TZB-info / Ceny energií a paliv / Elektřinu levněji než za 5 000 Kč/MWh nekoupíte. Slováci budou mít levnou elektřinu až do konce roku 2024

Elektřinu levněji než za 5 000 Kč/MWh nekoupíte. Slováci budou mít levnou elektřinu až do konce roku 2024

Přinášíme aktuální informace o vývoji cen elektřiny a plynu na trhu pro domácnosti. Co je nového s Úsporným tarifem, jak pomáhají sousední státy domácnostem a jak chce vláda řešit nedostatek plynu?

Pohled na burzu není radostný

Ceny plynu i elektřiny na burze v minulých dvou týdnech a vlastně již od 13. 6. neustále rostly a cenový výhled na další je ještě méně příznivý. Rusko přestalo být největším vývozcem plynu do EU. Objem vývozu zkapalněného plynu z USA v červnu poprvé překonal množství, které v současné době vyváží do EU Rusko. Rusko nyní dodává do EU pouhých 12 % spotřeby. Na vině je ukončení dodávek do některých zemí a snížení množství dodávaného plynu plynovody. Navíc čeká odběratele ruského plynu od 11. 7. pravidelná roční údržba a s ní spojená odstávka. Není vůbec jisté, zda se dodávky ruské plynu po údržbě obnoví.

Vedle tradičních viníků vysokých cen elektřiny, jako jsou dodávky plynu a odstávky jaderných elektráren ve Francii, je zde i jeden velmi závažný faktor. Tím je skutečnost, že podle webu electricityMap.org nefouká vítr. Například 27. 6. dodávaly větrné elektrárny v Holandsku jen 0,25 %, v Německu 4,5 % kapacity.

Přiložené grafy ukazují, že ceny elektřiny a plynu se vzájemně ovlivňují a že jak derivátový trh (nákup energií teď, dodání v budoucnu), tak spotový trh (nákup energií na velmi krátkou dobu dopředu) jsou na tom podobně. Pohled na ceny na spotovém trhu mi teď nedělají radost, ale přece jen se jeden důvod k radosti našel. Ve dnech 9. a 10. 7. byla na spotovém trhu levná elektřina ve špičce (Peak Load) v sobotu 66 a v neděli 44 EUR/MWh. Je znát, že když není takový odběr v průmyslu, a navíc svítí a fouká, tak ceny letí dolů.

Ceny elektřiny a plynu jsou na sobě závislé. V současné době nelze uvažovat o tom, že by cena jedné komodity byla vysoká a druhá extrémně levná. Úvahy ohledně výběru komodity pro topení zatím nemohou počítat s tím, že bude jedna komodita výrazně levnější než druhá. Předpokládám, že až si vyrobíme dostatek elektřiny pro naše potřeby, plyn ztratí hodnotu, ale to bude ještě chvíli trvat.

Odpovědní obchodníci nenakupují elektřinu a plyn v současné době pro celou svou spotřebu. Pravidelným nákupem buď doplňují část dodávek nebo dorovnávají odchylku mezi nákupem a spotřebou. Energie nakupují od výrobců nebo od velkoobchodníků, nákup na burze v případě derivátů má většinou spekulativní charakter. Současné burzovní ceny však inspirují některé dodavatele k přeceňování svých produktů.



Obr. 1: Vývoj cen kontraktů na dodávky elektřiny na rok 2023 (Zdroj: PXE) Obr. 1: Vývoj cen kontraktů na dodávky elektřiny na rok 2023 (Zdroj: PXE)



Obr. 2: Vývoj cen kontraktů na dodávky plynu na rok 2023 (Zdroj: PXE) Obr. 2: Vývoj cen kontraktů na dodávky plynu na rok 2023 (Zdroj: PXE)



Obr. 3: Vývoj cen elektřiny na spotovém trhu pro dodávky po celý den (Zdroj OTE) Obr. 3: Vývoj cen elektřiny na spotovém trhu pro dodávky po celý den (Zdroj OTE)



Obr. 4: Vývoj cen plynu na spotovém trhu OTE (Zdroj OTE) Obr. 4: Vývoj cen plynu na spotovém trhu OTE (Zdroj OTE)

Jaký by byl další postup, kdyby Rusko přestalo dodávat plyn po přestávce pro údržbu?

Podle ministra Síkely (v rozhovoru pro Radiožurnál) by se v případě zastavení dodávek plynu z Ruska začal využívat plyn ze zásobníků, kde je nyní uskladněno 75 % kapacity. Zároveň jsme umožnili dovoz zkapalněného plynu tím, že jsme si pronajali téměř třetinu roční spotřeby naší země v nově budovaném terminálu v Holandsku, který začne fungovat v září nebo od 1. října 2022. Pokud by se ale ukázalo, že zastavení dodávek plynu do Evropy je jedním z dalších útoků Putina v nevyhlášené energetické válce, tak by nás nečekal příjemný podzim a ani příjemná zima, protože bychom museli spotřebu plynu regulovat. Abychom udrželi klíčový průmysl v chodu, tak bychom museli vyzvat obyvatelstvo, aby se uskromnilo.

Jak bude přesná podoba Úsporného tarifu vypadat?

