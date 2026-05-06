Největší INTERSCHUTZ v historii přivítá přes 1 700 vystavovatelů z celého světa
Odpočítávání do začátku veletrhu INTERSCHUTZ 2026 vstupuje do závěrečné fáze. Pár týdnů před zahájením předního světového veletrhu pro požární ochranu, záchranné služby a civilní ochranu (1. až 6. června 2026 v Hannoveru) upozornili organizátoři na rostoucí výzvy, kterým čelí záchranné složky po celém světě.
Pod mottem „Safeguarding tomorrow“ (ochrana zítřka) představí přes 1 700 vystavovatelů z celého světa své produkty, inovativní řešení a služby. Nebudou mezi nimi chybět ani významné české firmy, 21 z nich na svých expozicích, 5 vystavovatelů bude součástí společné expozice s Agenturou CzechTrade. Tato šestidenní akce se zároveň zaměří i na často zmiňované „přelomové období“ v oblasti civilní ochrany“. Veletrh zahájí německý ministr vnitra Alexander Dobrindt.
„INTERSCHUTZ je více než jen veletrh – je to jedinečné mezinárodní místo setkávání odvětví bezpečnosti v časech, které jsou čím dál nejistější,“ uvedl Dr. Jochen Köckler, CEO společnosti Deutsche Messe AG, v úterý (3. března) na letišti v Hannoveru, kde letištní hasiči předvedli výkonnost moderních velkých hasičských vozidel. Jako důležité hlavní téma veletrhu INTERSCHUTZ zmínil Köckler civilně-vojenskou spolupráci (CIMIC). „Tím se tato akce stává více než kdy jindy také politickým veletrhem,“ uvedl Köckler. Civilně-vojenská spolupráce v oblasti ochrany obyvatelstva se již neomezuje pouze na ad hoc podporu při katastrofách, ale stává se spíše strategicky integrovaným, trvalým a institucionálně ukotveným prvkem národní a evropské bezpečnostní politiky.
To zdůraznil také plukovník ve službě generálního štábu Armin Schaus, vedoucí oddělení J9 (civilně-vojenská spolupráce) operačního velitelství Bundeswehru. „Naši bezpečnost můžeme zajistit pouze společně. Stát, ekonomika a společnost zde musí úzce a odolně spolupracovat. Pouze jako celek ochráníme to, co je pro nás důležité: naši svobodu a demokracii.“
Stejně jako Schaus poukázal na změněné podmínky i viceprezident Německého červeného kříže Jürgen Christmann. Německý červený kříž podle jeho slov představí v hale 23 poprvé velkou mobilní nemocnici. „Aktuální a geopolitické hrozby jasně ukazují, že nyní musíme důsledně investovat do prevence, schopnosti postarat se sám o sebe a odolnosti obyvatelstva. Nemůžeme si dovolit žádné otálení. Jako pomocná síla německých úřadů v humanitární oblasti a největší humanitární organizace v Německu neseme při ochraně obyvatelstva zvláštní odpovědnost. Zároveň jsme zkušeným aktérem v oblasti mezinárodní humanitární pomoci. Na veletrhu INTERSCHUTZ představíme mimo jiné naši mobilní nemocnici a ukážeme, jak nejmodernější technika a vysoce komplexní logistika umožňují vytvořit ‚nemocnici z krabice‘ a jak vypadá každodenní provoz kliniky v krizových podmínkách,“ uvedl Jürgen Christmann.
Jochen Köckler zdůraznil mezinárodní význam veletrhu a podotkl: „Toto přelomové období nekončí na hranicích států nebo spolkových zemí – projevuje se v každodenní práci záchranných složek. Geopolitickému napětí, klimatickým změnám, krizím, katastrofám a hybridním hrozbám lze účinně čelit pouze společnými silami. Akceschopné jsou pouze integrované systémy složené z hasičů, záchranné služby, civilní ochrany a pomoci při katastrofách.“ Köckler zároveň připomněl počátky veletrhu INTERSCHUTZ, který byl založen před více než 70 lety ještě jako čistě hasičský veletrh pod názvem „Der Rote Hahn“ (Červený kohout) a od roku 2000 je pořádán společností Deutsche Messe. „INTERSCHUTZ zůstal v průběhu let vždy věrný podstatě své značky – hasičům. Neustále se však také dále vyvíjel, orientoval se na výzvy současnosti a budoucnosti, a tím rostl jak po obsahové stránce, tak i ve velikosti. U letošního veletrhu vše nasvědčuje tomu, že se může stát největším veletrhem INTERSCHUTZ všech dob,“ těší Jochena Köcklera. „Hasičské sbory a záchranné služby se již dávno staly vysoce komplexními krizovými manažery, jejichž záběr daleko přesahuje hašení požárů a poskytování lékařské péče,“ shrnul Köckler.
To dokládá i přibližně 30 národních a mezinárodních delegací, které se na veletrh INTERSCHUTZ dosud přihlásily. Mezi nimi jsou například Evropská asociace hasičů a Mezinárodní asociace hasičských záchranných sborů CTIF. Kromě toho ohlásili svou účast na veletrhu mezinárodní rozhodující činitelé z hasičských sborů, záchranných organizací a institucí civilní ochrany a ochrany před katastrofami. Zúčastní se například zástupci ze Singapuru (Sdružení pro požární ochranu Singapur), Tchaj-wanu, Jižní Ameriky (OBA: Jihoamerická resp. panamerická hasičská organizace), Švédska (MSB: Švédský úřad pro civilní ochranu před mimořádnými událostmi) a Dánska (Danske Beredskaber: Asociace dánských záchranných a zásahových služeb).
