Obchodníci čekali na nový cenový výměr bez poplatků za obnovitelné zdroje. Innogy od února zlevní plyn
Přehrát audio verzi
Obchodníci čekali na nový cenový výměr bez poplatků za obnovitelné zdroje. Innogy od února zlevní plyn
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Obchodníci budou opět předělávat ceníky v souvislosti s ukončením poplatku za obnovitelné zdroje. Společnost innogy od února zlevní plyn svým stávajícím zákazníkům se smlouvou na dobu neurčitou. Který z dodavatelů získal nejvíce odběrných míst a naopak, který se v listopadu propadal. EDC očekává, že celkový objem sdílené elektřiny překročí ještě v tomto roce 60 GWh.
Vzhledem k tomu, že velkoobchodní ceny energií jsou již delší dobu stabilní a že nabídkové ceny pro nové zákazníky jsou velmi nízké, neočekával jsem přílišné změny. Obchodníci nepřekvapili a jen část z nich změnila pouze ceníky u smluv na dobu neurčitou, jež obsahují výrazně vyšší ceny, než jsou současné fixní ceny se závazkem.
K nízké aktivitě obchodníků přispělo vědomí nového cenového výměru ERÚ, který ruší platbu za obnovitelné zdroje. Po zveřejnění nového výnosu je potřeba změnit všechny již vydané ceníky. Celková částka (s DPH) pro domácnosti se nově každé domácnosti s běžnou spotřebou elektřiny sníží o 599 Kč za každou spotřebovanou megawatthodinu. Toto snížení nákladů na dodávku výrazně předčí zlevnění silové elektřiny dodavatelů, které se pohybuje u smluv na dobu neurčitou v rozmezí 100 až 300 Kč (bez DPH) za megawatthodinu. Regulátor vydal změnový cenový výměr 29. 12. 2025, Kalkulátor cen energií TZB-info počítá nyní náklady na dodávku bez poplatku za obnovitelné zdroje.
Cena plynu u měsíčních fixů, jejichž cena je odvozena od cen měsíčních kontraktů na burze PXE, je v současné době jednou z nejnižších za mnoho měsíců, snížení ceny brání obchodní přirážka k ceně z burzy, která je vyšší. Přesto u některých dodavatelů plynu je měsíční nabídka v současné době nejlevnějším tarifem. Měsíční cena elektřiny je již několik měsíců mezi nejdražšími položkami nabídek dodavatelů.
Nejvýraznější změna v období Vánoc je aktualizovaná nabídka Společnosti BIDLI, která od 1. ledna snižuje ceny u většiny nabízených produktů až o 50 Kč/MWh. Cena komodit je velmi atraktivní, ovšem stálý plat v nových verzích ceníků zůstal na 199 Kč/měsíc, což je vysoce nad průměrem. Běžný stálý plat se pohybuje mezi 90 až 130 Kč/měsíc.
innogy od února zlevní plyn zákazníkům bez fixace
Dodavatel innogy od února příštího roku zlevní ceny plynu pro své zákazníky se smlouvou na dobu neurčitou. Nový ceník produktu Standard začne platit od 1. února a zákazníkům bez fixace sníží cenu za odebraný plyn o 15 %, což znamená pokles o cca 280 Kč/MWh. Zlevnění se týká zhruba 300 tisíc zákazníků innogy, kteří mohou očekávat pokles nákladů na vytápění ještě v průběhu letošní topné sezóny. Nižší cena začne platit automaticky, zákazníci nemusí nic dělat.
„Ceny pro tuto skupinu zákazníků jsme naposledy upravovali v březnu. Nyní jim opět promítáme do ceníku postupný pokles nákupních cen. Od února jim cena klesne o zhruba 280 korun za MWh, což se významně propíše do úspor za vytápění ještě v aktuální topné sezóně. Zákazníky, kterých se to týká, budeme informovat o snížení ceny v následujících dnech dohodnutým způsobem komunikace a součástí zprávy bude také srovnání stávajících a nových cen,“ uvedl David Konvalina, ředitel maloobchodu a marketingu innogy.
Úspory
Průměrná domácnost v rodinném domě ušetří za vytápění plynem oproti aktuální ceně asi 3 900 korun za rok. Domácnost v třípokojovém bytě ušetří ročně za vytápění a ohřev teplé vody okolo 2 500 korun. V souvislosti s novým ceníkem innogy nebude provádět u zákazníků hromadnou změnu záloh. Nicméně každý zákazník si může zkontrolovat a podle potřeby upravit nastavení záloh individuálně v samoobsluze innosvět buď prostřednictvím mobilní aplikace nebo online na webu.
Výhled na rok 2026
„Velkoobchodní ceny jsou již poměrně stabilní, takže se v příštím roce dá očekávat cenová stagnace s možnými mírnými výkyvy na obě strany. Stále totiž platí, že významný vliv na ceny komodit má vedle standardních tržních mechanismů také celková geopolitická situace či daleko banálnější okolnosti, jako je vývoj počasí. Proto lidem stále doporučujeme fixace, je to pro zákazníky nejjistější a nejbezpečnější varianta,“ řekl David Konvalina a dodal: „Vše závisí na budoucím vývoji velkoobchodních cen. Dobrou zprávou je, že ceny v dlouhodobějším horizontu dodávky pro roky 2027 a 2028 klesají a innogy přenáší tuto výhodu na své zákazníky v rámci fixních produktů už nyní,“ dodal Konvalina.
