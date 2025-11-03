Pevné odhodlání k udržitelné budoucnosti
Společnost ebm-papst se intenzivně věnuje otázkám spojeným s udržitelností, sociální odpovědností a kvalitním řízením. Jsem zástupcem ESG pro pobočku v České republice.
Téma ESG (Environmental, Social, Governance) se stává stále důležitější nejen pro podniky, ale také pro investory a širokou veřejnost, která od firem očekává transparentní a etické chování. V naší firmě ebm-papst se zaměřujeme na to, aby ESG principy nebyly pouze na papíře, ale byly skutečně integrovány do každodenních aktivit a strategií firem. Mým cílem je pomáhat firmám vytvářet hodnotu nejen pro své partnery, ale i pro společnost a životní prostředí. ESG tak není jen o splnění regulatorních požadavků, ale o celkovém přístupu k podnikání. Prostřednictvím spolupráce se společnostmi usilujeme o zlepšování v oblasti udržitelnosti, zvyšování transparentnosti a podpoře sociální spravedlnosti. Tento závazek nás motivuje neustále hledat nové cesty, jak přispět k pozitivní změně ve světě podnikání.
„Udržitelnost a digitalizace mohou společně dosáhnout velkých úspěchů – tomu opravdu věřím. Ve společnosti ebm-papst každý den snažíme spojit udržitelnost myšlení a jednání s využitím pokročilých technologií. Naše výrobky znamenají efektivitu a udržitelnost ….“ říká Dr. Klaus Geißdörfer, generální ředitel skupiny ebm-papst.
Ebm-papst si dala jasný závazek k větší udržitelnosti
Heslo společnosti ebm-papst „Ingeneering is a better life“ ilustruje důležitost, kterou přikládáme našemu cíli pomáhat zlepšovat budoucnost.
Udržitelná opatření nikdy nefungují, pokud se o ně pokoušíme jako o izolované řešení – je proto potřeba zapojit každého, kdo má podíl v hodnotovém řetězci. U nás v ebm-papst se každý den snažíme hledat nová a inteligentní řešení v sítích a partnerstvích s našimi zákazníky, dodavateli a poskytovateli služeb. Naším cílem je vždy učinit naše procesy a produkty ještě udržitelnějšími a efektivnějšími.
„Každý nově vyvinutý produkt musí z ekonomického a ekologického hlediska překonat svého předchůdce.“
Gerhard Sturm
Zakladatel společnosti (1963)
Teprve loni v srpnu, v roce 2023, se společnost ebm-papst připojila k iniciativě Science Based Targets Initiative (SBTi), organizaci na ochranu klimatu, která hodnotí a ověřuje cíle udržitelnosti zúčastněných společností. Předložená opatření na ochranu klimatu jsou validována pouze tehdy, pokud jsou tyto cíle v souladu s Pařížskou klimatickou dohodou – iniciativou omezit globální oteplování na pouhých 1,5 °C nad úrovní před průmyslovou revolucí. Pro Klause Wittmanna, ředitele ESG v ebm-papst, je to krok hledící do budoucna: „Rozhodli jsme se přijmout tento závazek, protože iniciativa funguje na vědeckém základě. Díky tomu se velmi dobře hodí pro nás a naše zájmy.“
Co je to ESG?
ESG představuje soubor kritérií, podle kterých se hodnotí udržitelnost a etický dopad investic nebo firemních praktik. Každá z těchto oblastí zahrnuje specifické aspekty, které ovlivňují celkovou výkonnost a odpovědnost organizace.
Význam ESG
ESG faktory stále častěji využívají investoři při hodnocení firem, protože odrážejí nejen finanční výkonnost, ale i dlouhodobou udržitelnost a schopnost firmy prosperovat v souladu s etickými a environmentálními standardy. Společnosti, které se dobře umisťují v hodnocení ESG, jsou často považovány za méně rizikové a lépe připravené na budoucí výzvy.
Jak jej chápeme a prezentujeme my v ebm-papst? To je krásně vidět na následující ilustraci.
V souladu se závazkem vyžadovaným SBTi formulovala společnost ebm-papst na začátku roku 2024 jasné cíle, které musí být nyní potvrzeny iniciativou. Klaus Wittmann vysvětluje: „Nyní jde o to, aby byly cíle realizovány podle plánu – přesně byly definovány další kroky a do tohoto procesu byli zapojeni naši dodavatelé a zákazníci.“
Další rozšiřování odborných znalostí v oblasti udržitelnosti
Společnost ebm-papst se navíc podílí na hodnocení udržitelnosti EcoVadis a projektu Carbon Disclosure Project (CDP). Hodnocení CO ze strany CDP2Emise, klimatická rizika a cíle a strategie snižování emisí se ukázaly jako obzvláště užitečné díky svému širokému dosahu a dobré srovnatelnosti.