Veletrh INTERSCHUTZ 2026 navíc jasně ukazuje, že v této oblasti hraje stále důležitější roli umělá inteligence (AI). „Umělá inteligence mění zásahy – ne jako náhrada za lidi, ale jako posílení jejich možností. V případě nouze může AI chránit i samotné záchranáře,“ říká Jochen Köckler. Může zvýšit rychlost, přesnost a bezpečnost. Rozhodující je, jak zodpovědně bude AI využívána. Kromě témat AI a civilní ochrany patří mezi další priority také dopady klimatických změn a udržitelnost. INTERSCHUTZ 2026 ukáže, jak mohou hasiči, záchranné služby a civilní ochrana zůstat akceschopní i v této zlomové době. „Otázkou není, zda krize přijdou, ale jak jsme připraveni je společně zvládat,“ uvedl Jochen Köckler.
Christoph Bahlmann, ředitel hasičského sboru v Hannoveru, popsal roli obcí v civilní ochraně: „V civilní ochraně hraje klíčovou roli komunální úroveň. Přelomové období v civilní ochraně proto také znamená intenzivně zapojit obce jako ústřední kontaktní místa pro jejich občany do nového koncepčního zaměření civilní ochrany a adekvátně je vybavit finančně, personálně i materiálně. Stávající propast mezi mnohostrannými požadavky a současnými možnostmi v oblasti ochrany obyvatelstva je třeba překlenout prostřednictvím propojení a sjednocení. A k tomu nabízí vynikající platformu přední světový veletrh INTERSCHUTZ s účastí všech aktérů v oblasti ochrany obyvatelstva.“
Prezentaci v osmi veletržních halách a ve venkovním areálu doplňuje bohatý doprovodný program. Na ploše Smart Public Safety Hub bude navíc k vidění budoucnost řízení zásahů. Jako vždy nechybí v programu veletrhu INTERSCHUTZ ani sportovní aktivity: na FireFit European Championships tak například poměří síly hasiči a hasičky z celého světa. Akcí nabitý bude i třetí ročník HOLMATRO Rescue Challenge. Týmy z celého světa se během veletrhu INTERSCHUTZ utkají v soutěži, jejímž cílem je do 20 minut vyprostit z vozidla uvězněného pacienta pomocí nejmodernějšího záchranného vybavení. Druhou novinkou na veletrhu INTERSCHUTZ 2026 bude pavilon pro záchranáře ve výškách. Název napovídá vše – v pavilonu 34 pod střechou EXPO se během všech šesti veletržních dnů bude vše točit výhradně kolem tématu záchrany ve výškách. V sobotu 6. června 2026 se tam uskuteční národní soutěž v porovnání výkonů německých záchranářů ve výškách. Akční náboj přinese S-GARD SAFETYTOUR. Bude probíhat během veletrhu INTERSCHUTZ po všech šest veletržních dnů a nabídne všem zásahovým složkám příležitost zlepšit si své dovednosti v praktických týmových trénincích za realistických podmínek. Další akcí, do které se mohou účastníci zapojit, jsou LUKAS CRASH DAYS na veletrhu INTERSCHUTZ – rovněž ve venkovním areálu. Jedná se o výkonnostní nácvik pomoci s využitím zdravotní techniky pro zkušené záchranáře, který do svého programu zahrnuje moderní záchranné techniky.
Kromě praxe nezůstává pozadu ani teorie: na fóru INTERSCHUTZ-Forum představí dodavatelé, uživatelé, vědečtí pracovníci a politici aktuální témata branže a budou diskutovat o výzvách, příležitostech, řešeních a technologických inovacích. Například Federace evropských hasičských důstojníků (FEU) uspořádá v rámci veletrhu INTERSCHUTZ svou první konferenci o leadershipu 2026. Ve dnech 3. až 4. června se na výstavišti v Hannoveru sejde přibližně 300 evropských vedoucích pracovníků z oblasti požární ochrany a pomoci při katastrofách.
„INTERSCHUTZ je tak silný i proto, že se na něm podílí mnoho lidí. Patří mezi ně kromě vystavujících firem také partneři vfdb, DFV a VDMA Feuerwehrtechnik, ideoví vystavovatelé jako hasičské sbory, záchranné služby, technické pomocné služby a organizace pro ochranu před katastrofami,“ poděkoval Jochen Köckler. Mezi návštěvníky budou delegace z celého světa – podle dosavadních informací přijedou nejvzdálenější návštěvníci z Austrálie.
O veletrhu INTERSCHUTZ
INTERSCHUTZ je přední světový veletrh pro oblast požární ochrany, záchranářství a civilní ochranu v Hannoveru, který se v roce 2026 koná pod mottem „Safeguarding tomorrow“. Nabídka veletrhu INTERSCHUTZ pokrývá veškeré produkty a služby v oblastech hasičství, preventivní požární ochrany, záchranných služeb, civilní ochrany, komunikační a dispečerské techniky a ochranných prostředků. Veškeré informace o veletrhu a doprovodném programu jsou k dispozici na www.interschutz.de a jsou průběžně aktualizovány. Mezi mezinárodní akce v rámci portfolia INTERSCHUTZ patří AFAC Australia (www.afacconference.com.au), REAS Italy (www.reasonline.it) a China International Emergency Management Exhibition (CIEME: www.cieme.net/en).