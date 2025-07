TZB-info / Ceny energií a paliv / EPET vylepšil nabídku elektřiny novým zákazníkům

EPET vylepšil nabídku elektřiny novým zákazníkům

EPET v krátké době opět zlevňuje elektřinu. Ceny elektřiny i plynu na další měsíce klesají. Pražská plynárenská zvýšila vloni tržby i zisk, E.ON jen tržby. V červnu zase ubylo odběrných míst plynu. Extrémní výkyvy cen na spotovém trhu a rekordní počet záporných cen. Cena plynu v Evropě klesá.

Novinky v cenách elektřiny a plynu

EPET (EP ENERGY TRADING) snižuje ceny elektřiny pro nové zákazníky. Levnější produkty jsou pouze na dobu určitou se závazkem na jeden až na tři roky. Tříletá nabídka obsahuje stupňovitě klesající ceny, ostatní nabízené produkty mají fixní cenu stejnou po celé období závazku.

Oproti dubnové nebo březnové nabídce je nejlevnější tarif na 24 měsíců levnější o 140 Kč/MWh a nabídka na 12 měsíců dokonce o 200 Kč/MWh. Naproti tomu cenu tříleté nabídky dodavatel upravil směrem dolů jen o 50 až 100 Kč/MWh. Informace ohledně nabídek na stránkách obchodníka obsahuje vždy poslední datum, do kdy zákazník musí zahájit dodávku elektřiny.

Dodavatel současně s tím neměnil ceny produktů určených pro zákazníky s fotovoltaikou a změna se rovněž nedotkla cen pro stávající zákazníky. Podobnou nabídku mají i drobní podnikatelé. Naopak ceny plynu se neměnily. Ke stejným změnám došlo i u dceřiné společnosti Dobrá energie, jejíž ceníky jsou totožné.

Ceny na burze PXE mírně klesají, což se projevuje i na cenách měsíčních tarifů dodavatelů ceny na následující měsíce. V tabulce jsou nové srpnové ceny, které nedávno zveřejnil obchodník bezDodavatele. U elektřiny srpnové ceny spadly o zhruba 234 Kč/MWh a v případě plynu jsou levnější o 157 Kč/MWh než červencové.



Tab. 1: Přehled novinek za uplynulý týden (* měsíční fix) Tab. 1: Přehled novinek za uplynulý týden (* měsíční fix)

Pražské plynárenské loni narostl zisk

Pražská plynárenská loni zvýšila čistý zisk celé skupiny o téměř 45 % na 1,64 mld. korun. Tržby vzrostly o 11 procent na téměř 31 mld. korun. Vyplývá to ze zveřejněné výroční zprávy.

Pražská plynárenská je ve vlastnictví Prahy a skládá se z více společností, jako jsou Pražská plynárenská Distribuce, Pražská plynárenská Servis distribuce, Montservis Praha a Prometheus energetické služby.

Na konci roku měl obchodník téměř 353 tis. odběrných míst plynu a skoro 73 tis. přípojek elektřiny. Po delší době počet odběrných míst dodavatele opět narůstal.

E.ON měl v roce 2024 vyšší tržby a nižší zisk

Podle zveřejněné uzávěrky jeden z největších dodavatelů v České republice E.ON Energie navýšil své tržby o téměř 15 procent, ale naopak čistý zisk mu loni klesl o více než 3 mld. korun.

Společnost prodala loni 5,2 TWh elektřiny koncovým zákazníkům v ČR a 2,7 TWh plynu. E.ON ke konci minulého roku vlastnil 1 236 tis. odběrných míst elektřiny a přibližně 277 tis. odběrných míst plynu.

Další společností, která patří do skupiny je E.ON Energy Solutions, která se zaměřuje na poskytování energetických služeb včetně dodávek fotovoltaiky, tepelné techniky, osvětlení atd.

Z měsíční zprávy OTE za červen 2025

Elektřinu odebíralo nebo dodávalo koncem června 6 485 162 odběrných míst, což bylo proti květnu o 21 560 více než v květnu. Průměrná cena elektřiny na denním trhu OTE byla v červnu 77,05 EUR/MWh, cena při sdílení 103,65 EUR/MWh.

Celkový počet odběrných a předávacích míst plynu klesl o 2 097 na 2 712 540. Plyn se v červnu obchodoval v průměru na vnitrodenním trhu za 38,85 EUR/MWh.

