Ceny energií: úspěšní a neúspěšní obchodníci v roce 2021

Zákazníci se loni vraceli k největším dodavatelům, mnozí alternativní dodavatelé neměli co nabídnout. Přinášíme přehlednou tabulku většiny dodavatelů s vývojem jejich počtu odběrných míst. Kdo byl v roce 2021 úspěšný a kdo o zákazníky přišel?

Hlavní odlišností oproti předcházejícím rokům je přesun zákazníků od dodavatelů, kteří ukončili činnost, převážně zpět k dominantním dodavatelům, což se projevilo razantním růstem jejich počtu odběrných míst. V minulých letech tomu bylo naopak, dominantní dodavatelé byli zdrojem zákazníků pro alternativní dodavatele a odběrná místa ztráceli.

Většina alternativních dodavatelů v důsledku odlišného způsobu nákupu komodit a omezenějších finančních možností nebyla ve srovnání s dominantními dodavateli schopna přijímat větší množství nových zákazníků. Výjimkou byli dominantní dodavatelé v komoditách, ve které nejsou dominantní. Za pozornost stojí především největší přírůstek počtu odběrných míst plynu u našeho největšího dodavatele elektřiny, společnosti ČEZ. Kromě dobré a ucelené nabídky produktů lze si tento výsledek také vysvětlit velikostí distribučního území ČEZ u elektřiny, které je největší v republice. Zákazníci, kteří se ocitli v režimu dodavatele poslední instance (DPI) u tohoto obchodníka a byli také v režimu DPI s plynem, pravděpodobně často podepsali novou smlouvu u téhož dodavatele i na plyn. Podobné tomu bylo zase u elektřiny v případě innogy.

Další výjimkou jsou MND, Centropol, Armex u elektřiny, Lama nebo EP Energy Trading. Pozoruhodný nárůst počtu odběrných míst dosáhly především MND, kde u elektřiny došlo téměř ke zdvojnásobení počtu odběrných míst elektřiny a přírůstkem předstihly i dominantního dodavatele PRE, který má díky režimu DPI výhodnější pozici. Sázka na přehlednou jednoduchou nabídku a silnou reklamní kampaň začíná nést ovoce Centropolu.

Ve spodní části tabulky jsou obchodníci, kteří ukončili činnost. Jsou srovnáni podle počtu ztracených odběrných míst. Nemusí se jednat vždy o ukončení evidence u Operátora trhu, ale i o převod zákazníků k jinému dodavateli. Tyto převody mohou přispět k nárůstu počtu nových odběrných míst někdy i doposud neznámému, novému dodavateli, který dříve nefiguroval ve statistice Operátora trhu, ze které čerpám údaje.

V těchto případech jsem doplnil počty odběrných míst za poslední měsíc evidence u Operátora trhu, protože stav k prosinci 2020, od kterého se změny počítají, by mohl být výrazně nižší, než v době ukončení činnosti. Takovým příkladem je třeba Bohemia Energy, která do posledního dne masivně nabírala nové zákazníky, i když ostatní obchodníci ze skupiny zákazníky ztráceli. Podobně přijímali nové zákazníky až do krachu třeba u Františkovi energie, Lumiusu nebo První rodinné.

Potěšitelné pro zákazníky jsou výsledky skupiny dodavatelů, s nedobrou pověstí. U nich s zdražením nastal problém s cenami, které vždy před krizí měli vysoké a neměnné. Po zdražení už nebylo snadné nakupovat energie za současné ceny a prodávat je za ceny podle starých, dnes levných ceníků. Sami se chytli do pasti. Je tedy otázka, zda se energošmejdi dožijí regulace podle novely energetického zákona. Ve spodní části tabulky jsou uvedeny firmy majitele Tomáše Zabloudila, který začal zákazníky převádět k jiným dodavatelům (Jihlavské plynárny, Lidová energie, Zelená elektřina, Moravská plynárenská).

Je dobré, že se i některé menší společnosti chovaly zodpovědně a nabízely jen to, co si mohou dovolit v zájmu svých stávajících zákazníků. Nebyla ostuda, že zveřejnili na webových stránkách dočasně informaci, že zastavují příjem nových zákazníků. Je to stále lepší, než do poslední chvíle před krachem nabírat nové zákazníky a lákat je na nereálné ceny, jak to bylo vidět u některých firem.