Mnoho našich zákazníků podrobuje své společnosti hodnocení CDP a také po nás požaduje, abychom v souladu s těmito standardy zveřejnili naše cíle v oblasti životního prostředí a klimatu. Jsme rádi, že této žádosti vyhovíme, protože přesně odpovídá našim vlastním zájmům.
I když se CDP více zaměřuje na otázky klimatu a životního prostředí, EcoVadis je pro nás stále důležitým a nepostradatelným hodnotícím programem díky svému jasnému důrazu na environmentální, sociální a správní otázky, což nám pomáhá dále posilovat naše odborné znalosti v oblasti udržitelnosti.
Závazek, který jednoznačně přináší ovoce, jak ukazuje stříbrná medaile EcoVadis z roku 2023. Díky výraznému zvýšení skóre společnosti ve srovnání s předchozím rokem patří ebm-papst mezi 20 procent nejlepších ve svém oboru.
Na základě čeho jsme tato ocenění získali? Tím, že plníme následující podmínky:
Naše cíle do blízké budoucnosti jsou jednoznačné:
Zaměřujeme se na otázky životního prostředí, jako je energie a emise. Naším cílem je snížit emise CO2e Scope 1 a 2 ve finančním roce 2025/26 na nulu a prosadit opatření, jako je používání zelené elektřiny, čímž se minimalizuje potřeba kompenzovat veškeré zbývající emise. Zintenzivňujeme také naše úsilí v oblasti dodržování předpisů.
- Aby se společnost ebm-papst stala klimaticky neutrální ve Scope 1 a 2 do finančního roku 2025/26, zaměřuje se na několik klíčových opatření:
- Neustále zlepšujeme naši energetickou účinnost, což dokazuje například naše snaha o využití odpadního tepla z procesů a zavedení účinného řízení odstávek.
- Každý rok investujeme více než 3 miliony EUR do vlastní výroby obnovitelných zdrojů energie a elektrifikace fosilních zdrojů energie.
- Nakupujeme ekologickou elektřinu v Německu, Číně a USA: díky tomu jsme již snížili 49,6 procenta našich emisí Scope 1 a 2.
- Nyní chceme tento úspěšný přístup rozšířit do dalších zemí, včetně Maďarska, Slovinska, Rumunska a Itálie. Nakonec budeme kompenzovat naše zbývající emise. „To je úplně poslední krok k dosažení klimatické neutrality v rozsahu 1 a 2: řešit emise, kterým se nelze vyhnout ani je snížit,“ zdůrazňuje Klaus Wittmann, ředitel ESG.
- Digitální pomoc
Digitalizace hraje v oblasti udržitelnosti klíčovou roli. Projekty, jako je „Sustainalyze“, ukazují, jak nám software může pomoci bezproblémově dokumentovat a optimalizovat naši výkonnost v oblasti udržitelnosti. „Stále hledáme nástroje, které nám pomohou s analýzou udržitelnosti a souvisejícími složitými procesy sběru dat,“ vysvětluje Annemarie Hillenbrandová, manažerka udržitelnosti v Německu.
Naším cílem je do konce roku 2024 vytvořit naprostou transparentnost, pokud jde o naše emise v Scope 3, a rozšířit náš „plán neutrality“ o rozsah 3. Již jsme učinili dílčí předpoklady, které nyní chceme ověřit pomocí kompletních primárních dat. „Zaznamenávání stopy CO2e v celém hodnotovém řetězci je složitý proces. Pro náš úspěch je obzvláště důležitá spolupráce s našimi dodavateli a partnery. Proto se snažíme udržovat komunikační kanály s našimi dodavateli a partnerskými společnostmi stále otevřené a spolupracovat s nimi na realizaci společných pilotních projektů,“ vysvětluje Annemarie Hillenbrandová.
Jako firma jsme si stanovili velmi ambiciózní cíle, které nás motivují k neustálému zlepšování. Uvědomujeme si, že dosažení těchto cílů nebude jednoduché, ale věříme v naše schopnosti a odhodlání. Společně s našimi partnery jsme přesvědčeni, že díky vzájemné spolupráci a sdíleným hodnotám tyto cíle úspěšně naplníme.
