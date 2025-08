TZB-info / Ceny energií a paliv / Novela energetického zákona přinesla snížení maximální pokuty za předčasné ukončení smlouvy

Novela energetického zákona přinesla snížení maximální pokuty za předčasné ukončení smlouvy

K jakým změnám cen elektřiny a plynu došlo během posledního týdne. Spotřebitelé získali nová práva v oblasti energetiky. Přinášíme přehled nejvýhodnějších nabídek dodavatelů za uplynulý týden. Uvádíme také vývoj cen na energetických burzách v České republice.

SPP: razantní snížení cen elektřiny i plynu pro nové zákazníky, ostatní většinou měnili jen datum

Další skvělá nabídka na trhu s elektřinou i plynem, která nejen stojí za pozornost, ale vzhledem k situaci na trhu i ke sjednání a k zajištění si tak velmi výhodných cen na následující období. Tou skvělou nabídkou jsou nové tarify společnosti SPP, a.s. (Slovenský plynárenský podnik), jak v elektřině, tak v plynu. Nové produkty Elektřina online srpen 2025 a Plyn online srpen 2025 jsou pokračováním akvizičních nabídek Elektřina výhodně do aleluja a Plyn výhodně do aleluja, kterými se dodavatel poslední dobou snaží oslovit nové zákazníky. Elektřinu obchodník nově nabízí ještě o 197 Kč/MWh a plyn o 67 Kč/MWh levněji. Ani stálý plat není přehnaný, ve většině odběrů je za 99 Kč/měsíc, jen u topných proudů 129 Kč/měsíc. Tyto novinky jsou určeny ke sjednání online.

Obchodník snižoval ceny i u svých klasických tarifů pro nové zákazníky, které jsou se závazky a s fixní cenou na 12, 24 či na 36 měsíců (Elektřina Jistota na 1–3 roky). Elektřina pro nové zákazníky je od 1. srpna levnější o 270 až o 320 Kč/MWh. Ale i plyn (Plyn Jistota na 1–3 roky) obchodník zlevňoval, nové tarify jsou výhodnější o 50 až o 80 Kč/MWh. Zlevnění elektřiny dodavatel částečně kompenzoval zvýšením stálého platu z 99 na 119 Kč/MWh.

Obchodník innogy Energie sice zveřejnil, jako vždy, celou řadu nových ceníků s platností od srpna, ale komoditní ceny nezměnil. Obchodník stále nabízí dvacetiprocentní slevu na komoditu pro rok 2025 odběru, což již málokdo může využít. Cenově tyto nabídky jsou ve srovnání s konkurencí výrazně výš a jsou určeny hlavně ke sjednání na pobočkách.

Důležitou změnou jsou pouze ceníky elektřiny, ve kterých je nižší částka účtovaná obchodníkem za služby související s náklady na vyrovnání odchylky z 386 na 201 Kč/MWh. Tento poplatek innogy jako první za pozornosti médií prosazoval.

Podobné změny nezměny udělala i Pražská energetika. Zveřejnila nové ceníky akvizičních produktů, ale většinou ceny komodity a ani ceny stálého platu nezměnila. Novinkou je produkt FAVORIT 2 a FAVORIT 3, který se pojí se smlouvou na dobu určitou, na dva nebo tři roky a s fixní cenou po celou dobu závazku. Uvedené produkty jsou zřejmě také určeny ke sjednání na pobočkách dodavatele, protože v online srovnání nemají konkurenceschopné ceny.



Spotřebitelé v energetice mají nová práva

Novela energetického zákona (Lex OZE III) posiluje od 1. srpna 2025 práva spotřebitelů v energetice. Zákon nově omezuje výši pokut za předčasné ukončení smlouvy, dává spotřebitelům právo na poskytnutí obsahu smlouvy po celou dobu trvání závazku nebo možnost účtovat dodavateli penále, pokud jim nezašle včas vyúčtování.

