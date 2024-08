TZB-info / Facility management / Pouze ostrovní řešení problému je v rámci digitalizace ve výrobě promarněná příležitost

Pouze ostrovní řešení problému je v rámci digitalizace ve výrobě promarněná příležitost

Na MPO je v rámci 5G aliance vypsána výzva na demonstrační projekty pro aplikace využívající 5G sítě. Je potřeba podpořit konkrétní aplikace v technologických zařízeních, pro logistiku, pro poskytování služeb spojených s produktem.

Rozhovor s Ing. Jiřím Holoubkem, členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, jsme natáčeli na konferenci, kterou pořádala Česká společnost pro údržbu. Požádali jsme jej o vyjádření k digitalizaci a průmyslu 4.0 v aktuální praxi, což bylo i téma jeho přednášky na konferenci v Liblicích.

Digitalizace průmyslu, často označovaná jako Průmysl 4.0, je transformace průmyslových procesů prostřednictvím integrace digitálních technologií. Tento trend zásadně mění způsob, jakým jsou výrobní a provozní procesy řízeny, monitorovány a optimalizovány. Digitalizace zahrnuje celou řadu technologií, které zvyšují efektivitu, flexibilitu a konkurenceschopnost průmyslových podniků. Digitalizace průmyslu přináší zásadní změny v tom, jak jsou výrobní a provozní procesy realizovány. Tyto změny mohou vést k výrazným zlepšením v oblasti efektivity, kvality a inovací.

„Dřívější marketingové sdělení zaznívající na každé konferenci, kdy každý produkt ‚je připraven pro průmysl 4.0‘, ‚je digitalizován‘ apod., se postupně překlápí do té praktičtější úrovně. To znamená, do řešení konkrétních problémů výrobních firem nebo firem poskytujících služby,“ říká Ing. Holoubek a doplňuje: „Už to není jen o základních atributech celého konceptu, ale o řešení konkrétních kroků.“

„Bohužel toto řešení konkrétních problémů vede mnohdy k tomu, že je řešena jen ostrovní část výrobních nebo logistických procesů. Proces je řešen bez toho, aby se počítalo s jeho budoucím začleněním do jednotného operačního prostředí. Tj., nepočítá se s tím, že jeden, byť perfektně a sofistikovaně vyřešený problém, by mohl zapadnout do celého systému a komunikovat s ostatním digitálním okolím v té firmě, například v podobě personálního systému, systému managementu kvality, energií, zakázkového a CRM systému apod.,“ uvádí příklady Holoubek.

„Například v managementu kvality, kdy je třeba nahradit jisté pensum zaměstnanců, kteří jsou při kontrole zatěžováni rutinními činnostmi namáhajícími oči, tento problém můžeme elegantně vyřešit kombinací strojového učení a umělé inteligence. Není problém vyhodnotit produkty se shodou a bez neshody. Algoritmus není složitý a natrénování je záležitostí několika měsíců. Tak dojde k vyřešení třeba i palčivého problému. Ale bez propojení na další systémy například managementu energií nebo personálního systému vůbec tento dílčí krok nepřispěje k celkové digitální transformaci, nebo jen minimálně,“ popisuje dále Ing. Holoubek rizika ne dobře promyšlených kroků.

„Na MPO je v rámci 5G aliance vypsána výzva na demonstrační projekty pro aplikace využívající 5G sítě. Z mého pohledu je to velice dobrý počin. Většina populace si pod termínem 5G představí sítě ve svém mobilním telefonu, ale o průmyslových aplikacích se toho ví velmi málo. Proto je potřeba podpořit konkrétní aplikace, které využívají síť 5. generace. Tj. konkrétní aplikace v technologických zařízeních, konkrétní aplikace pro logistiku, pro poskytování služeb spojených s produktem. Například vzdálená údržba, asistence při servisních zásazích atd. Výzva má finanční objem přes 360 mil. Kč, což je pro tento segment zájemců dostatečné,“ říká Holoubek a vyzývá k využití financí z této výzvy.

Klíčové technologie Průmyslu 4.0 Internet věcí (IoT):

IoT umožňuje propojení zařízení, strojů a senzorů do sítě, která umožňuje sběr a analýzu dat v reálném čase. To vede k lepší kontrole výroby, optimalizaci provozu a preventivní údržbě. Big Data a analýza dat:

Schopnost shromažďovat velké objemy dat a analyzovat je pomocí pokročilých algoritmů umožňuje prediktivní údržbu, optimalizaci procesů a lepší rozhodování. Umělá inteligence (AI) a strojové učení:

AI a strojové učení se využívají k automatizaci složitých procesů, zlepšení kvality výrobků a predikci selhání zařízení. Robotika a automatizace:

Pokročilá robotika zajišťuje automatizaci výrobních linek, zlepšuje přesnost a rychlost výroby, a také snižuje náklady na pracovní sílu. Simulace a digitální dvojče:

Digitální dvojče je virtuální model fyzického zařízení nebo systému, který umožňuje simulaci a testování změn nebo inovací před jejich implementací v reálném světě. Cloud computing:

Cloudové platformy poskytují flexibilní a škálovatelné výpočetní kapacity, které podporují ukládání dat, analýzu a sdílení informací v reálném čase. Kybernetická bezpečnost:

S nárůstem digitalizace se zvyšuje potřeba ochrany dat a systémů před kybernetickými útoky. Kybernetická bezpečnost je klíčovým prvkem digitální transformace průmyslu.

Mezi hlavní výhody patří Zvýšení efektivity a produktivity:

Automatizace a lepší řízení procesů vedou ke zvýšení výkonnosti, snížení nákladů a rychlejší reakci na změny v poptávce. Zlepšení kvality a flexibility:

Monitorování v reálném čase a analýza dat umožňují rychleji identifikovat a řešit problémy, což vede k vyšší kvalitě výrobků. Digitalizace také usnadňuje přizpůsobení výroby specifickým požadavkům zákazníků. Úspory nákladů:

Digitalizace může vést ke snížení provozních nákladů, například prostřednictvím prediktivní údržby, která minimalizuje výpadky výroby. Inovace a nové obchodní modely:

Digitální technologie umožňují vývoj nových produktů, služeb a obchodních modelů, jako jsou například prediktivní služby nebo prodej softwarových řešení.