TZB-info / Facility management / ESG standardy získávají finální podobu. Experti představí jejich využití v praxi

ESG standardy získávají finální podobu. Experti představí jejich využití v praxi

Vzrůstající důležitost ESG však vnímají firmy už nyní. Jak se nové evropské směrnice promítnou do praxe a jak zefektivnit byznys ukáže konference Bold Future už 25. října v pražské Spojce Karlín, kde k tématu mimo jiné vystoupí tři eurokomisaři Věra Jourová, Mairead McGuinness a Didier Reynders, kteří se tématu věnovali.

Vyšší konkurenceschopnost a nižší náklady. To jsou hlavní benefity využívání ESG reportingu, jak nedávno potvrdilo několik studií. Jeho jednotnou podobu nastaví závazné evropské ESG standardy. Jejich finální verze, určující i pro reportování českých firem, představí Evropská unie v listopadu.

Při zavádění ESG reportingu je zásadní jak komplexní strategie firem, tak i konkrétní kroky, které firmy podnikají. „Správně nastavený ESG report a strategie dávají společnostem konkurenční výhodu. Jde o podklad pro strategická obchodní rozhodnutí a cestu k úsporám energie a nákladů. Klíčové je proto být informovaný o obsahu EU standardů a co nejdřív začít sbírat nefinanční informace o společnosti. Například o uhlíkové stopě – firmy potřebují 2 až 3 roky, aby zavedly dobrý systém sběru dat z dodavatelského řetězce, který je pro tento výpočet nezbytný,“ upozorňuje expert na ESG Filip Gregor z expertní skupiny Frank Bold. Na konferenci Bold Future spolu s dalšími odborníky přiblíží ESG reporting z praktického pohledu pro české firmy.

V současné době jsou nefinanční informace důležité především pro investory a banky, které už nyní zvýhodňují udržitelné investice. Právě přístup těchto institucí na konferenci představí hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. „Ekonomická a energetická krize jdou ruku v ruce. Jako ideální řešení se proto nabízí efektivní nakládání se zdroji – nástrojem pro něj je ve větší míře zavádění ESG standardů a příklon k zelené ekonomice,“ říká Navrátil.

Ačkoliv je reportování nefinančních informací stále nastupujícím trendem, mnoho velkých firem už má praktické zkušenosti se zaměřením na konkrétní kroky směrem k udržitelnější budoucnosti. „Lidé a téma udržitelnosti musí jít ruku v ruce, aby se věci skutečně daly do pohybu. Pro udržitelný zítřek musíme jednat hned, aby si další generace mohly užívat svůj život na planetě jako my. To je to, co nás v Zentivě pohání,“ říká ředitelka HR, komunikace a udržitelnosti v společnosti Ines Windisch, která na konferenci Bold Future přiblíží jak konkrétně už nyní Zentiva k udržitelnosti přistupuje.

Cesta k úsporám? Zelená energetika a spolupráce měst a investorů

V situaci, kdy Česká republika čelí energetické krizi, se zvyšuje tlak na úspory také při využívání energií a příklon k obnovitelným zdrojům. Pro obce, ale i pro investory je vzhledem k úsporám při výstavbě nových projektů díky kratším povolovacím procesům zcela zásadní také vzájemná součinnost.

„Na začátku každého projektu je potřeba se na danou lokalitu dívat mimo jiné i pohledem občanů žijících v blízkosti plánované zóny tak, aby byl rozvoj místa udržitelný a smysluplný. Toho jako investoři dosáhneme pomocí předem vyjednaných pravidel s obcí, které jasně určují další vývoj projektu. Obě strany tak ví, co od sebe mohou čekat a celý proces je transparentní a oboustranně výhodný,“ uvádí CEO Logport David Vais.

Konferenci Bold Future: Udržitelností k efektivnímu byznysu pořádá expertní skupina Frank Bold spolu s iniciativou Změna k lepšímu a Českou radou pro šetrné budovy. Akce se koná pod záštitou Evropské komise, Velvyslanectví USA v České republice, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Národní sítě Zdravých měst a Asociace společenské odpovědnosti. Více informací na www.boldfuture.cz.