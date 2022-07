TZB-info / Ceny energií a paliv / Energetičtí zprostředkovatelé už hledají cesty, jak obcházet nový zákon

Energetičtí zprostředkovatelé už hledají cesty, jak obcházet nový zákon

Jen za uplynulý měsíc mířilo na zprostředkovatele několik set podání, se kterými se spotřebitelé obrátili na Energetický regulační úřad (ERÚ). Energošmejdi zneužívají nejen obavy z rostoucích cen energií, ale také toho, že řada z jejich zákazníků přešla pod dodavatele poslední instance, což pro zprostředkovatele znamenalo příležitost vybrat jim dodavatele nového. Někteří zprostředkovatelé se navíc přizpůsobují novým zákonným podmínkám, když sice upouštějí od vymáhání sankcí, místo nich ale požadují smluvní odměny.

Hitem mezi zprostředkovateli se aktuálně stala dvě tvrzení. Jednak odmítají přijmout výpovědi smlouvy s tím, že bez sankce mohou lidé vypovědět pouze smlouvy o zprostředkování, které byly uzavřeny po 1. lednu 2022. Ve druhém případě spotřebitelům tvrdí, že nové povinné náležitosti smlouvy platí až od 1. července 2022.

„Obě tato tvrzení jsou lživá. Opakujeme, že právo ukončit zprostředkovatelskou smlouvu bez jakékoliv sankce mají všichni spotřebitelé už od začátku tohoto roku. A nezáleží na tom, kdy byla smlouva podepsána, protože zákon toto ustanovení zcela jednoznačně vztahuje i na smlouvy o zprostředkování uzavřené před 1. lednem 2022, stačí že jejich obsahem je obstarání příležitosti k uzavření dodávkové smlouvy. Smlouvy podepisované po Novém roce také musí splňovat požadavky novelizovaného zákona,“ vysvětluje Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

Že si označení energošmejdů zaslouží, dokazují zprostředkovatelé, kteří stále neupravili aktuálně nabízené přihlášky do aukcí. Ty jsou ve skutečnosti smlouvami, a proto musí splňovat pravidla.

„Narážíme na to, že ani nové přihlášky do aukcí stále neobsahují informace o podstatných smluvních náležitostech. Málokterá přihláška například zahrnuje kolonku, na jakou nejvyšší cenu za dodávku energií je spotřebitel ochotný přistoupit. Jestliže je vám taková nabídka předkládána, víte, s kým máte tu čest. Rozhodně mu nic nepodepisujte,“ varuje Markéta Zemanová.

Spotřebitelé mají často problémy také s tím, že zprostředkovatele, který za ně nadále jedná na základě udělené plné moci, nemohou sehnat. Nikdo jim nebere telefony, nereaguje na e-maily a dopisy nejsou přebírány, občas i protože společnost například změnila sídlo nebo jméno.

Novelu zákona zatím využívají zprostředkovatelé jen ku svému prospěchu, když se namísto smluvních pokut, kterými tlačili na klienty při nerespektování výběru dodavatele, nově ve smlouvách objevují nebo zvyšují odměny za „služby“, které účtují bez ohledu na to, zda klient výběr dodavatele akceptuje nebo odmítne.

„Registrace zprostředkovatelů se rychle blíží a společně s ní i naše nové dozorové pravomoci. Trh energetických zprostředkovatelů však prorůstal šmejdy několik dlouhých let a je v tak špatném stavu, že jeho vyčištění nebude otázkou několika týdnů či měsíců. Čas bude potřeba mj. na to, aby jim byla prokázána případná pochybení, kvůli kterým je budeme moct z registru vyškrtnout. Pokud se kdokoliv rozhodne přihlásit do energetické aukce nebo jakkoliv využít zprostředkovatele, měl by si dávat pozor. Vždy bude platit, že první krok v obraně před šmejdy je na spotřebiteli samotném. Smlouvy je potřeba číst, než je podepíšeme,“ doporučuje Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

ERÚ se připravuje nejen na samotné registrace, ale také na následné kontroly, na které již vyčlenil část pracovníků, kteří dosud kontrolovali jiné oblasti energetiky. Situaci může zlepšit, respektive vyčištění trhu může urychlit, pokud regulátor získá pro oblast dozoru nové kapacity, jak bylo opakovaně slibováno. Dosud se tak však nestalo.