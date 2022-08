TZB-info / Ceny energií a paliv / První srpnový týden přináší vyšší ceny obchodníků. Doporučení, jakou nabídku si vybrat a ceny na burze

První srpnový týden přináší vyšší ceny obchodníků. Doporučení, jakou nabídku si vybrat a ceny na burze

Vlna zdražování energií pokračuje, zdražili další dodavatelé. Končí vám závazek a dodavatel má pro vás jen extrémně vysoké ceny? Zkuste se podívat na několik produktů, které doporučujeme. Cena elektřiny a plynu přestaly na spotovém trhu růst, ale vyhlídky cen elektřiny na prosinec až únor nejsou příznivé.

Zajímavou změnou jsou nové ceníky ze spotového trhu, které sice odpovídají současné cenové hladině, ale zaujaly mne názvy ceníků Jistota a Jistota sleva 15 %, aniž bych slevu v ceníku našel. To bych u produktů ze spotového trhu nečekal. Zřejmě dodavatel Česká energie ví, jaké názvy zákazníky nejvíce přitahují.

Česká regionální energie začala také nabízet produkt ze spotového trhu FUTURE 2022, jak u elektřiny, tak u plynu. Příplatek se pohybuje podle komodity od 535 za plyn do 590 Kč/MWh za elektřinu. Celkem nově je tento příplatek rozdělen na příplatek k ceně komodity a oficiální příplatek obchodníka. Snad aby to v ceníku tak špatně nevypadalo.

Počet nabídek ze spotového trhu za dobu trvání energetické krize se zmnohonásobil. V současné době jsou důvodem hlavně náklady na financování dlouhodobých nákupů elektřiny i plynu u velkoobchodních dodavatelů. Tuším, že po výrazném nárůstu cen energií za poslední dobu se mnoho dalších dodavatelů dostane do finančních potíží a je možné, že skončí.

I v minulém týdnu dodavatelé zdražovali. innogy zvyšoval cenu plynu zhruba o 300 Kč/MWh v cenících určených pro nové zákazníky a v cenících, které dodavatel nabízí pro zákazníky pro dobu prodloužení platnosti původní smlouvy. Cena v nových cenících obchodníka již překročila částku 3 000 Kč/MWh, nejčastěji lze nalézt částku 3 100 Kč/MWh.

I ostatní dodavatelé zvyšovali ceny, Elimon plyn s fixní cenou na rok pro nové zákazníky (Svěží 12) na 3 239 Kč/MWh, MND ceník pro nové zákazníky na 4 079 Kč/MWh s fixací na dva roky (Ceník Podzim 24).

V případě elektřiny zveřejnil nové ceníky elektřiny pro domácnosti i pro firmy Easy Power na cenu 6 459 – 7 979 Kč/MWh, podle tarifních sazeb a Energy Bees na cenu 5 927 – 6 472 Kč/MWh.

Doporučení zákazníkům, kteří si musí najít nového dodavatele

Mnoho obchodníků v současné době nové zákazníky vůbec nepřijímá, jiní zase mají ceníky pro nové zákazníky s cenovou úrovní, která se rovná cenám na burze, to znamená u elektřiny přes 10 000 Kč/MWh a u plynu přes 4 000 Kč/MWh. Navíc se těžko dá říci, jak dlouho tyto vysoké ceny vydrží. Zafixovat si cenu na takto vysoké úrovní by mohl být risk, ale ani produkt bez fixace nemusí znamenat adekvátní pokles cen v případě poklesu cen na burze, spíše by se dala očekávat stagnace. Nabídky zde uvedené jsou velmi časově omezené a je možné, že již v době čtení článku nebudou platit. Také u nabídek bez fixace není jistota, jak dlouho bude uvedená cena ještě platit. Jedinou jistotou poklesu cen jsou ceníky ze spotového trhu, bohužel nyní jsou ty ceny na velmi vysokých hodnotách, tak by se asi našlo málo lidí, kteří by spot nyní zvolili.

Doporučení pro zákazníky odebírající elektřinu v jednotarifu s roční spotřebou 2 000 kWh

Se závazkem a s fixací

E.ON Komplet elektřina PRO 23 080 Kč (fixace na 2 rok)

innogy Optimal 23 540 Kč (fixace na 30 měsíců)

MND Ceník Léto 24 23 830 Kč (fixace do 30.6.2024)

Bez fixace (může být se závazkem)

Yello Watt 21 353 Kč (bez závazku)

Centropol Strategicky na dva rok pro začátek 23 095 Kč (smlouva na dva roky)

ČEZ Elektřina bez závazku 24 097 Kč

Doporučení pro zákazníky odebírající elektřinu pro topení (D57d), s roční spotřebou (VT/NT) 1 000/9 000 kWh

Se závazkem a s fixací

MND Ceník Léto 24 100 146 Kč (fixace do 30. 6. 2024)

E.ON Komplet elektřina PRO na 2 roky 102 003 Kč

innogy Elektřina Optimal 102 674 Kč (fixace na 30 měsíců)

Bez fixace (může být se závazkem)

Yello Watt Kč 89 342 Kč (bez závazku)

Centropol Strategicky na dva rok pro začátek 97 501 Kč (smlouva na dva roky)

ČEZ Elektřina bez závazku 108 397 Kč (bez závazku)

Doporučení pro zákazníky odebírající plyn pro topení, s roční spotřebou 20 000 kWh

Se závazkem a s fixací

E.ON Energie Ceník Variant PRO 24 Jaro II. 79 951 Kč (fixace na dva roky)

ČEZ Prodej Plyn na 2 roky v akci 84 408 Kč (fixace na dva dny)

innogy (RWE) Plyn Optimal 85 342 Kč (fixace na tři roky)

Bez fixace (může být se závazkem)

Pražská energetika PRE Plyn basic 67 338 Kč (závazek na dva roky)

Elimon Svěží standard 71 631 Kč (bez závazku)

Yello Yello Joule 81 180 Kč (bez závazku)

Vývoj cen na spotovém trhu Operátora trhu

Podívejme se na vývoj cen elektřiny a ceny plynu na spotovém trhu Operátora trhu, protože i pohled na derivátový trh na PXE ukazuje podobné ceny jako spot. V prvních měsících srpna začaly ceny elektřiny pro dodávky 24 hodin denně (BASE LOAD) mírně klesat, i v pondělí tohoto týdne cena nedosáhla úrovně předchozího týdne. Zajímavý je pohled na derivátový trh (nákup energií s dodávkou v budoucnosti) na dodávky elektřiny na měsíce prosinec 22, leden, únor 23, kdy současné ceny překračují 500 EUR/MWh. Tato informace je pro spotřebitele důležitá proto, že jeden dodavatel zkouší odvozovat cenu na měsíc právě podle těchto burzovních cen.



Obr 1: Vývoj cen elektřiny (SPOT MARKET INDEX – BASE LOAD) od začátku srpna (Zdroj OTE) Obr 1: Vývoj cen elektřiny (SPOT MARKET INDEX – BASE LOAD) od začátku srpna (Zdroj OTE)

Ceny plynu v uplynulém týdnu také mírně klesly, ale na radikální a pro zákazníky přijatelný pokles cen to zatím nevypadá.