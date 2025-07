TZB-info / Ceny energií a paliv / Přehled počtu změn odběrných míst jednotlivých dodavatelů za červen 2025

Přehled počtu změn odběrných míst jednotlivých dodavatelů za červen 2025

CENTROPOL má nový tříletý fix pro nové zákazníky. V polovině uplynulého týdne začaly ceny energií na burzách v ČR klesat, měsíční fixy kopírovaly tento trend. Počet změn odběrných míst za pololetí je u elektřiny vyšší, u plynu mírně klesá. Nový přehled počtu odběrných míst za červen. ERÚ: Energošmejdi útočí na domácnosti i obce, účtují si paušální poplatky za nic.

CENTROPOL ENERGY jako další dodavatel začal nabízet dodávky elektřiny na tři roky za fixní ceny. Od tohoto dodavatele v současné době to není novinka, protože nedávno zveřejnil nové tarify s fixní cenou a se závazkem na tři roky také pro své stávající zákazníky.

Nová akviziční nabídka FIXNĚ ONLINE PRO ZAČÁTEK na 3 roky sice není cenově nejatraktivnější, atraktivní jsou především nabídky na dva roky, u nichž dodavatel nabízí i štědrý bonus, přesto tato nabídka se může uplatnit u zákazníků, kteří si chtějí cenu elektřiny zafixovat na tři roky za stále rozumnou cenu. Sice název produktu má v sobě slovíčko online, přesto si zákazník může sjednat produkt libovolně, nejen elektronicky. Obdobný produkt pro plyn jako většina ostatních dodavatelů obchodník zatím nenabízí.

Se zpožděním se vracím k novým produktům dodavatele ELYN ENERGIE s názvy SILVER, BRONZ, GOLD. Názvy jsem seřadil od nejnižší ceny, překvapuje mne, že tarif GOLD je nejdražší z uvedených produktů. Obchodník nabízí tarify s fixní cenou a se závazkem na 12, 24, 36 měsíců. Nejvýhodnější tarif je na dva roky, což je dnes obvyklé. Rozdíl mezi jednotlivými tarify v cenách silové elektřiny je sto korun, ceny jsou pro všechny distribuční tarify shodné. Bohužel pro mne tyto názvy nezní moc přesvědčivě, spíše naopak, protože mi připomínají názvy produktů prodejců s nekalými obchodními praktikami. Podobně jako CENTROPOL ani ELYN pro plyn tyto produkty nenabízí.

V tuto dobu prodejci vydávají nové ceníky s fixní cenou na měsíc, tentokrát jsou to ceny na srpen a na září. Zde se objevily značné rozdíly v cenách, hlavně plynu, protože v polovině uplynulého týdne začaly ceny na burze PXE klesat a tím se objevily větší rozdíly v cenách obchodníků, kteří vydali ceníky začátkem a koncem týdne.



Tab. 1: Přehled nových ceníků za uplynulý týden (* měsíční fix, zeleně – pokles ceny, červeně – růst ceny u srovnatelných tarifů)

Letos změnilo dodavatele o 16 433 odběrných míst elektřiny více než loni a naopak plyn měnilo méně zákazníků o 167

Mimo leden je počet změn dodavatelů na odběrných místech v dalších měsících téměř stejný. Na vyšším počtu změn odběrným míst elektřiny má zásluhu zejména budoucí perspektiva zdroje energie proti plynu, také vyšší počet celkových odběrných míst. U elektřiny na počty změn mají zcela jistě vliv změny v souvislosti s fotovoltaikou u zákazníků.



Graf 1: Vývoj počtu změn dodavatelů elektřiny (celkem) v jednotlivých měsících roku (Zdroj dat: OTE a.s.)



Graf 2: Vývoj počtu změn dodavatelů plynu (celkem) v jednotlivých měsících roku (Zdroj dat: OTE a.s.)

Také změny počtu odběrných míst podle jednotlivých dodavatelů jsou v mnohem vyšších počtech u elektřiny než u plynu. Celkově v posledních měsících převládá velmi nerovnoměrné rozdělení počtu zákazníků, kdy jeden nebo několik málo dodavatelů získává téměř všechny změněná odběrná místa a ostatní jen paběrkují s jednocifernými čísly. Trend jasně ukazuje, že v budoucnu bude daleko méně obchodníků, než je dnes. Většině obchodníků se nedaří nové zákazníky získávat, ale ani zákazníky příliš neztrácí. Za červen je potěšitelné postavení v tabulce společnosti CENTROPOL a FONERGY. Naopak postavení Dobré energie má příčinu v ukončení činnosti dodavatele Gazela Energy a její přičlenění k tomuto dodavateli.



Tab. 2: Přehled dvaceti nejúspěšnějších a dvaceti nejméně úspěšných dodavatelů, co se týče počtu získaných odběrných míst v červnu 2025

ERÚ: Energošmejdi útočí na domácnosti i obce, účtují si paušální poplatky za nic

Energetický regulační úřad (ERÚ) řeší vzrůstající počet stížností na energošmejdy. Jedná se zejména o „terénní prodejce“, kteří klepou na dveře domácností, ale i obcí a dalších právnických osob. Typické pro tyto nepoctivé zprostředkovatele je, že ústní sliby se výrazně liší od toho, co zákazníkům dávají podepsat. V některých případech pak klienti platí zbytečné poplatky jim či sankce obchodníkům.

