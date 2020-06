TZB-info / Facility management / UtilityReport – online nástroj pro vyjádření k existenci sítí přichází s novinkami

Společnost HRDLIČKA přišla se službou UtilityReport, která umožňuje proces týkající se vyjádření k existenci sítí vyřídit efektivně z pohodlí domova – online a za pomocí jediného formuláře.

Navíc během posledních měsíců přináší aplikace spoustu dalších užitečných novinek, které jsou již v provozu nebo se v brzké době plánuje jejich spuštění. Pokud jste o UtilityReport nikdy neslyšeli, pokusíme se vám ho v následujících řádcích srozumitelně představit.

Služba, chcete-li přímo aplikace, UtilityReport funguje již 10 let a je součástí portálu MAWIS. Její hlavní přidanou hodnotou je velmi výrazné zjednodušení procesu vyjádření k existenci sítí na straně žadatele, příjemce žádosti i příslušného stavebního úřadu. Aktuálně je zapojeno více než 600 měst a 8 krajů a za celou dobu fungování bylo přes UR podáno více než 1,8 milionu žádostí. Díky spolupráci s kraji může uživatel skrze veřejný přístup podat až 3 hromadné žádosti za rok zcela zdarma, a to se základními funkcemi. V případě, že chcete stavět například dům či garáž, jsou však základní funkce plně dostačující.

Hromadná žádost o vyjádření k existencí sítí se podává kompletně skrze webovou aplikaci

S aplikací se pracuje velmi jednoduše. Stačí navštívit webový portál MAWIS, kde se v případě první návštěvy zaregistrujete a jako přihlášený uživatel vstoupíte do aplikace UtilityReport, kde vyplníte formulář s osobními údaji, informacemi o stavbě a následně zakreslíte zájmové území. Na základě těchto informací pak UtilityReport vygeneruje seznam dotčených subjektů a hromadně pro ně připraví žádosti. U subjektů, které umožňují elektronický příjem, se žádost odešle automaticky. U těch ostatních jsou žádosti připraveny k odeslání e-mailem nebo vytisknutí.

UtilityReport je napojen na Portál občana i podatelnu firem

ze skupiny ČEZ

Společnost HRDLIČKA aplikaci neustále vylepšuje. Mezi ty výrazné změny patří především napojení na Portál občana. UtilityReport se stal první službou, která slouží pro občany České republiky, ale vznikla mimo státní sektor. Díky tomuto napojení se mohou občané zainteresovaných krajů přihlásit do UtilityReport přímo přes Portál Občana. A to velmi jednoduše bez nutnosti vyplňování identifikačních údajů, jelikož tyto informace se přebírají právě z portálu.

Dalším, velmi užitečným a žádaným vylepšením je napojení na podatelnu jedno z největších správců inženýrských sítí v České republice. Konkrétně tedy na podatelnu skupiny ČEZ, což zahrnuje firmy ČEZ distribuce, a.s., ČEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro Services, a.s.. I zde dochází k výraznému usnadnění procesu podání žádosti o vyjádření k inženýrským sítím. UtilityReport za uživatele vygeneruje žádost a zároveň ji automaticky odešle, takže ze strany uživatele není třeba žádných dalších kroků.

S novým rokem 2020 přichází spoustu dalších novinek



Nyní je možné vybírat parcely přímo z ověřených dat RÚIAN Nyní je možné vybírat parcely přímo z ověřených dat RÚIAN

S prací na UtilityReport se nezahálí ani během nového roku. Jen během zimy a jara přibylo hned několik dalších funkcionalit a vychytávek.

Nově tedy můžete využít:

výběr parcel z otevřených dat RÚIAN,

nahrání zájmového území ve formátu DXF,

seznam dotčených parcel s proklikem do katastru nemovitostí,

výpis dotčených parcel do protokolu a žádosti.

Proměnou prošla také domovská stránka aplikace, kde nyní najdete spoustu návodů a určitě se bude hodit i vyskakovací okno, které vás přehledně informuje o všech novinkách a změnách přímo v rozhraní aplikace.

V blízké době se pak můžete těšit na další várku aktualizací, a to v podobě:

přidání mapových podkladů do mapového okna žádosti pro přípravu projektu

možnosti vložit vlastní logo a podpis do PDF žádosti.

Podívejte se na novinky v UtilityReport v našem souhrnném videu

S každou novou změnou připravujeme přehledné video, ve kterém najdete všechny poslední novinky. Podívejte se, co všechno se událo během jara 2020.

HRDLIČKA: Naší vizí je digitalizace stavebního řízení

UtilityReport je neustále vylepšován a celý tým usiluje o to, aby aplikace fungovala jako profesionální služba stavebníkům, státu, ale i široké veřejnosti. Cílem je zjednodušit jinak časově a legislativně náročné procesy ve stavebním řízení a pokrýt dostupností aplikace celou Českou republiku.