Zájem o spotový trh, měřeno podle nárůstu počtu odběrných míst společnosti bezDodavatele, není nikterak významný, i když tato společnost nabízí v tomto segmentu jedny z nejlepších podmínek na trhu. Spotový trh vyjádřený tříměsíčním průměrem cen je s cenami vždy napřed, jak při růstu, tak při poklesu cen na trhu. Uvidíme v delším období a při klidnější cenové hladině, jak si ceny na spotovém trhu povedou, jak budou výhodné. Je pravděpodobné, že mnoho zákazníků bude mít ceníky s cenami podle spotového trhu, protože řada dodavatelů převedla své zákazníky právě na tyto ceníky v rámci řešení situace na trhu.

Počet zákazníků odebírající zelenou elektřinu, měřeno podle přírůstku odběrných míst Nano Energies, kteří prodávají pouze zelenou elektřinu, je sice asi pro dodavatele významný, ale nemusí se jednat pouze o zájemce o zelenou elektřinu, může se jednat o pouhý zájem o levnější elektřinu. Trh se zelenou elektřinou se ale stává u významných dodavatelů standardem, zejména u innogy, E,ONu nebo u Pražské plynárenské.

Asi třicet procent dodavatelů podle statistik operátora je na trhu pasivní, trvale ztrácí odběrná místa a nejedná se je jen o lokální distributory. Na stránkách mají několik let staré ceníky a aktuality z let dávno minulých. Napadá mne, jak se mají jejích zákazníci a jaké mají ceny.

Celkový počet změn za rok byl nejvyšší v historii svobodného trhu, není ale možné porovnávat počty s jinými roky. Za vysokým počtem změn dodavatelů je ukončení činnosti některých významných firem, ke kterým v předcházejících letech nedocházelo.

