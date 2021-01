TZB-info / Dotace / Iniciativa REACT-EU je zaměřena na řešení hospodářských dopadů pandemie COVID-19

Evropská unie se dohodla na finální podobě nové iniciativy REACT-EU, která je zaměřená na řešení hospodářských dopadů pandemie covid-19 skrze „zelené, digitální a odolné oživení ekonomiky“.

Flexibilnější pravidla než u dosavadní kohezní politiky

Iniciativa REACT-EU v objemu necelých 50 miliard eur (1,4 bilionu korun) spadá do nástroje Next Generation EU (tzv. fond obnovy), který je navázaný na příští dlouhodobý rozpočet 2021-2027. Prostředky REACT-EU jsou vyčleněny pro odvětví a pracovníky nejvíce zasažené omezením volného pohybu osob v důsledku pandemie.

Státy zde mají volnost v tom, na co peníze v rámci obnovy po pandemii využijí. Evropské zdroje navíc projekty v některých případech pokryjí 100%, bez nutnosti financování z české strany.

REACT-EU a jeho předchůdci v rámci kohezní politiky, investiční iniciativy CRII a CRII +, představují pouze jeden typ z celé řady nástrojů, kterými EU pomáhá oživit evropské ekonomiky v současné krizi. Mezi ty okamžité patřilo například rozvolnění fiskálních pravidel pro eurozónu nebo pravidel státní pomoci firmám.

Pro ČR je v REACT-EU připraveno přibližně 30 miliard korun

MMR naplánovalo peníze do zdravotnictví, integrovaného záchranného systému, výstavby sociální infrastruktury a 5 miliard původně určených na podporu cyklodopravy se na základě návrhu ministerstva financí a Národní sportovní agentury přesunulo do programu na budování sportovních kabin.

První výzvy v rámci REACT-EU se dají čekat v prvním čtvrtletí 2021.

Již na začátku roku 2020 evropská města vyrazila sama do boje o unijní peníze

Některé evropské metropole včetně Prahy a Bratislavy požadují možnost přímo čerpat z víceletého rozpočtu Evropské unie, aby mohly přispět k realizaci unijního cíle uhlíkové neutrality k roku 2050. Zástupci měst vzkázali předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové, že mohou být pružnější než centrální úřady v jejich zemích.

Evropské peníze aktuálně na radnice měst v EU přitékají skrze vlády jednotlivých zemí, a to zejména pod hlavičkou takzvaných kohezních fondů, jejichž cílem je vyrovnat životní úroveň napříč Unií. Starostové se ale domnívají, že mohou ekologická opatření zavádět rychleji než vlády a že nejsou pod takovým tlakem ze strany výrobců fosilních paliv.

Finance chtějí využít na problémy, s nimiž se dnes metropole potýkají, jako například stárnutí populace, zdražování bydlení, přetrvávající nerovnosti ve společnosti nebo klimatické změny.