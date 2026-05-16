Energetické poradenství pro obce
Krajská energetická centra pomohou v regionech obcím zorientovat se v oblasti energetiky. Aktuálně probíhá školení energetických manažerů, kteří pak budou k dispozici obcím, krajům či dalším veřejným subjektům.
Kurzy jsou zaměřeny na posílení odborných kompetencí energetických poradců a manažerů
Aktuálně probíhá školení energetických manažerů, kteří pak budou k dispozici obcím, krajům či dalším veřejným subjektům. Školení jsou hrazena z Národního plánu obnovy v rámci výzvy Národního programu Životní prostředí č. 17/2025. Energetičtí manažeři pak najdou uplatnění jako zaměstnanci či externí dodavatelé veřejných subjektů a budou moci zajišťovat zavedení a běh energetického managementu, přípravu projektů a podobných aktivit.
Kurzy podpoří energetické vzdělávání a zajištění kvalifikovaných kapacit v oblasti klimatu, energetiky, renovací budov a prevence energetické chudoby. Žádat mohou právnické osoby s doloženou zkušeností s organizací kurzů obdobného rozsahu v posledních pěti letech. Finance zamíří na komplexní zajištění odborných kurzů, organizaci závěrečných zkoušek, zajištění lektorů, tvorbu výukových materiálů i zajištění vhodných prostor a techniky. Žádosti je možné podávat do 30. září 2026.
Nově vzniklá krajská energetická centra pomohou v regionech obcím zorientovat se v oblasti energetiky
Dále zajišťují sběr dat z území kraje a další návazné činnosti. Energetické poradenství je rovněž podpořeno z Národního plánu obnovy.
Například Ústecký kraj pověřil svou příspěvkovou organizaci Energetické centrum Ústeckého kraje, aby podporovala obce při řešení energetických výzev a nastavila funkční a dlouhodobě udržitelný energetický management napříč regionem. Ta bude fungovat jako hlavní koordinační a odborné centrum pro řízení celé sítě sdílených energetických manažerů.
„Chceme, aby naše obce měly k dispozici špičkové odborníky, kteří jim pomohou šetřit energii, snižovat náklady a připravovat kvalitní projekty. Energetická soběstačnost a efektivní hospodaření s energiemi jsou dnes klíčové pro stabilitu veřejných rozpočtů,“ říká hejtman Richard Brabec.
Klíčovým prvkem projektu je vytvoření sítě sdílených energetických manažerů, kteří budou přímo spolupracovat s obcemi, dobrovolnými svazky obcí a příspěvkovými organizacemi zřizovanými obcemi. V rámci projektu vznikne dvanáct pracovních úvazků. Součástí podpory je také zavedení systémů energetického managementu v hodnotě 1 000 korun na budovu. Celkem by mělo být do projektu zapojeno přibližně 300 obecních budov, uvádí Ústecký kraj.
Od začátku roku také funguje Krajské energetické centrum Pardubického kraje, vzniklo také na základě dotační výzvy. Hlavním úkolem centra je zajištění odborných kapacit prostřednictvím dvanácti sdílených energetických manažerů působících přímo v terénu. Energetické centrum slouží jako odborná podpora pro obce v regionu v oblasti řízení spotřeb energií. Nabízí metodické vedení a poradenství v oblastech energetického managementu, investičního a dotačního poradenství, technickou podporu a osvětu v oblasti chování uživatelů budov.
Podobně postupovaly další kraje, do zmíněné dotační výzvy se nezapojil pouze Moravskoslezský kraj.