TZB-info / Facility management / EPC (Energy Performance Contracting) / Thomayerova nemocnice ušetří díky opatřením metodou EPC 7,1 milionu korun ročně

Thomayerova nemocnice ušetří díky opatřením metodou EPC 7,1 milionu korun ročně

V úterý 24. října byl slavnostně ukončen projekt realizace energeticky úsporných opatření metodou EPC v pražské fakultní Thomayerově nemocnici. Zateplením obálky vybraných pavilonů nemocnice, výměnou osvětlení a regulací vytápění v místnostech dodavatel garantuje po dobu 5 let úsporu 7,1 milionu korun. Dodavatelem opatření, prováděných za plného provozu, bylo konsorcium společností ENESA z holdingu ČEZ ESCO a Metrostav. Roční výše úspor energie odpovídá 2 500 tunám CO 2 .

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

„Zdravotnictví nejsou jen léky a lékaři, velmi důležité jsou i prostory, kde se lékařská péče odehrává. Nemocnice je tak třeba neustále modernizovat, abychom mohli poskytovat našim pacientům co nejkvalitnější péči. Projekt, který nyní běží ve Fakultní Thomayerově nemocnici, je dobrým příkladem, jak zlepšit prostředí pro pacienty i zaměstnance a zároveň ušetřit za vytápění a osvětlení. Ministerstvo zdravotnictví tento projekt finančně podpořilo a současně pro něj také zajistilo významnou dotaci z evropských fondů. Velmi oceňuji i ekologický přínos této investice, protože ekologie a zdraví našich obyvatel jdou samozřejmě ruku v ruce,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Revitalizace objektů začala loni na jaře. „Dnes máme úspěšně dokončenou největší modernizaci naší nemocnice za poslední půl století. Velmi mě těší, že od našich zaměstnanců, ale i pacientů, máme pozitivní zpětnou vazbu, že je to krok správným směrem. Například nové osvětlení přispívá k větší bezpečnosti práce, což je další bonus ke smluvně garantovanému snížení nákladů za elektřinu a plyn nejméně o 30 procent ročně. Jsme rádi, že provoz naší nemocnice je nyní energeticky úspornější a hlavně šetrnější k životnímu prostředí. Úspora představuje snížení emisí CO 2 o 2 500 tun ročně, na jehož pohlcení by byl třeba například les o velikosti 300 hektarů,“ řekl ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Opatření na vylepšení energetického chodu nemocnice stála 54 mil. korun. Byla součástí celkové rekonstrukce starších pavilonu, která přišla na téměř 400 mil. korun bez DPH. Nemocnice hradila náklady z dotace Operačního programu životní prostředí (OPŽP), ze státního rozpočtu a také z vlastních zdrojů.

„Energetické projekty se zárukou úspor, které se označují zkratkou EPC, jsou dnes sázkou na jistotu. Zákazník nenese prakticky žádné riziko za nezdar projektu. Pokud by úspory byly menší než smluvně garantované, rozdíl doplatí dodavatel. Naši zákazníci oceňují i záruku odborného dohledu nad správným chodem celého komplexu opatření,“ připomněl generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Polovinu úspor přinesla výměna osvětlení za úsporná LED svítidla, které spotřebovávají jen 40 % energie ve srovnání s předchozími typy. Pro teplotní komfort je klíčová instalace pokročilého systému regulace vytápění jednotlivých místností podle způsobu či času využití. Každá místnost si tak automaticky řídí dodávku tepla podle vlastní okamžité potřeby nezávisle na ostatních prostorách. V pokojích, sesternách či jídelnách lze udržovat vyšší teplotu než na chodbách, toaletách či schodištích – vždy s ohledem na vnitřní komfort a rozumnou spotřebu energie.

„Naším úkolem bylo vymyslet komplex energeticky úsporných opatření, které se zaplatí z dotací a z úspor, a zároveň budou přínosem ke zkvalitnění vnitřního prostředí pro pacienty a zaměstnance,“ doplnil Pavol Fraňo, generální ředitel společnosti ENESA a.s.

K dosažení maximálního potenciálu energetických úspor bylo zároveň nutné provést rozsáhlé stavební úpravy objektů. Tyto spočívaly zejména ve vylepšení tepelně-izolačních vlastností obálky budov.

„Stavět za provozu je vždy náročné a složité, u nemocnice to platí dvojnásob. Po celou dobu výstavby jsme museli respektovat termíny odstávek operačních sálů a koordinovat práce s požadavky jednotlivých oddělení. Rozsáhlý projekt energetických úspor, který v prostředí českých fakultních nemocnic nemá obdoby, se skládal z několika technologických oblastí. Stavbaři zateplili fasády a střechy a vyměnili původní dřevěná okna a dveře za energeticky úsporné repliky. A protože rekonstruované budovy podléhají památkové ochraně, vizuální podobu museli stavbaři provádět vždy v souladu s památkáři. Zároveň je potřeba poděkovat zástupcům objednatele, a hlavně zaměstnancům všech oddělení za jejich trpělivost a toleranci při realizaci prací,“ řekl generální ředitel společnosti Metrostav DIZ Karel Volf.

Nedílnou součástí EPC projektu je i energetický management, který má nemocnice smluvně zajištěn na pět let. Během této doby bude dodavatel dohlížet na energetickou efektivitu provozu. Každých dvanáct měsíců připraví souhrnnou zprávu, kde se kromě informace o spotřebě energií zaměří i na místa s potenciálem dalších úspor.

Nemocniční areály, stejně jako objekty v majetku měst a krajů tvoří významnou část úspěšných EPC projektů, jen ENESA jich od roku 2006 realizovala více než šest desítek s celkovou garantovanou úsporu nákladů na energie za 2 mld. korun. Za poslední roky její projekty pomáhají šetřit energie např. v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, v jihlavské, karlovarské či českolipské nemocnici, ale i v Praze 7, v 9 areálech kolejí a menz ČVUT a na řadě dalších míst.

Projekt v číslech: