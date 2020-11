TZB-info / Facility management / Home office má určitý pracovněprávní rámec

Zaměstnanci nelze práci na home office nařídit a ani zaměstnanec nemá na práci z domu právní nárok. Žádná pevná pravidla pro práci z domova nejsou, zákoník práce je nastiňuje spíše obecně. Zaměstnavatel je oprávněn i v režimu home office rozvrhovat zaměstnanci jeho pracovní dobu.

Na začátku listopadu se CTI ČR, jako autorizované společenstvo, obrátilo s dotazy na HK ČR v rámci právní pomoci pro členy HK ČR. Ptali jsme se na to, jak mají být vybaveni pracovníci pohotovosti voda topení, kteří jezdí/chodí k haváriím nebo např. obsluha kotelen, kteří se potřebují pohybovat venku po 21. hod., zda karanténa je z pohledu odměňování překážka v práci, co když nelze z důvodu covid-19 dostát závazkům a co přesně znamená home office „pokud je to možné“. Právě k poslednímu dotazu se vztahuje dnešní článek.

Pokud zaměstnanec s home officem nesouhlasí, může zaměstnavatel takového zaměstnance jednostranně „poslat domů na překážky“ (tedy dát takovému zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku), stejně jako v případě, když druh práce zaměstnance neumožňuje pracovat z domova.

Zaměstnanec nemůže odmítnout výkon práce z důvodu obavy, že by se mohl nakazit od kolegy/klienta. Nicméně, zaměstnavatel má povinnost zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracoviště.

V říjnu 2020 vláda nařídila, aby zaměstnavatelé využívali práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkách vykonávat v místě bydliště (tzv. home office). Podle vlády je na managementu firem, aby určil, která místa mohou být vykonávána v podobě home office.

Místo výkonu práce

Dohoda o home office nemusí být písemná, nicméně zaměstnavatelům lze písemnou formu (včetně elektronické) jednoznačně doporučit. Pokud dohoda o home office již není obsažena v rámci pracovní smlouvy, měla by vzniknout jako příloha pracovní smlouvy, protože jen tak lze v případě problémů prokázat, jaká pravidla se zaměstnanec zavázal dodržovat. Dále se dohoda dotýká např. místa výkonu práce. S ohledem na ochranu obchodního tajemství je někdy vhodné jako místo výkonu práce vyloučit veřejně přístupné místo.

Vybavení home office a náhrady nákladů

Místo práce musí být dostatečně vybaveno vším, co zaměstnanec ke své práci potřebuje. A je třeba se dohodnout, zda bude zaměstnanec používat své vlastní nástroje, například soukromý telefon či počítač a jaké náklady a jakým způsobem bude zaměstnavatel hradit. Zákoník práce totiž říká, že závislá práce má být vykonávána „na náklady zaměstnavatele“. Se souhlasem zaměstnavatele lze hradit pouze náklady, které vznikly přímo zaměstnanci, a zaměstnanec musí tyto náklady prokázat. Na základě dohody lze náklady zaměstnanci hradit i ve formě měsíční paušální částky. Způsob úhrady lze stanovit i vnitřním předpisem.

Přičemž je třeba dodat, že náhrady nákladů nepodléhají na straně zaměstnance dani z příjmu fyzických osob. Ovšem jen za předpokladu, že tato náhrada není zahrnuta ve mzdě či platu. Pozor, stanovená náhrada musí být přiměřená (příliš vysoká, bude vadit správci daně a správě sociálního zabezpečení, protože z náhrad se neplatí daně a odvody, příliš nízká může vadit inspektorátu práce.)

Režim home office

Žádná pevná pravidla pro práci z domova nejsou, zákoník práce je nastiňuje spíše obecně. Záleží tedy pouze na domluvě mezi zaměstnancem a firmou.

Zaměstnavatel je oprávněn i v režimu home office rozvrhovat zaměstnanci jeho pracovní dobu. Pokud zaměstnanci rozvrhuje pracovní dobu zaměstnavatel, musí se zaměstnanec během této doby chovat tak, jako by byl na pracovišti zaměstnavatele.

