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Pozvánka na již 22. ročník mezinárodní odborné konference ÚDRŽBA 2026

3.7.2026
Česká společnost pro údržbu, z.s.
Sponzorováno

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Pozvánka na již 22. ročník mezinárodní odborné konference ÚDRŽBA 2026

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Česká společnost pro údržbu vás zve na konferenci ÚDRŽBA 2026 s mottem „Údržba 3. tisíciletí = údržba s vizí budoucnosti“, která se bude konat tradičně v Liblicích 14. října a 15. října 2026.

Je nám ctí vás pozvat na výjimečné setkání, které zahájíme významným milníkem v oboru. Součástí úvodu konference bude slavnostní křest nové knihy „Inženýrství údržby 3. tisíciletí“, která se stává novým manifestem moderního přístupu k péči o majetek a technologie.

Stojíme na prahu Průmyslu 5.0. Po letech fascinace stroji a daty se vracíme k tomu podstatnému: vracíme člověka do centra dění. Údržba 3. tisíciletí už není jen o technické zdatnosti, ale o vizi, kde špičkové technologie (AI, predikce, digitalizace) slouží lidskému rozhodování a udržitelné budoucnosti.

Místo a termín konání

Konferenční centrum AV ČR zámek Liblice
14. 10. – 15. 10. 2026


Co nás čeká?

Křest knihy: Oficiální uvedení publikace „Inženýrství údržby 3. tisíciletí

Prezentace: Ukázky inovací a řešení.

Vize 5.0: Jak lidská intuice a zkušenost vítězí ve spojení s algoritmy.

Technologie v praxi: Od prediktivní diagnostiky k digitálním dvojčatům.

Networking: Setkání s vizionáři, kteří mění tvář českého i světového průmyslu.

Přijďte se s námi podělit o Vaše zkušenosti a dobré nápady a pojďte si mezi námi najít kolegy se stejnou motivací tvořit v údržbě něco nového.

Na konferenci máte možnost:

  • vystavovat – prezentovat výrobky, postupy, služby – získat kontakty
  • být partnerem konference – mít logo firmy umístěné v partnerské sekci v materiálech a v přednáškovém sále
  • účastnit se jako posluchač
  • navázat nové kontakty při neformálním večerním programu

Na závěr konference proběhne slosování účastníků o hodnotné ceny.

Zveme Vás k aktivní účasti, přednášení, výstavce a ukázkám moderních technologií.

Přihlášení na konferenci

Více informací o konferenci

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Česká společnost pro údržbu, z.s.
logo Česká společnost pro údržbu, z.s.

Pořádáme setkání, vzdělávání a výcvik pro růst odbornosti a způsobilosti pracovníků v údržbě. Zajišťujeme personální certifikaci manažerů a mistrů údržby na základě standardizované akreditace certifikačního orgánu a s využitím dílčích zkušeností EFNMS. ...

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