Změny v počtech odběrných míst za listopad
Počet odběrných míst a hlavně jejich nárůst je jedním z důležitých ukazatelů úspěšnosti jednotlivých dodavatelů, ne však jediným. Tentokrát jsem vytvořil dvě tabulky. V jedné jsou dodavatelé seřazeni podle meziměsíčních změn, mezi koncem října a koncem listopadu. Pod touto tabulkou je ještě druhá, ve které jsou obchodníci seřazeni podle nárůstu počtu odběrných míst od konce prosince do konce listopadu. Zatímco měsíční změny nemohou vypovídat o dlouhodobějším trendu, na pořadí se může projevit náhlá změna, třeba převod zákazníků od jiného dodavatele. Naopak ve změnách od konce prosince 2024 se skutečně ukazuje trend v úspěšnosti, jak si dodavatel vede.
Do přehledu jsem vybral dvacet nejvíce a dvacet nejméně úspěšných dodavatelů energií. Do tabulky jsem nevybíral dodavatele z řad významných podniků (např. letiště, správa železnic), protože ty nenabízí energie novým zákazníkům. Také obchodníci s nižším počtem odběrných míst než sto nejsou zahrnuti do statistiky zveřejněné Operátorem trhu. U několika mála dodavatelů nepočítám změnu odběrných míst od prosince 2024, protože tehdy ještě současní obchodníci neexistovali a počet je počítán od bližšího měsíce, většinou od ledna nebo od února 2025.
Ve spodnější tabulce se u úspěšných dodavatelů odráží snaha o získání a hlavně o udržení zákazníků. Patří mezi ně velcí dodavatelé a i menší, kteří pochopili trend, jak je potřeba pracovat se zákazníky. Naopak ve spodní části dolní tabulky mimo dominantní dodavatele jsou dodavatelé s ne příliš výhodnými cenami pro stávající zákazníky, se zákazníky, které kdysi získali podomním prodejem a nyní se tito zákazníci snadno nechají přesvědčit jinými prodejci.
Tab. 1.1: Pořadí dodavatelů (prvních a posledních dvacet) podle počtu získaných odběrných míst za listopad 2025 (Zdroj: OTE a.s.)
Tab. 1.2: Pořadí dodavatelů (prvních a posledních dvacet) podle počtu získaných odběrných míst od konce roku 2024 (Zdroj: OTE a.s.)
Elektřinu v České republice sdílí již desítky tisíc výrobních a odběrných míst. EDC očekává, že celkový objem sdílené elektřiny překročí ještě v tomto roce 60 GWh
Do sdílení elektřiny se v České republice zapojilo již více než 35 tisíc účastníků. Ti si jen v listopadu mezi sebou vyměnili přes 3 GWh elektřiny, která by stačila pro pokrytí roční spotřeby zhruba tisícovky domácností. Vánoční strom na Staroměstském náměstí s 8,5 kilometru světelných řetězů by pak tento objem elektřiny dokázal zásobovat déle než 51 let. Podle Elektroenergetického datového centra (EDC) si Češi od zahájení sdílení v srpnu loňského roku mezi sebou vyměnili již téměř 58 GWh.
„Navzdory podzimnímu počasí přilákalo sdílení elektřiny další nové zájemce. Jen za listopad evidujeme více než tisícovku nových účastníků a od konce léta se jejich počet zvýšil o téměř čtyři tisíce. Množství sdílené elektřiny za poslední měsíc pak koresponduje s březnovými hodnotami,“ řekl Petr Kusý, předseda představenstva EDC, a dodal: „Celkově lze očekávat, že rok 2025 uzavřeme s objemem sdílené elektřiny přes 60 GWh. To pro představu odpovídá roční výrobě zhruba devíti velkých větrných turbín.“
V České republice aktuálně sdílí elektřinu více než 20 000 tzv. skupin sdílení. Ty konkrétně zahrnují 19 418 aktivních zákazníků, 840 bytových domů a 82 energetických společenství. K 30. listopadu bylo v rámci skupin sdílení u EDC registrováno 21 610 výrobních a 35 771 odběrných míst.
Elektroenergetické datové centrum spustilo registrace ke sdílení elektřiny v srpnu 2024 a zákaznickou linku již o měsíc dříve. Od té doby zaznamenalo formou e-mailů, telefonátů nebo zpráv na chatu téměř sto tisíc dotazů. „Z pohledu komunikace s uživateli a zájemci o sdílení můžeme vyhodnotit celý cyklus dvanácti měsíců napříč ročními obdobími. Z něj je patrné, že počáteční otazníky spojené se startem EDC a s novou službou zmizely, a i s přibývajícím množstvím uživatelů počet dotazů v posledních měsících klesá. Vnímám to tak, že se nám sdílení elektřiny podařilo v České republice etablovat jako spolehlivou a srozumitelnou službu v energetice,“ uzavřel P. Kusý.
Využijte nejvýhodnější nabídky na trhu a oslovte dodavatele prostřednictvím poptávky odeslané z Kalkulátoru cen energií TZB-info
Využijte možnosti oslovit dodavatele poptávkou na Vámi vybranou nabídku v Kalkulátoru cen energií TZB-info. Aby poptávka nezapadla nebo, aby dodavatel nezapomněl na ni reagovat, tak v tom pomůže portál Ušetřeno.cz. Neváhejte využít bonusy, které mohou být pouze dočasné a dlouho se nemusí opakovat. Nemusíte měnit dodavatele hned teď, klidně třeba za několik měsíců. Při výběru Vám může pomoci následující tabulka nejvýhodnějších nabídek s pořadím se započítanými bonusy. Ale pozor, aby zákazník mohl následující nabídky využít, tak musí změnit dodavatele. Svým zákazníkům dodavatelé tyto nabídky běžně nedávají.
Přehled cen energií na burzách v ČR za uplynulý týden
Tab. 4: Přehled cen na burzách v ČR s trendem jejich vývoje proti poslednímu přehledu