Přesná podoba bude stanovena až konečnou vyhláškou vlády (z rozhovoru ministra Síkely pro Radiožurnál). Ve čtvrtek 14.7. by sněmovna měla schvalovat Úsporný tarif, vláda na něj vyhradí 66 mld. Kč. Každá domácnost dostane určitou částku s tím, že to bude fixní částka. Bude tedy na domácnosti, jak bude s energiemi nakládat. To znamená, že ta částka pokryje více spotřeby, když budou lidé šetřit, nebo méně, když šetřit nebudou. Předběžný nástřel možných kompenzací už v dostatečné míře prošel médii. Domácnost v určitém případě může ušetřit až 20 tisíc korun.

Slováci budou mít levnou elektřinu až do konce roku 2024

Domácnosti na Slovensku budou mít zastropované ceny elektřiny až do konce roku 2024 za 61,21 EUR/MWh (Zhruba 1 500 Kč/MWh) v objemu 6,15 TWh. Což je více, než je současná spotřeba domácností na Slovensku. Slovenské elektrárne jsou státním podnikem, což umožňuje zavést toto zastropování.

V Polsku odpustili zákazníkům DPH pro elektřinu, plyn i teplo, která před tím činila 23 %. V Německu zase domácnosti dostaly jednorázový příspěvek 300 EUR a u rodin s příspěvkem na bydlení dostanou navíc 270 EUR. Rakušané obdrží jednorázový příspěvek 150 EUR, v případě nejzranitelnějších zákazníků se příspěvek zvyšuje na 300 EUR.

Aktuální změny cen energií

V současné době je na energetickém trhu patrná neochota obchodníků nabízet produkty pro nové zákazníky. Pokud se nové ceníky objeví, jsou určeny pro stávající zákazníky, ať už aktualizace – zvýšení ceny pro stávající zákazníky – nebo vydání nových ceníků pro zákazníky, kterým končí závazek a čeká je automatické prodloužení smlouvy. Nové zákazníky přibírají již pouze největší dodavatelé a několik málo velkých alternativních obchodníků.

Když už obchodník zveřejní ceník pro nové zákazníky, tak bývá limitován ročním odběrem. Obchodníci omezují maximální odběr elektřiny na 10 až 50 MWh za rok a u plynu většinou na 100 MWh.

Odhadem více než polovina obchodníků nenabírá nové zákazníky, častěji se jedná o elektřinu. Když už nabízí, jedná se pouze o produkt, který je cenově závislý na spotovém trhu. Ovšem přirážky za obchod a cena stálé platby je nyní až dvojnásobná proti tomu, jaké ceny byly před rokem.

Ceníky účinné od 1. 7. byly zveřejněny většinou dostatečně včas v průběhu května, bohužel média informovala o zvýšení cen již dříve a znovu nyní. Obávám se, aby zákazník z neustálých informací o zdražování nebyl nadmíru vystrašen. Důležité je, že základní ceníky pro stávající zákazníky dominantních dodavatelů zatím nikdo neměnil. To se očekává nejspíše na podzim.

V těchto dnech se zveřejňují ceníky s účinností od 1. 8. a na pozdější dobu. Celý nabízený sortiment elektřiny i plynu přecenil Armex. Nové ceny elektřiny se pohybují u elektřiny v rozmezí od 6 000 do 6 600 Kč/MWh bez DPH za komoditu, a to podle délky závazku. Velké rozdíly mezi produkty tohoto dodavatele jsou u plynu. Ceníky se závazkem na nejkratší dobu dosahují téměř 3 500 Kč/MWh bez DPH, kdežto u produktů na 36 měsíců je to 2 150 Kč/MWh.

Pro podnikatele byly zveřejněny nové ceníky elektřiny společnosti ČEZ ESCO pro dodávky od 1. 1. 2023, na 12, 24, 36 měsíců. Nejnižší ceny jsou při závazku na 36 měsíců, a to kolem 6 000 Kč/MWh, kdežto u závazku na jeden rok se ceny elektřiny přibližují 9 000 Kč/MWh.

Pražská energetika aktualizovala nabídku elektřiny pro nové zákazníky. U produktu NEFIX jsou nové ceny kolem 7 500 Kč/MWh bez DPH.

ČEZ ukončil nabídku produktu V Akci na 36 měsíců pro nové zákazníky jak pro elektřinu, tak pro plyn. Zákazník si může nyní fixovat cenu na 24 měsíců.

Innogy tradičně reaguje na změny cen plynu na trhu. Nový ceník Optimal s fixací cen na tři roky zajišťující každoroční pokles cen proti uplynulému roku tentokrát zvýšil cenu na 2 400 v prvním roce a až na 2 370 v posledním roce, ceny jsou v Kč/MWh bez DPH. Obchodník asi nepředpokládá, že by ceny plynu v nejbližších letech měly klesnout. Za uplynulých 14 dnů je to již jeho druhá aktualizace cen.

Stále více se na cenících elektřiny projevuje sbližování cen v nízkém a ve vysokém tarifu. Je to logické, protože třeba na spotovém trhu jsou nyní ceny v době špičky často levnější než v noci, když ve dne svítí slunce a v noci nefouká. Takováto unifikace cen se ale zákazníkům může pěkně podražit.