Ideální je však se před odchodem na home office dohodnout, jak bude vypadat denní režim. Kdy je třeba být k dispozici na telefonu, kdy bude docházet k pravidelné komunikaci, zadávání úkolů, rekapitulaci splněného a kontrole úkolů, termín odevzdání úkolů a evidence odpracované doby. Kdy budou přestávky na jídlo a oddech.

V případě, kdy se na home office zároveň zaměstnanec stará o děti, je vhodné se domluvit na konkrétní pracovní době, kdy bude k zastižení na mailu a telefonu a kdy naopak může být offline.

Dobré je stanovit podmínku, že zaměstnanec nebude vykonávat práci v noci či o dnech pracovního volna, protože v tuto dobu by musel zaměstnavatel hradit zaměstnanci příplatky stanovené zákoníkem práce.

Nelze nařídit zaměstnanci, aby měl zapnutou webkameru na počítači po celou pracovní dobu, nebo monitoring obrazovky počítače, který by zaznamenával všechnu aktivitu v reálném čase. Mohlo by jít o nepřiměřené narušení soukromí zaměstnance. Pro monitoring chování zaměstnanců na internetu musí být závažný důvod. Monitoring měl být nahodilý a po předchozím informování zaměstnanců.

Bezplatné vzory řady dokumentů nejen k home office mohou zaměstnavatelé najít na stránkách iniciativy Právo v roušce . Tyto vzorové dokumenty připravily české advokátní a daňové kanceláře, aby pomohly firmám i občanům zmírnit dopady koronaviru.

Bezpečnost firemních dat v režimu home office

Počítač by neměl být na domácím pracovišti přístupný dalším lidem.

Počítač a volné dokumenty by měly být uloženy v uzamykatelných skříňkách.

Důvěrné dokumenty by neměly být likvidovány v domácím odpadu, ale zlikvidovány v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů při další návštěvě v práci.

S pracovníkem IT zaměstnavatele by mělo být zkonzultováno správné nastavení domácího wifi routeru, aby jeho prostřednictvím nedocházelo k úniku citlivých údajů.

BOZP v režimu home office

Pro pracovníky využívající home office platí stejná pravidla BOZP jako pro jiné zaměstnance.

I zaměstnanci pracujícímu doma musí být přiděleny OOPP, pokud jsou pro jeho práci nutné.

Zaměstnavatel by měl zajistit vybavení domácího pracoviště nejlépe vlastním zařízením, například počítačem, notebookem, nářadím, přístroji nebo dalšími předměty pro výkon práce, za které nese zaměstnanec odpovědnost. Na základě § 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, by měly být řádně udržované, kontrolované a revidované.

BOZP je i při práci z domova povinen zajistit zaměstnavatel, jakkoliv je problematické dodržování kontrolovat. Souvisí s tím i další problémy, kdy například přístup zaměstnavatele do bydliště v případě šetření pracovního úrazu, prohlášení zaměstnance o tom, že jeho domácí pracoviště splňuje všechna pravidla z pohledu bezpečnosti, si zaměstnavatel nemůže vynutit jednostranně. Zaměstnanec by měl dát souhlas s provedením kontroly pracovních podmínek a pracovního prostředí z hlediska BOZP a způsobem jejího provádění zaměstnavatelem nebo například odborně způsobilou osobou k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Měly by být splněny také vhodné ergonomické podmínky pracovního místa na domácím pracovišti, například hygienické požadavky na zobrazovací jednotky jsou uvedeny v § 50 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci BOZP v době karantény a dlouhých home office v době koronaviru by zaměstnavatel i zaměstnanec neměl zapomenout na psychosociální rizika práce z domova. Ne každý home office dobře snáší. Pro home office je potřeba dostatek vlastní disciplíny. Ale nejen ve smyslu skutečně pracovat, ale také dělit den na práci a soukromý čas, uvědomovat si rizika způsobená sociální izolací, rizika práce v noci a rizika nevyužívání bezpečnostních přestávek. Pomáhá denní plán pracovních činností, uklizené pracovní místo, režim dne. Výše zmiňovaný režim home office, pravidelné video porady a telefonáty mohou posloužit nejen k řešení pracovních úkolů, ale i jako součást motivace a psychická podpora zaměstnanců.