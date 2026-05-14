Jakou roli hraje titul při výběru práce?
Jakou roli hraje titul při výběru práce?
Víc než vysokoškolský titul jsou při hledání práce důležité praxe a konkrétní dovednosti kandidáta. Shodlo se na tom 88 % zaměstnavatelů.
Podle 4 z 10 zaměstnavatelů je titul důležitý, ale ne rozhodující faktor
Titul otevírá dveře do firmy, ale o přijetí uchazeče rozhodují jeho zkušenosti. Pro další 4 z 10 dotázaných je role akademického diplomu vedlejší ‒ zaměstnavatelé se dívají hlavně na praxi a konkrétní dovednosti.
Jen necelá 4 % manažerů vnímají titul jako zásadní ‒ bez něho se člověk na dobrou pozici nedostane. Naopak přes 7 % to vnímá jako zanedbatelnou podmínku ‒ s tím, že na titulu dnes už téměř nikomu nezáleží.
Průzkum mezi našimi panelisty tak ukazuje, že zaměstnavatelé považují vysokoškolský titul jako méně důležitý faktor, než jak ho podle našeho reprezentativního průzkumu vnímají samotní kandidáti. 1
Význam titulu v éře umělé inteligence
Českou titulománii zlikviduje umělá inteligence. Podle průzkumu s takovým tvrzením rozhodně souhlasí 23 % dotázaných, podle kterých se tituly dávají i za obory, kde stačí kurz nebo praxe, a spíše souhlasí 53 % s tím, že je to důsledek společenského tlaku a nikoli potřeby trhu. Pětina lidí ale míní, že vyšší vzdělání je vždycky přínosem a přes 5 % respondentů rozhodně nesouhlasí se zbytečností akademického vzdělání, protože nároky na znalosti v práci neustále rostou.
„Za pracovní trh můžu rozhodně říct, že dneska už není takový tlak na to mít titul, zaměstnavatele mnohem víc zajímají dovednosti uchazeče o práci. V mnoha oborech je ale pořád ještě vysokoškolský diplom nutný, často spíš z formálních důvodů,“ říká František Boudný, ředitel Předvýběru.CZ.
Sami absolventi vysoké školy nejčastěji říkají, že z toho, co vystudovali, v pracovní praxi uplatní zhruba polovinu a zhruba třetina držitelů titulu říká, že většina učiva byla pro jejich práci nepoužitelná.
Umělá inteligence ohrožuje vysokoškoláky
Čtvrtina respondentů míní, že umělá inteligence (AI) výrazně sníží hodnotu vysokoškolského vzdělání, protože nahradí mnoho činností, které dneska dělají vysokoškoláci. Šestačtyřicet procent účastníků průzkumu míní, že změnit se musí především humanitní a administrativní obory.
Naopak 23 % je názoru, že AI zůstane jenom nástrojem, klíčové je kritické myšlení, ke kterému studenty vede škola. A pět procent respondentů připomíná, že vysoká škola znamená jiné hodnoty než zpracování dat.
Kdyby dnes respondenti stáli před výběrem, jestli jít studovat nebo do praxe, šest z deseti jich by se i dnes rozhodlo pro stejnou cestu:
34 % lidí by si ale vybralo praktičtější obor a 14 % by dalo přednost dřívějšímu nástupu do práce. V případě vysokoškoláků by si stejnou cestu vybralo devět z deseti lidí.2
1Členy panelu respondentů Předvýběr.CZ je zhruba stovka majitelů, ředitelů a personalistů z řad našich klientů. Data pro reprezentativní průzkum sbírala agentura Talk Online Panel.
2Data pro reprezentativní průzkum sesbírala agentura Talk Online Panel na vzorku 500 pracujících ve věku 18–59 let.