pilíři úsilí o elektrifikaci, dekarbonizaci a posilování konkurenceschopnosti Evropy. Věříme proto, že se k této iniciativě v blízké budoucnosti připojí i nominovaní organizátoři trhů působící v dalších evropských zemích.
„Transparentní trh je nezbytným předpokladem energetické stability i spravedlivé soutěže. Zapojením do iniciativy NEMO Transparency Platform podporujeme vznik robustního a uživatelsky přívětivého informačního nástroje, který pomůže všem účastníkům trhu lépe se orientovat v dynamickém prostředí energetického trhu. NEMO Transparency Platform vnímáme jako důležitý krok k lepší dostupnosti dat a jsme hrdí, že se na jejím vzniku můžeme podílet,“ říká Michal Puchel, předseda představenstva společnosti OTE, a.s.
Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR
Tab. 3: Aktualizovaný přehled cen na burzách v ČR s trendem vývoje proti předchozímu období