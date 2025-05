TZB-info / Facility management / Energetická náročnost budov / Oblastní nemocnice Mladá Boleslav ušetřila přes 10 milionů korun

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav ušetřila přes 10 milionů korun

Energeticky úsporný projekt společnosti ENESA z holdingu ČEZ ESCO přinesl Oblastní nemocnici Mladá Boleslav za rok 2024 úspory v celkové výši přesahující 10 milionů korun, čímž překonal garantovanou úsporu o téměř tři miliony. Úspory jsou výsledkem modernizačních opatření, která zahrnují vzduchotechniku, výměnu 3 840 žárovek za LED osvětlení, instalaci perlátorů na úsporu vody a fotovoltaiky o výkonu 114 kWp. Výrazně pomohlo také nasazení systému individuální regulace teplot v místnostech. Podobné úspory předpokládá nemocnice i letos.

Roční úspora tepelné energie dosáhla v loňském roce 15 827 GJ, tedy bezmála 5,8 milionu korun. Úspory elektrické energie činily více než 1,1 milionu kWh (přes 4 miliony korun) a efektivnější nakládání s vodou přineslo úsporu 3 639 m3 v hodnotě převyšující 300 tisíc korun. Tato čísla potvrzují přínos projektu a efektivitu modernizačních opatření, která společnost ENESA realizovala.

„Díky spolupráci s ENESA se nám podařilo výrazně snížit náklady na energie, a to dokonce za plného provozu. Při zachování úrovně péče to pro nás nebyl snadný úkol, ale jsme rádi, že se vše podařilo. Tyto úspory nám umožňují investovat do dalšího rozvoje nemocnice, což je přínosem jak pro zaměstnance, tak pro pacienty,“ říká Ladislav Řípa, předseda představenstva Oblastní nemocnice Mladá Boleslav.

Energeticky úsporné projekty (EPC), jako je ten v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, umožňují veřejným institucím efektivně snižovat provozní náklady a zároveň minimalizovat uhlíkovou stopu. Tento projekt nejen překonal garantované úspory, ale také podpořil dlouhodobou udržitelnost zdravotnického zařízení, což z něj činí ukázkový příklad efektivity v rámci zdravotnictví.

„Projekt v mladoboleslavské nemocnici je v tuto chvíli největším běžícím projektem energetických úspor ve středních Čechách a nejenže doručuje zasmluvněnou úsporu, ale ještě ji převyšuje. Ušetřené prostředky tak může nemocnice investovat do zlepšení péče o pacienty a svého rozvoje. Nemocnice jsou projekty EPC ideální. Jsou to zpravidla starší budovy s nepřetržitým provozem a vysokou spotřebou elektřiny, plynu, tepla i vody. Díky našim zkušenostem umíme projekty energetických úspor realizovat s minimálním dopadem na chod nemocnice,“ uvedl Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.

Celková dosažená úspora nákladů za rok 2024 při cenách referenčního roku:

Dosažená úspora EPC ONEMB: 10 095 710 Kč bez DPH

Roční úspora tepelné energie 5 729 307 Kč bez DPH

Roční úspora el. energie 4 065 044 Kč bez DPH

Roční úspora spotřeby vody 301 359 Kč bez DPH

Roční úspora v technických jednotkách (2024):

tepelná energie 15 827 GJ

elektrická energie 1 102 534 kWh

voda 3 639 m3

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s., jejíž historie sahá až do 19. století, byla založena díky filantropickému odkazu obchodníka Václava Klaudiána, který věnoval své prostředky na rozvoj zdravotnictví v regionu. Původně nemocnice poskytovala pouze základní péči, ale s rozvojem medicíny a technologickými inovacemi rozšířila svou kapacitu a odborné služby. Dnes je nemocnice nejen významným zdravotnickým zařízením Středočeského kraje, ale také institucí, která se aktivně podílí na rozvoji moderních lékařských a technologických postupů. Více na www.klaudianovanemocnice.cz ENESA je zkušeným a úspěšným dodavatelem energetických staveb a lídrem na trhu poskytovatelů energetických služeb se zárukou úspor. Jen v loňském roce ušetřila svým zákazníkům energii za více než 400 mil. korun (v cenách 2023). Od roku 2005 realizovala celkem 64 EPC projektů, které byly oceněny v řadě soutěží: Chytré město 2021 (Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy), Chytré město 2020 (EPC projekt v ČVUT), Český energetický a ekologický projekt 2019 (EPC v Kongresovém centru Praha), Výjimečný EPC projekt 2019 (město Písek) a Nejlepší evropský projekt energetických služeb 2014 (EPC v jihlavské nemocnici). EPC projekty společnosti ENESA snížily uhlíkovou stopu v celkem 526 objektech či areálech o 383 000 tun CO 2 . ENESA je zakládajícím členem Asociace poskytovatelů energetických služeb, které také předsedá. Od prosince 2015 je součástí ČEZ ESCO. Více na www.enesa.cz ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má cca 2 000 zaměstnanců. Mezi jeho dceřiné společnosti patří AirPlus, AZ KLIMA, CAPEXUS, ČEZ Energetické služby, ČEZ Energo, Domat Control System, ENESA, EP Rožnov, HORMEN nebo KART. Více na www.cezesco.cz