Trh s elektřinou i nadále zaznamenává extrémní výkyvy cen, záporné ceny jsou nejčastěji v historii

Ceny elektřiny na trzích reagují na aktuální přírodní podmínky. Kvůli rostoucímu počtu obnovitelných zdrojů, omezujícím do určité míry využití ostatních zdrojů, a výkyvům počasí, musí účastníci trhu reagovat čím dál častěji na časté prudké výkyvy cen.

Ze statistik operátora trhu s elektřinou a plynem vyplývá, že letošní rok aspiruje být rekordním, z pohledu výskytu záporných nebo velmi nízkých cen elektřiny. Jen za prvních šest měsíců letošního roku jsme jich zaznamenali víc než za celý rok 2023.

„Výskyt častých záporných nebo velmi nízkých cen elektřiny by měl pokračovat přibližně do konce desetiletí. Souvisí to zejména se snahou Evropy dekarbonizovat energetiku, a to i s využitím investičních a provozních podpor pro obnovitelné zdroje,“ říká Michal Puchel předseda představenstva OTE. „Na druhou stranu výskyt situací, kdy za nakoupenou elektřinu dostává odběratel zaplaceno, vytváří nové obchodní příležitosti pro technologie typu akumulace nebo řízení spotřeby,“ dodává.



Obr. 1: Srovnání výskytu záporných, nulových a nízkých cen na denním trhu OTE v letech 2023 až 2025. (Zdroj: OTE) Obr. 1: Srovnání výskytu záporných, nulových a nízkých cen na denním trhu OTE v letech 2023 až 2025. (Zdroj: OTE)

Během prvních šesti měsíců zaznamenala společnost OTE na svém denním trhu 232 hodin se zápornými cenami, 19 hodin s nulovými a 118 hodin s velmi nízkými cenami (mezi 0 a 5 EUR/MWh). Celkem jich tedy bylo 369, o 43 víc než za celý rok 2023. Pokud by tento trend pokračoval, překoná i rekordní rok 2024 (celkem 531 hodin). Záporné, nulové či velmi nízké ceny elektřiny indikují, že nabídka elektřiny na trhu převyšuje poptávku. Vyrábí hlavně zdroje, kterým se vyplatí fungovat i v situaci, kdy za vyrobenou elektřinu musí platit. Většinou se jedná o obnovitelné zdroje s dotacemi. K podobným situacím dochází například při velmi větrném počasí na severu Evropy, kde je velké množství větrníků, nebo během léta za velmi slunných dnů.

Tento trend se netýká jen Česka, ale celé Evropy. V roce 2023 zaznamenalo 27 členských států celkem 7 117 hodin s cenami pod 5 EUR/MWh. To je jen o deset procent méně, než byl počet těchto cen za roky 2020–2022 dohromady. „Při pohledu na vývoj evropské energetiky můžeme očekávat, že současný trend bude i nadále zesilovat. Operátor trhu OTE je na tyto situace připravený a ve spolupráci s partnery ze zemí propojené Evropy bude i nadále pro účastníky trhu rozšiřovat nabídku svých služeb, aby mohli na tyto výkyvy co nejlépe reagovat,“ doplňuje Igor Chemišinec, místopředseda představenstva OTE.

Nabídka nejlepších tarifů elektřiny a plynu pro nové zákazníky

Ceny nejlepších tarifů na trhu se poslední dobou moc nemění. Je to jednak dáno situací na velkoobchodním trhu a pak také sázkou dodavatelů na jiný způsob motivace zákazníků, třeba na bonusy. Dodavatelé občas zveřejní nové produkty nebo nové ceny, ale bohužel i přes jejich výhodnost, stále nové tarify nedosahují cen těchto stálic na trhu.



Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších oficiálních nabídek na trhu za poslední týden Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších oficiálních nabídek na trhu za poslední týden

Ceny elektřiny a plynu v uplynulém týdnu pokračovaly v mírném poklesu

Ceny plynu na evropských burzách klesají, protože dodávky plynu tankery i plynovody do Evropy jsou každý měsíc rekordní. Rekordní dodávky umožňují také slabší poptávky z Asie. Pokles cen v Evropě se promítá také na ceny na burzách v ČR.