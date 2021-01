TZB-info / Dotace / ČR může získat v 2021-2027 z evropské kohezní politiky 19 miliard eur

V následujících sedmi letech může Česká republika získat z evropské kohezní politiky 19 miliard eur. Čerpání dotací bude mít ale v programovacím období 2021-2027 nová pravidla.

Co se změnilo a na co vlastně ČR plánuje dotace z evropských fondů vynaložit?

Šéfredaktorka EURACTIV.cz Aneta Zachová komentuje kromě tradičních kohezních nástrojů například nový fond obnovy, reagující na koronavirovou pandemii, kde novým nástrojem je fond spravedlivé transformace, který je zaměřený na uhelné regiony a jejich transformaci, na proměnu místní ekonomiky a na možnosti, aby si lidé z těchto regionů našli nové uplatnění. Novou možností je iniciativa REACT-EU. Jde o iniciativu zaměřenou na řešení hospodářských dopadů pandemie covid-19, která dosud neměla obdoby. Jedná se o peníze, které se počítají do programového období do r. 2020 a primárně byly určeny na podporu zdravotnictví. ČR v současné době pracuje na plánech, které je třeba předložit Evropské komisi. Po schválení může jít o velmi zajímavé doplnění financí, nicméně v avizovaných plánech je zatím nesoulad s plány ČR a záměry Evropské komise.

ČR se zlepšila v čerpání dotací a evropské finance velmi pomáhají, v současné době se jedná o 40 % prostředků na veřejné investice, říká v podcastu Aneta Zachová.

Začalo nové rozpočtové období EU. Poslechněte si podcast

Česko zlepšením ekonomiky směřovalo v horizontu 2030 k čistým plátcům, s koronavirovou krizí se ČR sice propadla, ale s nátroji EU na zotavení by se během 2-3 let mohla přesunout na původní čísla a do původní pozice. Lze tedy očekávát, že se proces posunu mezi čisté plátce prodlouží o tyto 2-3 roky.