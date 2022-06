Nárůst poptávky po úsporných energetických řešeních

Návratnost projektů se zkracuje i navzdory dvoucifernému zdražení technologií i komponent, hlásí Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES).

Pomáhá dotační politika

K rozvoji sektoru kromě situace na trhu přispívá dotační politika, která firmám umožňuje nechat si proplatit desítky procent investičních nákladů z unijních peněz. V současnosti k tomu mohou podniky použít fond Národního plánu obnovy a nejpozději v červenci pak budou moci žádat o podporu i z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

„Ze sektoru energetických služeb, který byl v energetice dlouho na okraji zájmu, se pomalu stává plnohodnotný vyspělý obor, který má díky vysokým cenám energií zajištěný růst minimálně na několik let dopředu,“ řekl analytik společnosti ENA Jiří Gavor pro E15 s tím, že firmy nechtějí jen ušetřit, ale hledají cestu také k větší energetické soběstačnosti.

Skupina ČEZ ESCO, jednička na trhu, ve svých prognózách uvádí, že v roce 2030 v energetických službách očekává souhrnné tržby kolem 78 miliard korun, většinu ze zahraniční. V 2021 ČEZ ESCO utržil cca 25 miliard, z čehož zhruba 6,4 miliardy Kč šlo z českého trhu.

MVV Energie CZ, divize energetických služeb, dosavadní trojka na trhu, letos plánuje nárůst tržeb z 60 milionů na v nejbližších letech minimální obrat 300 milionů Kč.

Při současných cenách energií se doba návratnosti může výrazně zkrátit z dosud běžných 7–8 let

„Očekávaná návratnost projektů se výrazně liší případ od případu a ta finální bude záviset také na vývoji cen energií,“ říká předseda APES Miroslav Marada.

Obecně hráči z trhu uvádějí, že se investovaná částka zákazníkům vrací do sedmi, osmi let. Pokud ale vysoké ceny vydrží, může se doba návratnosti zkrátit i o roky. Zabránit by tomu neměl ani fakt, že meziroční zdražení technologií a komponent se podle Marady pohybuje od dvaceti procent výš.

Tržby tuzemského sektoru energetických služeb se počítají ve vyšších jednotkách miliard. Hlavními zákazníky jsou stále veřejné instituce, čím dál častěji ale do úsporných řešení investují i soukromé firmy.

Ohlédnutí redakce: Kulatý stůl o programu ELENA, podpora pro podnikatele bezúročným financováním