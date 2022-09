TZB-info / Ceny energií a paliv / Kdo bude mít nárok na pomoc úsporným tarifem a jak to ovlivní celkové ceny naleznete nově v Kalkulátoru

Kdo bude mít nárok na pomoc úsporným tarifem a jak to ovlivní celkové ceny naleznete nově v Kalkulátoru

Lidé se musí vypořádat s drahými energiemi, které vysávají rodinný rozpočet. Stát tvrdí, že v energetické krizi pomůže s vysokými cenami všem domácnostem. Tedy těm, co používají elektřinu, plyn nebo odebírají teplo, které je dodáváno centrálně. Jednou z možností je úsporný tarif. Co konkrétně nabízí a komu může pomoci?

Komu může úsporný tarif pomoci?

Úsporný tarif pomůže domácnostem, které jsou registrované v systému Operátora trhu s odběrným místem elektřiny k rozhodnému datu 28. 8. 2022. To znamená, že lidé dříve uzavřeli s dodavatelem smlouvu na dodávku elektřiny. V případě nově zřízených odběrných míst po tomto datu by se podpora počítala podle údajů Operátora trhu k rozhodnému datu 28. 12. 2022. Úsporný tarif pomůže domácnostem s výjimkou tarifní sazby Víkend (D61d) a Mobilita (D27d). Úsporný tarif je dále určen odběratelům plynu do spotřeby 45 MWh za rok na jedno odběrné místo.

Pomoc mohou očekávat také domácnosti, které mají provozovatele kotelny s licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie. Potom, podle nařízení vlády, můžou o příspěvek na teplo žádat SVJ bytových domů, do kterých kotelna dodává teplo.

Letos obdrží pomoc všechny domácnosti automaticky. Pro získání příspěvku na teplo v příštím roce ale bude muset zákazník, tedy typicky SVJ, předat do 30. listopadu 2022 informaci o počtu bytů distributorovi elektřiny nebo plynu, tj. subjektu, se kterým má uzavřenu smlouvu o připojení.

Příspěvek dostane i domácnost na další odběrné místo plynu (třeba domek po rodičích). Ani změna dodavatele elektřiny nebo plynu nemá na příspěvek vliv.

Kdo nemá nárok na podporu?

Na vytápění propanem, dřevem, uhlím nebo peletami se příspěvek nevztahuje.

Když v bytových domech odebírají elektřinu jako podnikatelský subjekt (C01d atd.), pak uspoří pouze za podporu POZE (599 Kč/MWh s DPH).

Když bytové domy mají plynovou kotelnu s tím, že nakupují pro ni na firemní IČO plyn a účtují bytovým domům za vyrobené teplo a ohřev vody, pak nemají nárok na podporu.

Kolik domácnosti dostanou?

Elektřina Plyn Tarifní sazba/Rok 2022 2023 Spotřeba v MWh D01d 3 500 400 0–1,89 200 D02d 3 500 800 1,89–7,56 1 700 D25d,D26d 3 500 1 500 7,56–15 3 700 D35d,D45d,D56d,D57d 2 000 2 000 15–25 6 200 25–45 7 800

Novinka: výše úspor naleznete v Kalkulátoru cen energií TZB-info

V Kalkulátoru cen energií TZB-info (Kalkulátor) si zájemci mohou sami vyčíslit, jak úsporný tarif sníží jejich roční účty za elektřinu a za plyn. K zobrazení nabídky i se započteným příspěvkem je zapotřebí pouze zatrhnout volbu dle obrázku.



Obr. 1: Editor Kalkulátoru pro zadání srovnávacích údajů s označením místa volby Individuální cenové nabídky a zaškrtnutí odečtu příspěvku v celkové částce za elektřinu. Obr. 1: Editor Kalkulátoru pro zadání srovnávacích údajů s označením místa volby Individuální cenové nabídky a zaškrtnutí odečtu příspěvku v celkové částce za elektřinu.

Je velice pravděpodobné, že čtenář nenajde svůj ceník ve srovnání. Potom by měl zvolit funkci „Individuální cenová nabídka“ a měl dosadit aktuální ceny komodity a stálého platu bez DPH.

Úsporný tarif letos neskončí

Vláda na svém pondělním mimořádném jednání stanovila maximální ceny elektřiny a plynu. Maloodběratelé, tedy domácnosti a živnostníci, zaplatí za silovou elektřinu maximálně šest korun včetně DPH za jednu kilowatthodinu, plyn bude stát maximálně tři koruny za kWh. Za stejné ceny by měly nakupovat i samosprávy či veřejné instituce prostřednictvím státního obchodníka s energiemi. Bohužel z této informace nelze odvodit, jak vysoký má být stálý plat, který si účtuje obchodník. Při průměrné spotřebě elektřiny do 3 000 kWh za rok hraje totiž stálý plat rozhodující roli. U plynu je stálý plat podstatný do spotřeby zhruba 10 MWh za rok. Může se stát, že si dodavatelé zvýší stálý plat a tím podstatně zvednou celkovou fakturovanou částku.

Vláda pro pomoc domácnostem s vysokými cenami energií již dříve schválila takzvaný úsporný tarif. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely bude v letošním roce pokračovat v původně schválené podobě. „Bez ohledu na tato opatření, která začnou platit,“ řekl Síkela. V příštím roce by ale mohla být již pomoc adresnější tam, kde by nestačilo opatření stanovující strop cen energií, uvedl Síkela. Platí, že stát počítá s odpuštěním poplatku za obnovitelné zdroje od letošního října a po celý příští rok.

Obchodníci zdražují jako o závod a i o sto procent

Navzdory snižování cen elektřiny a plynu na burzách se někteří naši dodavatelé vydali opačným směrem, extrémně zdražovali. Nejvýrazněji zvyšovali ceny elektřiny a plynu v uplynulém týdnu dodavatelé ze skupiny Lama Energy – Lama Energy a Gas International. Od poloviny října obchodníci této skupiny zvýší ceny elektřiny přibližně až na 13 000 až 15 000 Kč/MWh. Plyn u těchto dodavatelů v říjnu se zvýší na zhruba 6 300 Kč/MWh.

Cenovým rekordmanem minulý týden byl ale AZ Energies s cenou elektřiny 17 050 Kč/MWh a plynu 7 250 Kč/MWh.

innogy již ukončil produkt Optimal s fixní cenou na tři roky, místo toho nabízí u plynu a u elektřiny produkt Start 12 a Start 15, s kratší dobou fixace ceny. Cena plynu při spotřebě 20 MWh za rok je na současné poměry příznivá 3 105 Kč/MWh a tato cena je nižší, než předchozí nabídka produktu.

Ceny na spotovém trhu

Po výrazné propadu cen začátkem září se ceny uklidnily a setrvávají pod úrovní 500 EUR/MWh. Dobrou zprávou je spuštění jednoho bloku jaderné elektrárny v Mochovcích, díky němuž po náběhu (asi v dubnu příštího roku) bude Slovensko soběstačné ve výrobě elektřiny. Mimochodem Slovensko je naším největším odběratele elektřiny. Naopak nepříznivou zprávou je uzavření zbývajících jaderných elektráren v Německu.



Graf 1: Vývoj ceny elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: OTE) Graf 1: Vývoj ceny elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: OTE)

Zato cena plynu na spotovém trhu Operátora trhu sice pozvolna, ale vytrvale klesá. Vliv na pokles má především rozvoj dovozu plynu a nárůst nezávislosti na ruském plynu.