Elektřina Plyn Dodavatel Prosinec 2020 Prosinec 2021 Rozdíl Dodavatel Prosinec 2020 Prosinec 2021 Rozdíl ČEZ Prodej, a.s. 2 417 872 2 691 334 273 462 ČEZ Prodej, a.s. 442 106 535 218 93 112 E.ON Energie, a.s. 1 115 808 1 217 439 101 631 innogy Energie, s.r.o. 1 106 604 1 181 978 75 374 innogy Energie, s.r.o. 471 036 558 943 87 907 E.ON Energie, a.s. 228 934 259 331 30 397 MND Energie a.s. 75 940 126 401 50 461 Pražská plynárenská, a.s. 361 338 388 067 26 729 Pražská energetika, a.s. 689 169 737 190 48 021 MND Energie a.s. 86 460 112 931 26 471 CENTROPOL ENERGY, a.s. 207 329 223 395 16 066 CENTROPOL ENERGY, a.s. 53 259 66 345 13 086 TGC Energie s.r.o. 4 560 19 911 15 351 Pražská energetika, a.s. 13 557 23 056 9 499 Pražská plynárenská, a.s. 64 270 76 562 12 292 TGC Energie s.r.o. 2 517 9 402 6 885 LAMA energy a.s. 44 350 54 252 9 902 eYello CZ, k.s. 13 232 18 317 5 085 EP ENERGY TRADING, a.s. 41 166 47 130 5 964 LAMA energy a.s. 31 126 33 755 2 629 BIDLI energie, a.s. 4 038 9 308 5 270 BIDLI energie, a.s. 1 760 4 136 2 376 ARMEX ENERGY, a.s. 27 590 32 352 4 762 SPP CZ, a.s. 16 256 18 512 2 256 ČEZ ESCO, a.s. 103 291 107 696 4 405 Dobrá Energie s.r.o. 15 610 17 072 1 462 Gas International s.r.o. 2 115 6 037 3 922 Gas International s.r.o. 4 182 5 518 1 336 Dobrá Energie s.r.o. 29 517 32 837 3 320 ELGAS Energy, s.r.o. 221 1 399 1 178 AZ Energies s.r.o. 1 468 4 474 3 006 První česká energie a.s. 1 169 1 169 SPP CZ, a.s. 1 961 4 770 2 809 ZFP Energy, a.s. 1 364 2 487 1 123 Nano Green s.r.o. 4 064 6 547 2 483 TEDOM energie s.r.o. 276 1 359 1 083 FONERGY s.r.o. 13 410 15 774 2 364 QUANTUM, a.s. 5 720 6 658 938 ALPIQ ENERGY SE 2 082 4 281 2 199 bezDodavatele a.s. 153 1 090 937 Eneka s.r.o. 7 751 9 774 2 023 ČEZ ESCO, a.s. 6 215 7 131 916 První česká energie a.s. 1 997 1 997 Teplárny Brno, a.s. 232 988 756 ZFP Energy, a.s. 3 170 5 116 1 946 CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. 1 868 2 538 670 Františkovy energie s. r. o. 1 127 3 014 1 887 Gazela Energy, a.s. 2 751 3 371 620 Lumius, spol. s r.o. 4 955 6 791 1 836 Utylis Energie s.r.o. 3 554 4 173 619 Veolia Komodity ČR, s.r.o. 9 524 11 092 1 568 Eneka s.r.o. 3 142 3 745 603 bezDodavatele a.s. 130 1 651 1 521 Veolia Komodity ČR, s.r.o. 1 104 1 654 550 FREE for YOU s.r.o. 1 043 2 359 1 316 VEMEX Energie a.s. 8 987 9 502 515 ELIMON a.s. 5 480 6 665 1 185 FREE for YOU s.r.o. 422 934 512 Utylis Energie s.r.o. 6 129 7 312 1 183 General Energy a.s. 2 638 3 099 461 Teplárny Brno, a.s. 745 1 869 1 124 České teplo s.r.o. 1 122 1 548 426 General Energy a.s. 4 575 5 682 1 107 FONERGY s.r.o. 5 570 5 973 403 První rodinná a.s. 2 039 2 880 841 Nano Green s.r.o. 356 356 České teplo s.r.o. 1 559 2 327 768 Česká energetická a plynárenská s.r.o. 183 519 336 ELGAS Energy, s.r.o. 395 1 151 756 První rodinná a.s. 781 1 116 335 Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. 4 287 4 880 593 ELIMON a.s. 4 994 5 306 312 Východočeská energie s.r.o. 1 581 2 148 567 Národní energie a.s. 259 259 Manta Energy a.s. 1 367 1 919 552 Manta Energy a.s. 953 1 179 226 Rodinná energie a.s. 2 347 2 863 516 Můj Dodavatel a.s. 206 206 Česká energetická a plynárenská s.r.o. 286 752 466 ALPIQ ENERGY SE 156 361 205 VEMEX Energie a.s. 15 047 15 468 421 Energy For Future, a.s. 204 204 EASY POWER s.r.o. 618 1 037 419 SFORP s.r.o. 194 394 200 Gazela Energy, a.s. 4 669 5 050 381 Amper Market, a.s. 260 457 197 SFORP s.r.o. 378 758 380 ELYN ENERGIE a.s. 0 157 157 Česká energetická budoucnost s.r.o. 456 834 378 NWT a.s. 297 437 140 CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. 4 345 4 702 357 lv & vf s.r.o. 118 118 Hanácká plynárenská s.r.o. 344 344 Karlovarská plynárenská s.r.o. 1 578 1 693 115 RIGHT POWER, a.s. 322 322 Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. 