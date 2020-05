TZB-info / Facility management / Spojená dávka na bydlení

Spojená dávka na bydlení, kterou připravuje MPSV, by nově měla vycházet z cenové mapy nájemného. Nový způsob výpočtu dávek v řadě měst a obcí na území Česka neodpovídá reálným cenám nájemného.

MPSV předpokládá, že sjednocená dávka by mohla být účinná od ledna 2022

Zhruba v polovině obcí v Česku mohou lidé závislí na dávkách na bydlení dostat v blízké budoucnosti méně peněz, někde dokonce hrozí propad na existenční riziko. Pravděpodobné je, že některé rodiny na podporu vůbec nedosáhnou. Na dávku mají totiž nárok jen ty domácnosti, jejichž uznatelné náklady na bydlení přesahují 30 % příjmu.

„Protože ostatní náklady na bydlení jako energie, voda a další služby samostatně jen výjimečně dosáhnou takové výše, aby tvořily více než 30 % příjmů domácnosti, v územích s limitem ve výši 2, 3 nebo 10 Kč to efektivně znamená zrušení dávek na bydlení,“ říká Roman Matoušek z Agentury pro sociální začleňování.

„Nejde přitom jen o lidi z vyloučených lokalit, jde i o matky samoživitelky a seniory,“ dokresluje Veronika Knoblochová, vedoucí odboru sociálních věcí v Litvínově s tím, že neexistuje ani žádná jiná alternativní pomoc, která by výpadek peněz z dávek na bydlení dokázala vykompenzovat. Litvínov pronajímá sociální byty za 40 Kč/m2.

Nově sjednocená dávka – „přídavek“ – na bydlení bude vycházet z cenové mapy nájemného

Tím se má zamezit zejména účelovému zvyšování nájemného, které je placené z dávek. Skončit by tak měl zejména obchod s chudobou, kdy za neobyvatelný holobyt platí nájemníci na dávkách třeba i šestnáct tisíc měsíčně.

Dávka by se měla vypočítávat na základě „prvního decilu“ statistiky o nájmech v dané lokalitě. Výpočet tak vychází z 10 % nejnižších nájmů v dané oblasti. Výsledkem je, že zhruba v 50 % obcí v zemi dávky klesnou. Svaz měst a obcí navrhoval vycházet ze středové hodnoty, tedy mediánu. Podle analýzy MPSV by ale při tomto výpočtu v 95 % obcí nájemné naopak vzrostlo. „Kromě navýšení výdajů státního rozpočtu by jediným pozitivním dopadem bylo navýšení zisku pronajímatelům a majitelům nemovitostí,“ říká Kateřina Brodská z tiskového oddělení MPSV.

Hodnotová mapa nájemného je pouze matematicky vypočítaným hypotetickým nájemným

Cenovou mapu pro plánovaný výpočet získalo MPSV od ministerstva pro místní rozvoj.

„Při pracích na nastavení aktuálního limitu uznatelných nákladů na nájemné pro dávky na bydlení však vyšlo najevo, že data o faktické výši nájemného v Česku, která by byla při revizi dávek na bydlení využitelná pro stanovení limitu uznatelných nákladů, nejsou sledována,“ řekla Kateřina Brodská z MPSV. Výsledná mapa proto vychází z přepočítaných dat z prodeje nemovitosti, která má k dispozici katastrální úřad.

„Hodnotová mapa nájemného tak není zrcadlem skutečně hrazeného nájemného v jednotlivých obcích, ale pouze matematicky vypočítaným hypotetickým nájemným,“ vysvětluje Brodská, proč u některých měst došlo k uznatelnému nájmu, jako jsou 3 Kč/m2. Zároveň mluvčí z ministerstva práce uvádí, že v připomínkovém řízení se uvažuje například nad stanovením nepodkročitelného limitu výše nájemného. Zároveň úřad práce může v odůvodněných případech uznat i vyšší nájemné, než stanovuje limit.

Cílem revize má být zjednodušení systému, omezení zneužívání dávek a obrana před obchodníky s chudobou

“Více než 90 %nepojistných dávek jde rodinám s dětmi, seniorům a zdravotně postiženým. Pokud má být cílem revize dávkového systému především úspora a zamezení zneužívání pomoci státu, vidím prostor zejména u dávek na bydlení,” řekla ministryně Jana Maláčová s tím, že jakékoliv změny systému nesmějí mít negativní dopad na chudobou ohrožené skupiny obyvatel. To se týká především rodin s dětmi, seniorů a zvláště pak ovdovělých seniorek.

Východiska MPSV pro diskusi k revizi dávek na bydlení uvádí mimo jiné i to, že "u nájemného je třeba vycházet z údajů hodnotové mapy nájemného (pokud bude k dispozici), která by přinášela reálný obraz výše nájemného v obcích."

