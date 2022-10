TZB-info / Ceny energií a paliv / Cena plynu na spotovém trhu klesla pod 30 EUR/MWh, spočítejte si svou cenu na naší nové spotové kalkulačce

Máme novou kalkulačku spotových cen elektřiny a plynu, na které si domácnosti i firmy mohou spočítat, jakou cenu budou mít ve vyúčtování. Cena plynu na spotu rychle klesá, díky tomu jsou ceny elektřiny a plynu na spotu v průměru za poslední měsíc výrazně nižší než zastropované ceny.

Nová kalkulačka cen elektřiny a plynu na spotovém trhu

Na českém trhu s elektřinou a plynem je skupina zákazníků s ceníky podle spotového trhu. Někteří si vybrali spotový trh dobrovolně. Těch není mnoho, asi několik tisíc. Jiní byli převedeni obchodníkem, protože obchodník nenašel jinou možnost, jak zabezpečit dodávky v době energetické krize, a poslední skupinou zákazníků jsou odběratelé z řady domácností, ale především z firem a organizací, které jinou nabídku nedostali.

Znalost ceny pomůže v rozhodování, zda spotřebitelé zůstanou u zastropovaných cen, nebo si zvolí možná výraznou úsporu bez absolutně žádného rizika. Když budou mít levnější proud nebo plyn, tak ušetří a v případě růstu cen na burze jejich cena nikdy nepřesáhne zastropovanou cenu.

Naše kalkulačka je součástí Kalkulátoru cen energií TZB-info a je určena jednak pro získání přehledu, jaké jsou aktuální ceny energií na spotovém trhu. Kalkulačka může rovněž pomoci zákazníkům, kteří si chtějí ověřit, jaké je čeká vyúčtování. Kalkulačka počítá ceny většiny ceníků, existuje však několik ceníků, u kterých se ceny nedají podle kalkulačky kontrolovat.

Zdroje dat pro výpočet

Zdrojem cen elektřiny je spotový trh Operátora trhu, jeho denní trh. V případě plynu jsou data čerpána ve většině případu od Operátora trhu na vnitrodenním trhu. Další možností je u plynu pražská energetická burza PXE (Spotová referenční cena za plyn), ale tento zdroj cen používá minimum dodavatelů.

Cena je váženým průměrem podle přepočítaného typového diagramu dodávek, aby se vyjádřil význam ceny podle skutečné průměrné spotřeby v jednotlivých hodinách nebo dnech. Existuje i alternativa v normalizovaném typovém diagramu dodávek, ale tu dodavatelé nevyužívají.

Další údaje si už čtenáři musí dosadit sami, jako datum, od kdy byly zahájeny dodávky, a datum odečtu elektroměru nebo plynoměru, distribuční sazba u elektřiny a účel spotřeby u plynu.

Posledním nutným údajem je přirážka obchodníka, kterou si obchodník připočítává k ceně. Tu je potřeba dosadit do posledního políčka. Někteří chamtiví dodavatelé ještě výslednou cenu násobí jakýmsi koeficientem. Tímto koeficientem si zákazník musí výsledek ještě vynásobit nebo si dodatečnou přirážku přičíst.

Před výpočtem ceny je nezbytné prohlédnout si podmínky produktu, většinou jsou uvedeny na cenících. Zda ceník neobsahuje dodatečné koeficienty nebo se nepřičítají další částky, které by zvyšovaly celkovou cenu k fakturaci. Dodavatelé chtějí, aby ceník vypadal srovnatelně s konkurencí a aby zákazník nepovažoval nabídnuté ceny za vysoké. Jedná se o nefér a klamavé jednání obchodníka.







Obr. 1: V Kalkulátoru přibyly dvě nové nabídky na výpočet ceny elektřiny a ceny plynu na spotovém trhu, obrázek ukazuje, kde je možno kalkulačku nalézt.

Výsledkem je komoditní cena za elektřinu nebo za plyn bez DPH.

