Bezfosilní průmyslová výstavba v praxi: rozšíření výrobního areálu MANN+HUMMEL
Moderní průmyslová architektura čelí rostoucím nárokům na energetickou efektivnost, udržitelnost a zároveň kvalitní pracovní prostředí pro zaměstnance. Rozšíření výrobního areálu společnosti MANN+HUMMEL Innenraumfilter (CZ) s.r.o. v Uherském Brodě představuje ukázkový příklad komplexního řešení těchto výzev prostřednictvím inovativního energetického konceptu, promyšlené architektury a efektivního projektového řízení.
Komplexní architektonické a projektové řešení
Projekt byl realizován ve spolupráci s DELTA Group CZ, která zajišťovala kompletní projekční činnost jako generální projektant, projektový management včetně koordinace všech profesí a technický dozor investora. Tato integrovaná forma spolupráce umožnila optimalizaci jak nákladů, tak časových harmonogramů při zachování vysoké kvality provedení.
Rozšíření areálu bylo rozděleno do tří logických etap. První etapa zahrnovala výstavbu nové výrobní haly o ploše 3 450 m2, která představuje navýšení původní výrobní kapacity o přibližně 70 %. Druhá etapa se soustředila na realizaci třípodlažní administrativní části s celkovou užitnou plochou 965 m2. Architektonické řešení administrativní části respektuje moderní trendy v oblasti workplace designu – druhé nadzemní podlaží zahrnuje moderní kanceláře, jednací místnosti a odpočinkové zóny, zatímco třetí podlaží poskytuje zázemí pro zaměstnance včetně šaten a sociálních zařízení se sprchami. Aktuálně probíhající třetí etapa dokončuje projekt výstavbou nového parkoviště pro 65 vozidel.
Kontinuita v rozmanitosti
Architektonický koncept celého projektu vychází z principu kontinuity v rozmanitosti. Fasády jednotlivých částí areálu pracují se stejným materiálem – hliníkem – ale v různých formách: od kazet přes vlnitý plech až po sendvičové panely. Výsledkem je vizuálně soudržný, ale zároveň čitelný celek, který odráží vývoj areálu v čase a umožňuje rozlišení jednotlivých funkcí budovy.
„Tato kontinuita se však neprojevuje jen vizuálně, ale i ve spolupráci samotné. DELTA Group CZ navázala na úspěšnou realizaci první fáze areálu v roce 2014, kterou dokončila již dříve ve spolupráci s investorem a stavební firmou Heberger. Díky vzájemné důvěře, osvědčenému partnerství a sdíleným hodnotám se stejný tým pustil i do druhé etapy. Právě tato dlouhodobá spolupráce umožnila hladké navázání na předchozí řešení a efektivní koordinaci všech profesí," komentuje téma kontinuity Martin Vašíček, vedoucí projektu.
Inovativní energetický koncept bez fosilních paliv
Klíčovým aspektem projektu bylo dosažení energetické nezávislosti od fosilních paliv, což představuje významný krok směrem k dekarbonizaci průmyslového provozu. Energetický koncept je založen na kombinaci několika vysoce efektivních technologií.
Primárním zdrojem vytápění a chlazení jsou tepelná čerpadla typu vzduch/vzduch a vzduch/voda. Tato řešení byla zvolena po detailní analýze energetických potřeb objektu a klimatických podmínek lokality. Tepelná čerpadla jsou doplněna pokročilým systémem zpětného získávání tepla ze vzduchotechnických zařízení, který maximalizuje využití odpadního tepla z výrobních procesů.
Solární termický systém podporuje ohřev teplé vody, čímž dále snižuje nároky na elektrickou energii. Celý systém je doplněn LED osvětlovací soustavou ve všech prostorách a sanitárními zařízeními s nízkou spotřebou vody, které představují součást komplexního přístupu k udržitelnému hospodaření s energiemi a vodou.