„Novela energetického zákona přináší přímé posílení spotřebitelských práv. Rozšiřuje také kompetence ERÚ v oblasti monitoringu maloobchodního trhu. Naším cílem je zvýšení transparentnosti nabídek, posílení konkurence a zlepšení dostupnosti informací. Díky tomu budou spotřebitelé platit za energie méně,“ říká Jan Šefránek, předseda ERÚ.

Jedna z novinek v oblasti práv spotřebitelů se týká situace, kdy zákazník podepíše smlouvu na dobu určitou s pevnou cenou, ale nedodrží dobu trvání smlouvy a předčasně ji ukončí. Smluvní pokuta nově nesmí překročit 40 % z částky, kterou by spotřebitel zaplatil za dodávky elektřiny nebo plynu do řádného konce smlouvy (tedy za zbývající období, pokud by smlouvu předčasně neukončil).

„ERÚ při projednávání novely navrhoval hranici pokuty ještě nižší. Přesto vítáme, že energetický zákon nyní pokuty pro tyto případy zastropoval, dosud je totiž neomezoval vůbec. Setkávali jsme se také s případy, kdy si dodavatelé k pokutám připočítali ještě vysoké náhrady škody. V součtu pak za předčasné ukončení smlouvy požadovali desetitisíce i u relativně nízkých odběrů. Nově takový postup nebude možný,“ vysvětluje Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

Novela zákona upravuje také pravidla pro reklamace vyúčtování. Dodavatel případnou reklamaci musí vyřídit do 15 dnů od jejího doručení[1]. Pokud lhůtu nestihne, může po něm spotřebitel požadovat penále (až do výše 5 tisíc korun). Na penále má spotřebitel nárok, i pokud mu dodavatel nezašle včas samotné vyúčtování. Domáhat se navíc může také náhrady škody, pokud by mu vznikla v důsledku prodlení.

Další novinka upravuje oznámení o změně ceny. Dosud platilo, že pokud dodavatel zvyšoval cenu elektřiny nebo plynu, musel o tom spotřebitele prokazatelně a adresně informovat nejpozději 30 dnů předem. Nově má dodavatel tuto povinnost i ve chvíli, kdy cenu snižuje. Díky tomu budou mít spotřebitelé lepší přehled a snáze si porovnají své ceny s těmi, které na trhu nabízí konkurence.

Důležité je také nové právo spotřebitelů vyžádat si po dodavateli obsah smlouvy po celou dobu jejího trvání. Dodavatel musí na žádost reagovat do 15 dnů a obsah smlouvy zaslat buď v papírové či elektronické podobě, podle přání zákazníka.

„Ač se to zdá neuvěřitelné, někteří dodavatelé doteď zneužívali nedostatečné právní úpravy a spotřebitelům, kteří smlouvy neměli k dispozici, odmítali jejich obsah poskytnout. Spotřebitelé se pak těžko dostávali k základním informacím, například kdy a za jakých podmínek mohou smlouvu vypovědět,“ říká Markéta Zemanová.

Novela zákona rozšířila také kompetence ERÚ v dalších oblastech, které mají na spotřebitele přímý dopad. Energetický zákon definuje novou překážku pro nepoctivé žadatele o licenci v podobě tzv. cejchu dodavatele. To pomůže předcházet řetězení licencí v rukách nespolehlivých subjektů a osob. Licenci ERÚ nevydá například dodavatelům, kteří v minulosti ukončili činnost a poslali své zákazníky k dodavateli poslední instance. Odmítnuti budou také ti, kterým byla zrušena licence pro porušování zákona.

Zákon zároveň podstatně prohlubuje možnosti ERÚ v oblasti monitoringu maloobchodního trhu. Obchodníci mají vůči úřadu nově za povinnost např. reporting cen veškerých veřejných nabídek elektřiny a plynu a dalších dat.

Nabídky elektřiny a plynu pro nové zákazníky, které se vyplatí