Kalkulačka není vhodná pro všechny ceníky, chtěl bych jmenovat Brodská plynárenská, Lama Energy, Easy Power, AZ Energies, Rodinná energie.

Proč spotový trh a proč kalkulačka

Tento článek se rozhodně nebude líbit našemu dodavateli elektřiny, který ve své reklamě líčí spotový trh jako past pro občany, jako zdroj všeho zlého. Korunami vyjádřeno, zafixujte si poctivou cenu elektřiny na 10 tisících, protože s cenou 6 tisíc na spotovém trhu byste prodělali. V souvislosti s tím nelze opomenout vyjádření Energetického regulačního úřadu a ministerstva průmyslu ohledně nebezpečí převádění zákazníků na spotový trh. Jsem si vědom, že spotový trh pro domácnosti a firmy má mnoho nedostatků, ale od toho je regulátor, aby řekl ve výkladovém stanovisku, co je správné a co už je za hranou. Kalkulačka spotových cen ukazuje, jak je to ve skutečnosti s cenami elektřiny a plynu na spotovém trhu a čtenáři se mohou snadno přesvědčit, kde je pravda.

Zákazníci mění dodavatele energií ve větším počtu než před krizí

V září změnilo dodavatele 30 556 odběrných míst elektřiny a 16 892 plynu, což je rozhodně více, než údaje za září roku 2020, tedy před energetickou krizí. Celkově lze očekávat, že počty změn za rok budou nesrovnatelně vyšší než poslední rok před krizí. Zvýšené počty změn na začátku roku souvisí s ukončování činností některých dodavatelů a s končícími fixacemi zákazníků.

Proti poslední měsíční zprávě Operátora trhu z července se počet odběrných míst elektřiny zvýšil o 8 510 na 6 228 660 a naopak počet odběrných míst plynu se snížil o 7 831 na 2 790 224.



Obr. 2: Vývoj počtu změn dodavatelů elektřiny a plynu za poslední tři roky (Zdroj dat: Operátor trhu)



Tab. 1: Vývoj počtu změn dodavatelů elektřiny a plynu letos (Zdroj dat: Operátor trhu)

Nejvíce zákazníků získávají tradiční dodavatelé, lidé poznají, kdo nejedná férově

V září proti srpnu byli tradičně nejúspěšnějšími dodavateli, co se týče navýšení počtu zákazníků, tradiční dominantní dodavatelé s výjimkou Pražské plynárenské, která je stálicí na konci srovnání. Z červených čísel se v srpnu dostal Centropol a Armex. První česká energie má první pozici díky převzetí zákazníků od General Energy. Při pohledu na hodnocení dodavatelů a na podmínky v cenících si ale myslím, že si zákazníci s novým dodavatelem moc nepolepší.

Z tabulky vyplývá, že zákazníci hledají stabilní dodavatele a také dokážou vyhodnotit nefér jednání některých dodavatelů.



Tab. 2: Přehled deseti úspěšných a deseti neúspěšných dodavatelů podle změny odběrných míst (Zdroj: Operátor trhu)

Ceny na spotovém trhu jsou nyní výrazně nižší než u tradičních dodavatelů

Cena plynu na spotovém trhu Operátora trhu klesla pod 30 EUR/MWh a cena elektřiny v neděli téměř klesla pod 100 EUR/MWh, v první pracovní den tohoto týdne vystoupil index cen v Base Load (dodávka po 24 hodin denně) už jen na 132 EUR/MWh. Jedná se o výsledek zvýšené nabídky plynu před poptávkou i díky zatím přijatelným teplotám. Další možnou příčinou jsou slabé vyhlídky ekonomik jednak v Evropě, ale i ve světě, zejména v Číně. Dobrou zprávou je fakt, že Rusko kvůli své politice již nehraje v ovlivňování cen velkou roli.



Graf 1: Vývoj ceny elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu (OTE a.s.)