Podle Martina Vašíčka, projektového manažera DELTA Group CZ, se díky úzké spolupráci s investorem podařilo navrhnout a implementovat řešení, která významně snižují energetickou náročnost provozu a minimalizují uhlíkovou stopu celého areálu.
Koordinace realizace bez přerušení výroby
Jednou z největších výzev projektu bylo zajištění plynulého průběhu stavebních prací bez přerušení probíhající výroby. Projektový management DELTA Group CZ musel koordinovat desítky subdodavatelů a řemeslných profesí při zachování bezpečnosti zaměstnanců a ochrany výrobních technologií před prachem a vibracemi.
Klíčovým řešením byla fázová výstavba s dočasnými protiprachovými přepážkami a oddělením stavebních zón od výrobních prostor. Původní obvodová stěna haly byla zachována až do dokončení části nové výstavby, což umožnilo postupný přechod bez narušení logistických toků. Tato citlivá koordinace si vyžádala vytvoření desítek technických schémat a variant řešení pro jednotlivé etapy výstavby.
Digitalizace stavebních procesů
Významnou součástí projektového řízení byla implementace digitálních nástrojů pro koordinaci stavebních procesů. DELTA Group CZ využila platformu Plan Radar pro centralizaci komunikace, evidenci nedodělků a koordinaci kontrol kvality. Toto řešení umožnilo real-time sledování postupu prací a rychlé řešení vzniklých problémů, což se pozitivně projevilo na dodržení časových harmonogramů.
Architektonické detaily s funkcí
Projekt obsahuje několik architektonických prvků, které kombinují estetickou a funkční hodnotu. Výjimečným prvkem je použití kopilitu – skleněného profilu s industriální historií – který propojuje původní halu s novou přístavbou. Na severní a západní fasádě kopilit zajišťuje přirozené osvětlení únikových schodišť rozptýleným denním světlem, zatímco na jižní straně funguje jako efektivní sluneční clona, která propouští světlo, ale odráží přímé sluneční záření a teplo.
Technickou zajímavostí je markýza bez tradičního zavěšení, která při dešti vytváří na své vnější hraně efektní vodní závoj – funkční prvek s poetickým přesahem, který zároveň odvodňuje střešní plochy.
Nová vrátnice reprezentuje důkladné řešení provozní logistiky a bezpečnosti. Její dispoziční řešení odděluje pohyb nákladních vozidel od pěších zaměstnanců – řidiči jsou odbavováni přes výsuvné okénko směrem k příjezdové komunikaci, zatímco zaměstnanci vstupují do areálu přes turnikety na opačné straně objektu.
Měřitelné výsledky a budoucí perspektivy
Projekt v Uherském Brodě se stal referenčním pro implementaci podobných řešení v dalších závodech skupiny MANN+HUMMEL po celém světě Kombinuje výrobní efektivitu s principy ESG (Environmental, Social, Governance), digitální koordinaci stavebních procesů a důraz na celkový životní cyklus budovy.
Erik Štefanovič, jednatel DELTA Group CZ, shrnuje význam projektu: „Tento projekt demonstruje náš společný závazek k udržitelné výstavbě a provozu průmyslových objektů. Zároveň dokazuje, že kvalitní architektonické řešení, precizní projektové řízení a inovativní energetické koncepty mohou vytvořit synergický efekt, který přinese dlouhodobé benefity jak investorovi, tak zaměstnancům i životnímu prostředí.“
Rozšíření výrobního areálu MANN+HUMMEL tak představuje komplexní ukázku moderního přístupu k průmyslové výstavbě, kde se technická excellence spojuje s odpovědností k budoucím generacím.
Základní údaje o projektu:
|Projektová příprava
|7/2021–2022
|Realizace
|6/2023–12/2024
|Parkoviště
|2024–2025
|Nová výrobní plocha
|3 450 m2 (navýšení o 70 %)
|Administrativní část
|965 m2 (3 podlaží)
|Nová parkovací místa
|65
Činnosti DELTA Group CZ: Architektura | Generální projektant | Projektový management | Technický dozor investora | Digitalizace stavebních procesů
