BIM v TZB projektování: Cesta k efektivnějším a udržitelnějším stavebním projektům

„Projektování budov se mění. S vlastním týmem TZB specialistů nabízíme klientům více,“ představuje novou divizi DELTA. Rozhovor s jednatelem DELTA Group ČR o nové divizi TZB a o současných trendech a výzvách v oblasti projektování technických zařízení budov.

Vaše společnost nedávno rozšířila tým o specialisty TZB a TPS. Co vás k tomuto kroku vedlo?

Rozhodnutí vybudovat vlastní tým TZB specialistů přímo navazuje na naši dlouhodobou strategii poskytovat klientům komplexní projekční služby pod jednou střechou. Vidíme, že trh se posouvá směrem k integrovanému přístupu k projektování, kde jednotlivé profese musí být už od počátku úzce provázány. Když máte vlastní tým TZB projektantů, můžete mnohem efektivněji koordinovat celý proces návrhu a vyhnout se řadě potenciálních problémů již v počáteční fázi projektu.

Jako mezinárodní projekční kancelář pracujete s BIM již několik let. Jaké jsou podle vás hlavní přínosy tohoto přístupu?

BIM je nástroj pro zefektivnění celého životního cyklu stavby. Z našich zkušeností vidíme, že BIM projektování ve výsledku přináší značné úspory jak ve fázi realizace, tak především během provozu budovy. Odhaduje se, že celkové náklady životního cyklu budovy se díky BIM mohou snížit o 10–15 %. To je argument, který zajímá každého investora.

Někteří projektanti vnímají přechod na BIM jako příliš náročný. Jak se s tím vyrovnáváte ve vaší praxi?

Je pravda, že digitalizace a přechod na BIM představuje určitou výzvu. My to ale vnímáme jako příležitost. Jako součást mezinárodní skupiny DELTA disponujeme rozsáhlým týmem více než 100 BIM projektantů a 20 BIM koordinátorů a odborníků na projektové řízení v BIM. Tato expertiza nám umožňuje nejen efektivně realizovat stavební projekty, ale také průběžně školit a rozvíjet kompetence našich zaměstnanců.

Právě silné mezinárodní zázemí a sdílení zkušeností napříč týmy nám pomáhá stanovovat nové standardy v BIM projektování. Díky propracované metodice dokážeme odhalit případné kolize již ve fázi projektování, což výrazně snižuje riziko problémů při realizaci. Pro klienty to znamená významnou úsporu času i nákladů. Navíc jsme schopni flexibilně reagovat na různé požadavky investorů – můžeme pracovat jak klasickým způsobem, tak plně využívat možnosti BIM projektování.

Jaké trendy v oblasti TZB projektování očekáváte v následujících letech?

Z praxe víme, že kvalitní návrh TZB má klíčovou roli. S naším rozšířeným týmem jsme připraveni tyto výzvy řešit, ať už jde o veřejné zakázky nebo komerční projekty. Důležitá je také schopnost implementovat smart technologie a připravit budovy na požadavky moderního facility managementu.

Jednoznačně vidíme posun k vyšším nárokům na koordinaci jednotlivých profesí. Důraz se klade na energetickou efektivitu budov a udržitelná řešení, a toho lze dosáhnout pouze spoluprací a provázáním jednotlivých profesí ideálně od prvních fází projektu. Naším záměrem je spojit všechny specialisty pod jednu střechu a prostřednictvím technologie BIM a dynamických simulací navrhovat zkoordinovaná a energeticky optimalizovaná řešení technických systémů budovy.

Co byste poradil investorům, kteří zvažují využití BIM pro své projekty?

Především bych doporučil dívat se na BIM jako na holistický nástroj, který pro majitele a uživatele nemovitostí není jen pomůckou při zrodu, ale po celou dobu životního cyklu budovy. V DELTA Group ČR máme zkušenosti s projekty různých velikostí a víme, že dobře připravený BIM model přináší benefity ve všech fázích projektu a užívání. Našim klientům dokážeme poradit optimální řešení na míru jejich potřebám a pomoci jim s nastavením celého procesu tak, aby pro ně byl skutečně přínosný.

Hodně se dnes mluví o udržitelnosti ve stavebnictví. Jak k této problematice přistupujete vy z pohledu BIM projektování ve vztahu k TZB?

Udržitelnost je jeden ze základních pilířů našeho přístupu k projektování. Do našeho BIM pracovního postupu jsme integrovali 6. dimenzi, která nám umožňuje detailně analyzovat a optimalizovat ekologickou stopu projektů. V praxi to znamená, že už ve fázi návrhu zapojujeme do našich projektů specialisty z oblasti udržitelnosti a vyhodnocujeme mimo jiné dopady různých materiálových řešení, predikujeme spotřebu energie a modelujeme náklady celého životního cyklu budovy.

Při projektování TZB systémů využíváme BIM model jako základ pro dynamickou simulaci budov z pohledu energetické náročnosti s následnou možností optimalizace jak investičních, tak provozních nákladů a výběru nejvhodnějších řešení z pohledu dlouhodobé udržitelnosti. Tento komplexní přístup nám umožňuje navrhovat budovy, které jsou nejen technicky vyspělé, ale také šetrné k životnímu prostředí a ekonomicky efektivní v průběhu celé své životnosti.

Zároveň tato data poskytují našim klientům jasný přehled o tom, jaký dopad budou mít jejich rozhodnutí v dlouhodobém horizontu, což jim umožňuje činit informovaná rozhodnutí již v počáteční fázi projektu.