732 844 112 EGO energie s.r.o. 148 424 276 Energie2, a.s. 110 110 CONTE spol. s r.o. 2 515 2 781 266 VNG Energie Czech s.r.o. 503 607 104 ELYN ENERGIE a.s. 266 266 Jihlavské plynárny s.r.o. 125 200 75 První moravská plynární s.r.o. 313 579 266 Česká energetická budoucnost s.r.o. 118 177 59 Energie2, a.s. 124 353 229 Energie s Rozumem, s.r.o. 267 316 49 Karlovarská plynárenská s.r.o. 1 315 1 494 179 Hanácká plynárenská s.r.o. 175 223 48 Energy For Future, a.s. 243 405 162 První moravská plynární s.r.o. 208 253 45 Energie napřímo s.r.o. 196 356 160 Clever Energies s.r.o. 415 452 37 NWT a.s. 1 327 1 477 150 Rodinná energie a.s. 1 804 1 828 24 QUANTUM, a.s. 836 971 135 TRAXELL s.r.o. 402 424 22 AH-ENERGY, s.r.o. 113 235 122 Strong energy s.r.o. 658 666 8 EFG Green energy s.r.o. 109 109 Enbezo s.r.o. 234 234 0 Clever Energies s.r.o. 636 736 100 Východočeská energie s.r.o. 203 202 −1 V-Elektra, a.s. 856 945 89 ENERGO LaR s.r.o. 107 102 −5 L.D.Energy, s.r.o. 3 411 3 495 84 OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o. 157 143 −14 Enbezo s.r.o. 282 302 20 CORASTA s.r.o. 1 294 1 278 −16 EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. 1269 1288 19 MDI Energy s.r.o. 313 294 −19 MDI Energy s.r.o. 227 226 −1 IN ENERGIE Prodej s.r.o. 1752 1711 −41 free power s.r.o. 270 262 −8 PRIMAGAS s.r.o. 782 726 −56 OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o. 198 190 −8 UCED Prodej s.r.o. 276 216 −60 Energy Trading Services s.r.o. 270 262 −8 EGO energie s.r.o. 221 150 −71 ENERGO Distribuce s.r.o. 360 351 −9 Energie napřímo s.r.o. 267 176 −91 A-PLUS Energie obchodní, a.s. 270 253 −17 Energie na doma s.r.o. 621 521 −100 Strong energy s.r.o. 871 853 −18 Hradecké Plynárny s.r.o. 103 −103 Nezávislá energie s.r.o. 127 108 −19 Czech Energy s.r.o. 112 −112 Digital Energy Services s.r.o. 376 354 −22 KOMTERM energy, s.r.o. 256 140 −116 Eneka-obchod s.r.o. 206 179 −27 A-PLUS Energie obchodní, a.s. 151 −151 ENCO group, s.r.o. 202 163 −39 Česká Regionální Energetika a.s. 2 600 2 407 −193 CARBOUNION KOMODITY, s.r.o. 147 105 −42 GEEN Sale a.s. 1 739 1 533 −206 GEEN Sale a.s. 3 125 3 013 −112 AZ Energies s.r.o. 1 459 1 237 −222 Energie Pro s.r.o. 155 −155 EAGLE ENERGY a.s. 232 −232 Česká Regionální Energetika a.s. 3 732 3 551 −181 EP ENERGY TRADING, a.s. 23 785 23 540 −245 Energie s Rozumem, s.r.o. 198 −198 Energie pro Tebe a.s. 336 −336 EAGLE ENERGY a.s. 224 −224 Brodská plynárenská s.r.o. 443 −443 UCED Prodej s.r.o. 3 106 2 856 −250 Ray Energy a.s. 469 −469 Moravská plynárenská s.r.o. 1242 941 −301 CONTE spol. s r.o. 3 624 3 123 −501 IN ENERGIE Prodej s.r.o. 2 223 1 822 −401 Lidová energie s.r.o. 1 572 940 −632 Lidová energie s.r.o. 2 105 1 335 −770 HALIMEDES, a.s. 2 129 1349 −780 Microenergy s.r.o. 777 −777 Lumius, spol. s r.o. 2 760 1 930 −830 Zelená elektřina s.r.o. 1 483 −1 483 Blue-Gas s.r.o. 1 066 −1 066 Ray Energy a.s. 1 891 −1 891 Moravská plynárenská s.r.o. 3 211 1 930 −1 281 CORASTA s.r.o. 3 869 237 −3 632 Zelená elektřina s.r.o. 1 427 −1 427 Fosfa a.s. 4 326 −4 326 Fosfa a.s. 1 742 −1 742 Amper Market, a.s. 12 965 8 415 −4 550 Františkovy energie s. r. o. 2 350 −2 350 Český Energetický Dodavatel a.s. 4 625 −4 625 Český Energetický Dodavatel a.s. 2 933 −2 933 eYello CZ, k.s. 49 551 41 406 −8 145 Kolibřík energie, a. s. 10 441 −10 441 Kolibřík energie, a. s. 18 398 −18 398 ARMEX ENERGY, a.s. 32 972 22 047 −10 925 Europe Easy Energy a.s. 39 431 −39 431 Energie ČS, a.s. 19 611 −19 611 Energie ČS, a.s. 43 275 −43 275 Europe Easy Energy a.s. 21 058 −21 058 X Energie, s.r.o. 64 220 −64 220 X Energie, s.r.o. 25 851 −25 851 COMFORT ENERGY s.r.o. 69 851 −69 851 COMFORT ENERGY s.r.o. 36 229 −36 229 BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 401 934 −401 934 BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 189 579 −189 579

Tabulka s pořadím dodavatelů podle změny počtu odběrných míst elektřiny a plynu v roce 2021 (Zdroj: OTE a.s.)