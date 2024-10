TZB-info / Facility management / EPC (Energy Performance Contracting) / V 5 areálech Dopravního podniku Prahy se rozjíždí pilotní projekty energetických úspor

Úspora minimálně 152 milionů Kč. ČEZ ESCO rozjíždí EPC projekt s Dopravním podnikem Praha. V rámci stavebních opatření proběhne rekonstrukce a zateplení plochých střech, zateplení plášťů budov, výměna oken a dveří, a v neposlední řadě také repase, zateplení vrat a instalace vratových clon.

V celkem pěti areálech Dopravního podniku hl. města Prahy (DPP) se rozjíždí pilotní projekty energeticky úsporných opatření se zaručeným výsledkem (EPC). Zahrnují řadu opatření jako zateplení objektů, výměnu oken a osvětlení nebo instalace fotovoltaiky, která bude v depu Kačerov propojena s trakcí pražského metra. EPC projekty přinesou DPP úsporu energií nejméně 17,7 milionů korun ročně a snížení její spotřeby o cca 30 %. Kromě toho díky EPC projektům DPP ročně ušetří přes 2 300 tun emisí CO 2 .

Výši úspor má DPP smluvně garantovanou na 10 let poskytovateli, kterými jsou v případě areálů Centrálního dispečinku DPP, depa Kačerov, vozoven Pankrác a Střešovice sdružení společností ENESA z holdingu ČEZ ESCO a Metrostav DIZ, v případě depa Zličín pak firma Frontier Technologies ze skupiny PRE. Na investiční akce realizace energetických úspor vybraných budov DPP získal dotace EÚ ze Státního fondu životního prostředí z programu Národní plán obnovy.

Modernizací, kterou bude realizovat sdružení firem ENESA z holdingu ČEZ ESCO a Metrostav DIZ, projdou čtyři areály DPP: Centrální dispečink v ulici Na Bojišti, Depo Kačerov, Vozovny Pankrác a Střešovice.

Cílem je ušetřit na elektřině, teple, vodě a snížit emise CO 2 . Roční úspora vody představuje průměrnou roční spotřebu zhruba 170 domácností. Úspora energií znamená ekvivalent emisí CO 2 ve výši 2 316 tun ročně.

EPC projekt zahrnuje jak stavební opatření, tak instalaci energeticky šetrných technologií

Nová energeticky úsporná zařízení zahrnují výměnu 4 kotlů, 3 chladicích strojů, 14 nových vzduchotechnických jednotek a počítá se i s využitím odpadního tepla z chlazení pro účely vytápění a předehřev teplé vody. Dojde i k výměně celkem 6 500 svítidel, teploty v místnostech budou nově počítačově řízeny a automaticky upravovány. V rámci stavebních opatření proběhne rekonstrukce plochých střech a jejich zateplení, dále zateplení plášťů budov, výměna oken a dveří, a v neposlední řadě také repase, zateplení vrat a instalace vratových clon.

„Veřejná doprava a DPP jsou v Praze jedněmi z největších odběratelů elektřiny a energií vůbec. Hledání úsporných opatření, snižování spotřeby a zvyšování efektivity nejen v této oblasti je pro nás proto velmi podstatné. V uplynulých letech se nám povedlo úspěšně zrealizovat několik velkých projektů, jako je insourcing tepelného hospodářství, napojení některých velkých areálů na centrální vytápění nebo systém nákupů elektřiny i plynu. Nyní si chceme v pěti vybraných areálech a vytipovaných objektech v nich vyzkoušet EPC projekty, které by díky stavebním úpravám, modernizacím stávajících technologií a instalací nových měly přinést nejen zaručenou úsporu energií a nákladů na ně, ale také snížení emisí a větší komfort našim zaměstnancům, čímž v konečném součtu přispíváme k naplňování závazků a principů ESG. Pokud se v rámci tohoto pilotu potvrdí garantované úspory energií a nákladů, budeme EPC projekty rozšiřovat i do dalších areálů DPP,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.



„EPC v pražském dopravním podniku je jedním z největších projektů svého druhu na území metropole a je v mnoha ohledech unikátní. Vozovna Střešovice je památkově chráněným objektem z počátku 20. století. Při výměně osvětlení, instalaci fotovoltaiky i stavebních úpravách proto úzce spolupracujeme s památkáři, abychom nenarušili historickou hodnotu objektu. V Depu Kačerov zase stavíme unikátní plot se solárními panely. Jedna z místních střech pak bude mít novinku v podobě oboustranných panelů pro co nejlepší zachycení slunečního svitu během celého dne. To vše se nám podařilo i díky velké ochotě a podpory ze strany dopravního podniku a jeho zaměstnanců,“ říká Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.

