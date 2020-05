TZB-info / Facility management / Poptávka po kancelářích v Praze trvá

Poptávka po kancelářích v Praze trvá

Trh vstoupil do současné krize v dobré kondici. Do konce roku by mělo být dokončeno dalších 151 100 m2, z nichž je více než polovina předpronajata (konkrétně je to 52 %).