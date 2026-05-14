FM Summit 2026: Největší konference facility managementu přichází i s EXPO
FM Summit 2026 se koná 26.–27. května v O₂ Universum v Praze. Letos v dosud největším formátu – dva dny přednášek, panelových diskuzí a networkingu, nově doplněné o velké EXPO s předními dodavateli z oblasti facility managementu.
Facility management je obor, který drží budovy, firmy i lidi pohromadě. A FM Summit je místem, kde se každý rok setkávají odborníci, manažeři i nováčci, aby sdíleli zkušenosti a načerpali inspiraci na celý rok dopředu. Letos přichází Summit v dosud největším formátu: dva plné dny konferencí a přednášek, nově doplněné o velkou výstavní zónu – FM EXPO.
Co vás na FM Summitu 2026 čeká?
Dvoudenní program pokrývá aktuální témata oboru – od bezpečnosti budov a udržitelnosti přes digitalizaci FM procesů až po legislativní změny a trendy ve workplace managementu. Součástí jsou přednášky tuzemských i zahraničních odborníků, panelové diskuze s praktiky z oboru a široký prostor pro networking.
Novinkou letošního ročníku je FM EXPO – rozsáhlá výstavní zóna, kde se představí přední dodavatelé technologií a služeb pro správu budov. Příležitost porovnat nabídky, navázat partnerství a objevit inovativní řešení, která posouvají facility management dál.
Celý program najdete na: ifma.cz/program-fm-summit-2026
Zvol si svůj Summit – tři typy vstupenek
Letos si poprvé můžete vybrat, jak se chcete zúčastnit. Každá vstupenka dává smysl – záleží jen na tom, co od akce očekáváte.
Expo Only (novinka) – vstup pouze na výstavní část. Ideální pro ty, kteří chtějí prozkoumat novinky a řešení z oboru bez nutnosti kupovat celý Summit.
FM Summit – dva dny konferencí, přednášek a panelových diskuzí s předními odborníky z oboru.
Summit a Expo – kompletní zážitek v jednom. Nejlepší volba pro ty, kdo chtějí vytěžit z akce absolutní maximum.
Proč facility management potřebuje takovou akci?
Digitalizace, nové požadavky na bezpečnost budov, udržitelnost, hybridní práce – to vše klade na FM profesionály stále vyšší nároky. FM Summit je místem, kde se odpovědi na tyto výzvy hledají společně – od těch, kteří je vyzkoušeli v praxi a jsou připraveni se o ně podělit.
Více o akci: ifma.cz/FM-SUMMIT-2026
Registrace: ifma.cz/registrace-fm-summit-2026
26.–27. května 2026 · O₂ Universum, Praha · Místa jsou omezená.