Zlevňovat energie už není kam. Dodavatelé proto inovují své nabídky
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Zlevňovat energie už není kam. Dodavatelé proto inovují své nabídky
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Krátké shrnutí situace na trzích s energiemi. Nové tarify elektřiny a plynu pro domácnosti zveřejnili tentokrát dodavatelé ARMEX, BIDLI, E.ON. Součástí článku je přehled počtu odběrných míst podle jednotlivých dodavatelů a aktualizované srovnání nejvýhodnějších nabídek pro nové zákazníky.
Ceny energií na burze za poslední týden jsou stále na relativně vysoké úrovni a ani prognózy podle měsíčních kontraktů na následující měsíce na burze PXE nenaznačují možný pokles cen elektřiny, naopak ukazují na její výrazný růst. Jen ceny plynu s postupem času by mohly mírně zlevnit. I výhledy cen energií na následující tři roky ukazují na mírný růst cen. Obchodníci již nepředpokládají razantní pokles cen plynu v letech 2028, 29, jako ještě nedávno.
Tab. 1: Přehled cen energií na burzách v ČR s trendem vývoje
Zlevňovat již nelze, tak přichází na řadu inovace nabídek dodavatelů
V březnu někteří dodavatelé v nabídkách pro nové zákazníky dokonce ještě ceny elektřiny a plynu snižovali. Nyní většinou panuje klid, jen někteří dodavatelé ceny u akvizičních ceníků zvedají. Nalákat cenou v této situaci není možné, tak vymýšlí různé taktiky.
Současným hitem, který využívá sice jen jeden dodavatel, ale s reklamou je všude a dokonce jeho reklama je koncipovaná jako upomínka, aby lidé nezmeškali slevu. Dodavatel nejdříve ceny plynu zdražil a několik dní poté nabídnul zákazníkům výraznou slevu, ale je už těžké se dozvědět, dokdy je sleva poskytována. Po velkém hledání jsem našel na stránkách dodavatele, že sleva platí do konce roku. I sleva ve výši poloviny později účtované ceny do konce roku vypadá lákavě, i když musím přiznat, že i pozdější ceny jsou s ohledem na současnou situaci lákavé.
Možná jsem zde nechtěně zveřejnil návod na další možnou variantu nabídek. Tato varianta spočívá v tom, že dodavatel již nyní nabízí možnost uzavření smlouvy na dodávku energií, které začínají později, konkrétně až v roce 2027 nebo v roce 2028.
Nedávno aktualizoval ARMEX ENERGY tarif PREMIUM KLESAJÍCÍ 602 FIX s tím, že dodávky začínají až od 1. ledna 2027. Tyto ceníky ale zanedlouho zmizely z nabídek společnosti a nahradily je nové, s označením 603. Ovšem ceny u plynu jsou zhruba o 380 Kč/MWh a elektřiny o 150 Kč/MWh vyšší. Dodavatel se vrátil k běžné platnosti nabídek, nabídky jsou již v platnosti.
Dodavatel BIDLI energie zveřejnil nové nabídky pro zájemce, kterým končí smlouva až v roce 2027 nebo až v roce 2028. V každém roce začátku dodávek jsou nabídky ve třech produktových řadách. Obchodník využívá možnosti nižší cen ve srovnání s dneškem, a možnost zafixování si cen energií dlouho dopředu. Nevýhodou je nadprůměrná výše stálého platu ve srovnání s průměrem na trhu. Z toho důvodu se nabídky hodí spíše pro zákazníky s vyšší spotřebou.
E.ON Energie se stará nejen o skvělé nabídky pro nové zákazníky, ale dává i možnost svým zákazníkům si prodloužit smlouvu s výhodnou nabídkou, aby klient nemusel hledat u konkurence. Důkazem je nový produkt Ceník Online Komplet elektřina (plyn) na 2 roky 5/26. Zajímavá pro mne je rozdílná výše stálého platu u elektřiny a u plynu, když se zřejmě jedná o dodávku energií se servisem.
