Firmy se snaží ušetřit na energiích. Pomáhají jim LED žárovky i fotovoltaika

Drahé energie ovlivňují nejen české domácnosti, ale také firmy, na něž mají ceny elektřiny a plynu zásadní dopad. Nejčastěji na zvýšené náklady podniky reagují investicemi do úsporných opatření. Jaká nejčastěji zavádějí a jak tyto změny fungují?

Zatímco české domácnosti se dle dat ČSÚ v roce 2020 podílely na odběru elektřiny z 28 %, největší spotřebu zaznamenal energeticky náročný sektor průmyslu (přes 40 %). Ostatní odvětví pak spolkla necelou třetinu celkové republikové spotřeby (31,6 %).

Z dat je zřejmé, že na firmy dopadají drahé energie obzvlášť tíživě. Průzkum Svazu průmyslu a dopravy ze září 2022 navíc ukázal, že jen asi pětina z nich má na rok 2023 zafixované ceny elektřiny a plynu. Na většinu českých podniků proto vysoké náklady na energie zřejmě teprve dopadnou.

Drahé energie nutí firmy k úsporám i vyšší efektivitě

V reakci na stoupající výdaje se tak firmy snaží co nejvíce šetřit. Zdaleka nejčastějším opatřením jsou investice do úsporných řešení. „V reakci na vysoké ceny energií jsme provedli hned několik úsporných investic. V první řadě jsme vyměnili starší zdroje elektrických zařízení za jiné, efektivnější. Týkalo se to zejména svítidel, výměna klasických zářivek za nové LED panely nám snížila spotřebu energie na polovinu. Osvětlení jsme proto vyměnili v podstatě všude – ve skladech, v administrativních prostorách i u venkovního osvětlení,“ popisuje Josef Durna, vedoucí správy poboček ze společnosti Gumex, která se zabývá výrobou průmyslových hadic a těsnění či servisem dopravníkových pásů.





Vyšší efektivita a šetrnost se týkají také samotného provozu. Firmy zvažují, kdy je (a kdy naopak není) nutné svítit a topit, více si hlídají též plýtvání. „Ve skladu a v méně frekventovaných společných prostorách, jako jsou chodby či sociální zařízení, jsme instalovali pohybová čidla. Díky tomu zde svítíme pouze tehdy, když je to skutečně třeba,“ říká Josef Durna. Otázku udržení tepla v místech, kde je to potřeba, mohou podniky vyřešit i speciálními závěsnými fóliemi, které se umisťují do průchodů a vrat. „Toto jednoduché řešení jsme nasadili do všech našich poboček. Pruhové závěsy z měkčeného PVC slouží nejen jako účinný izolant tepla, ale také jako protiprůvanová clona,“ doplňuje Durna.

Chytře šetřit se podle něj dá také v oblasti kancelářského vybavení. Místo osobních počítačů, které jsou náročné na spotřebu energie i údržbu, Gumex investoval do tzv. tenkých klientů. Tato zařízení pracují jako spojovací článek mezi monitorem a serverem, na němž probíhají veškeré výpočetní operace. Díky tomu nabízejí minimální spotřebu, poměrně nízkou pořizovací cenu a snadnou údržbu.

60 % firem plánuje vlastní fotovoltaickou elektrárnu

Chce-li se firma alespoň částečně zbavit závislosti na nevyzpytatelných tržních cenách energie, nabízí se řešení v podobě vlastní fotovoltaické elektrárny. Tato alespoň částečná soběstačnost pochopitelně láká řadu českých podniků. Na pořízení se podle zmíněného průzkumu Svazu průmyslu a dopravy chystalo téměř 60 % z nich.

„Rostoucí ceny nemůžeme ovlivnit, ale vlastní zdroj elektřiny ano. Proto jsme investovali do fotovoltaické elektrárny o výkonu 50 kW a bateriových úložišť s kapacitou 44 kW. Obojí se chystáme letos na jaře dále rozšířit – elektrárnu až na výkon 80 kW, baterie na kapacitu 77 kW. Díky této investici bychom v době dlouhého denního osvitu dokázali být soběstační ve dne a částečně i v noci. Dokonce existuje varianta, že bychom nespotřebovanou energii prodávali zpět do distribuční sítě,“ vysvětluje Josef Durna a doplňuje: „Potřeba nových investic, růst výroby a výkyvy v dodavatelských cenách způsobují, že je poměrně těžké přesně spočítat úspory, které nám opatření přinesla. Nicméně odhadujeme, že v tuto chvíli ušetříme přibližně 25–30 % elektrické energie ze sítě a s plánovaným rozšířením fotovoltaické elektrárny bude úspora ještě vyšší.“