Celkem 13 nových solárních elektráren

Významnou součástí tohoto EPC projektu je vznik fotovoltaik ve třech areálech DPP. Největší z nich zhotovitelé vybudují v Depu Kačerov, kde vyroste celkem 11 solárních elektráren o celkovém výkonu 1 MW. Další menší zdroje čisté energie vzniknou v areálech tramvajových vozoven na Pankráci a ve Střešovicích. Celková rozloha fotovoltaik bude 5 400 m2. Elektřina, kterou vyrobí, bude vyvedena mimo jiné do rozvodů metra, pražská podzemní dráha díky tomu získá nový bezemisní zdroj energie.

Změny budou probíhat v objektech, které mají pro Prahu důležitý význam z pohledu zajištění provozu veřejné dopravy. ENESA tak musí postupovat tak, aby nebyla narušená činnost dispečinků řídicích metro, tramvajovou nebo autobusovou dopravu v Praze. „Díky našim zkušenostem z nemocnic, pro které jsme realizovali podobné projekty, jsme připraveni na to, že vše probíhá při plném provozu a jakékoli nečekané výpadky energie či vzduchotechniky jsou vyloučeny. Naše práce nijak nenaruší provoz MHD a nebude mít dopad na komfort cestujících,“ ujišťuje Pavol Fraňo, generální ředitel společnosti ENESA.

Součástí projektu je i energetický management. Díky němu bude mít DPP komplexní dohled nad svým energetickým hospodářstvím, a navíc i doporučení na další opatření, která mohou přinést dodatečnou úsporu energie. Realizace EPC projektu potrvá do října 2025, od ledna 2026 pak začíná 10leté období garantovaných úspor energií.

EPC projekt na administrativní budově v depu DPP Zličín, který realizuje společnost Frontiers Technology ze skupiny PRE zahrnuje rekonstrukci a zateplení střechy, zateplení fasád, instalaci nové plynové kotelny, vzduchotechnických jednotek a fotovoltaiky, rekonstrukci vnitřního osvětlení a v neposlední řadě modernizaci stávajícího systému měření a regulace vytápění, vzduchotechniky a instalaci systému počítačového řízení teplot v místnostech.

Dotace v celkové výši 423,3 milionů korun

Na obě investiční akce energetických úspor vybraných budov DPP získal dotace Evropské Unie ze Státního fondu životního prostředí v rámci programu Národní plán obnovy. V případě EPC projektu realizovaného v areálech Centrálního dispečinku DPP, depa Kačerov, vozoven Pankrác a Střešovice se jedná o částku 396,7 milionů korun, což představuje 60 % způsobilých výdajů. Na EPC projekt administrativní budovy v depu Zličín DPP získal dotaci ve výši 26,6 milionů korun pokrývající 55 % způsobilých výdajů.

EPC projekt v areálech Centrální dispečink DPP, depo Kačerov, vozovny Pankrác a Střešovice v číslech:

Garantovaná roční úspora nákladů na energie: 15 225 050 Kč bez DPH v cenách ref. roku

Délka poskytování garance úspor: 10 let

Garantovaná úspora celkem: 152 250 500 korun bez DPH

Roční garantovaná úspora v technických jednotkách: Zemní plyn: 2 550 MWh Teplo: 2 822 GJ Elektrická energie: 1 511 MWh Voda: 7 661 m 3

Celková úspora energie: 17 441 GJ/rok (cca 30 %)

Roční ekvivalent emisí CO 2 : 2 316 tun (cca 28 %)

Co znamená EPC?

Energetické služby se zárukou úspor (z angl. Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) představují netradiční způsob ke snížení energetické náročnosti budov a k dosažení průkazných úspor energie a peněz. Jeden smluvní partner provede všechny dílčí etapy od návrhu a vyprojektování úsporných opatření přes jejich přípravu a realizaci až po uvedení do provozu a zaškolení personálu. Na realizaci dodavatel v případě potřeby a zájmu poskytuje dodavatelský úvěr, který zákazník splácí až ze skutečně dosažených úspor. Veškerá technická a ekonomická rizika projektu nese dodavatel. Pokud úspor není dosaženo v garantované výši, dodavatel hradí celý deficit. Nedílnou součástí EPC je důsledný energetický management. Investice do projektu metodou EPC mají obvykle návratnost 6 až 10 let.