Přehled počtu odběrných míst podle jednotlivých dodavatelů
Operátor trhu (OTE) zveřejnil statistiky počtu odběrných míst podle jednotlivých dodavatelů. Porovnal jsem počty v dubnu a v březnu a dubnové počty tohoto roku s množstvím odběrných míst před 12 měsíci, také za duben.
Při porovnání jsem se zaměřil na dodavatele, kteří dodávají energie domácnostem a nejsou tu pouze obchodníci zásobující svoje podnikové sítě nebo jsou provozovateli lokálních distribučních sítí. Protože OTE zveřejňuje v tabulkách pouze dodavatele s vyšším počtem odběrných míst jak sto, mohou někteří obchodníci, kterým klesne počet přípojek pod 100 z přehledu zmizet. Také dodavatelé, kteří předtím v tabulkách OTE chyběli, nebyli zahrnutí do zdejšího přehledu. Jinak v tabulce jsou všichni dodavatelé ze seznamu OTE.
Většina dodavatelů získala nová odběrná a předávací místa tím, že registrovala nové zákazníky. V současné době, kdy se trh přefiltroval, není již mnoho možností akvizicí nakupovat jiné dodavatele, tak jak tomu bylo v minulosti.
Rozdíl mezi stavem za poslední měsíc a minulými měsíci je dán nejen dlouhodobým získáváním nových zákazníků, jinak řečeno, klienti získaní v dubnu se mohou ve statistikách projevit třeba až koncem roku. Rozdíl je také dán schopností udržet si stávající zákazníky, aby nepodlehli nabídkám jiných obchodníků nebo prodejců na srovnávacích portálech.
S postupujícím časem se výrazněji vytváří skupina dodavatelů, kterým počty zákazníků rostou, ale většině dodavatelů počty zákazníků nerostou, nebo pouze velmi mírně. Existuje také skupina dodavatelů, kterým odběrná místa, na které dodávají energie, vytrvale klesá. Jedná se o dlouhodobý proces a není v silách nespěšných obchodníků to změnit.
Sice někteří obchodníci na začátku íránské krize tvrdili, že zájem o jejich nabídky v březnu výrazně stoupl, ale na zdejší statistice se zájem zákazníků nemusí výrazně projevit, neboť se jedná pouze o uzavření smlouvy, nikoliv o začátek dodávek, ten bude různě rozložen do mnoha měsíců, takže se nyní nebo v nejbližších měsících nemusí příliš projevit.
Jsem také zvědavý na výsledky obchodníků a to ČEZ Prodeje, CENTROPOLu, FONERGY, ELIMONU a několika dalších, kteří letos drželi ceny energií stále na stejné úrovni.
Ještě jsem doplnil dva grafy, které znázorňují vývoj celkového počtu změn dodavatelů podle jednotlivých měsíců roku a jejich vývoj od roku 2024. Zatím se přestupy na začátku íránské krize nepromítají do uvedených grafů, jen za duben je více změn než v předchozích letech jak v elektřině, tak v plynu. Výrazněji se počty změn projevují u plynu.
Nejnovější přehled nabídek vhodných ke sjednání novými zákazníky
Tyto nabídky jsou určeny pro zákazníky, kteří neváhají změnit dodavatele jenom proto, aby získali lepší ceny. Z nabídek si prosím vybírejte smlouvy s fixací cen na dva či na tři roky, které se v současné době zdají být nejbezpečnějším řešením. Zdejší ceny také mohou sloužit jako vodítko pro jednání pro ty domácnosti, které nechtějí měnit svého dodavatele, ale chtějí lepší ceny. Přehled má pouze dočasnou platnost, protože energetický trh se mění a nabídky zde uvedené nemusí již platit. Obecně má přehled platnost jen do vydání dalšího článku s aktualizovanou nabídkou.