Přicházejí bez předchozího ohlášení, nabízejí výraznou slevu na platbách za elektřinu či plyn, smlouvy a další dokumenty chtějí podepsat rovnou na místě, často veškeré podepsané dokumenty odnášejí. To, co ústně přislíbí, se přitom mnohdy diametrálně liší od toho, co ve skutečnosti s klienty podepíší. Tak by se daly ve zkratce shrnout praktiky energošmejdů, na které si zákazníci stěžují ERÚ. Jaké triky nepoctiví zprostředkovatelé nejčastěji využívají?

Změna dodavatele se sankcemi

Pokud má spotřebitel se svým dodavatelem uzavřenou smlouvu na dobu určitou, která stále trvá, její předčasné ukončení je spojené se zaplacením pokuty. Zplnomocněný energošmejd ale zákazníkovi lživě slíbí, že s jeho stávajícím obchodníkem vše zařídí tak, aby za předčasnou změnu dodavatele nic neplatil. Anebo tvrdí, že smlouvu ke dni jejího ukončení vypoví, následně ovšem svůj slib nedodrží. Vedle pokuty za předčasné ukončení smlouvy, kterou požaduje obchodník, může zprostředkovatel navíc uplatňovat odměnu za svoje zprostředkování – pokud tuto odměnu (provizi) nezískává od obchodníka, ke kterému své klienty převádí, bez ohledu na aktuální ceny nabídek na trhu.

„Problém je, když spotřebitel zprostředkovateli podepíše plnou moc a energošmejd mu na základě ní sjedná nového dodavatele, aniž by se ohlížel na trvající závazek u dodavatele stávajícího. Ten pak vyměří oprávněnou smluvní pokutu a po spotřebiteli požaduje její uhrazení,“ popisuje Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ. „Proto je klíčové si veškeré dokumenty před podpisem pečlivě přečíst, na cokoliv nejasného se vyptat, a především si vzít čas na rozmyšlenou. Pokud na nás někdo tlačí, že podpis je nutný teď hned, je to už samo o sobě znamení, že zprostředkovatel patrně nejedná v náš prospěch, ale výhradně ve prospěch svůj.“

Paušál za (ne)činnost

Další praktikou, kterou energošmejdi využívají, je smluvní nastavení poplatků za zprostředkování změny dodavatele či za péči o smluvní zajištění dodávek elektřiny a plynu, o kterých se ovšem při osobním jednání ani slovem nezmíní. Ať už se jedná o neadekvátně vysoké částky za zprostředkovatelem skutečně provedené úkony, nebo o paušální pravidelné poplatky za jeho soustavnou (ne)činnost.

„V poslední době se setkáváme s případy, kdy si zprostředkovatelé vyúčtují za každý rok či měsíc paušální částku, i když pro klienta nic neudělají. Kromě běžných občanů se přitom zaměřují i na obce a další právnické osoby. U obcí nebo podnikatelů je přitom problém, že nemohou zprostředkovatelské smlouvy ukončit stejně jednoduše, jako je tomu u spotřebitelů,“ říká Martin Bortlík, ředitel sekce kontroly ERÚ.

Spotřebitel, typicky domácnost, která energii odebírá pro vlastní byt, dům či chatu, totiž může smlouvu o zprostředkování kdykoliv vypovědět a zároveň odvolat plnou moc (vzor výpovědi najdete na webu ERÚ); zprostředkovateli pak musí zaplatit jen za úkony, které do té doby provedl. Právnické osoby či podnikající fyzické osoby ale tuto možnost nemají a záleží u nich především na tom, jak je konkrétní smlouva formulovaná.

„Trest“ za odchod

Potíže mohou způsobit nejen smlouvy nově uzavřené, ale i ty letité. ERÚ se setkává s tím, že se zprostředkovatel svému klientovi „připomene“ po několika letech v momentě, kdy se spotřebitel rozhodl, dle vlastní volby, změnit dodavatele. Tím, že ukončuje smlouvu se současným obchodníkem (zprostředkovatelem před lety vybraným), může totiž porušit tehdejší dohodu a má uhradit „mimořádný vstupní bonus“, který od zprostředkovatele tehdy dostal.

Pokuta bývá několikatisícová a typicky se jedná o smlouvy uzavřené ještě před létem 2022, kdy došlo k regulaci jejich činnosti a zprostředkovatelé přešli pod dozor ERÚ.

„To ovšem nic nemění na tom, že spotřebitelé mají právo i tyto smlouvy kdykoliv a bez jakýchkoliv sankcí ukončit. Pokud už zprostředkovatele k ničemu nepotřebují, doporučila bych to učinit všem, ať jim zbytečně nezůstávají letité závazky,“ radí Markéta Zemanová a dodává: „Bránit se navíc mohou i proti pokutám, pokud by jim je někdo chtěl na základě starých smluv vyúčtovat. Jestliže měly smlouvy zůstat v platnosti i po nabytí účinnosti tzv. zprostředkovatelské novely, museli by je zprostředkovatelé uvést do souladu s novým zněním zákona nejpozději do 30. června 2022. To velmi často neučinili, a smlouvy pak automaticky zanikly. Což znamená, že zanikl i závazek, ze kterého by pro ně vyplývala sankce.“

Přehled nejlepších nabídek na trhu s elektřinou a s plynem za poslední týden



Tab. 3: Nejvýhodnější nabídky na trhu s energiemi ke sjednání novými zákazníky za uplynulý týden

Ceny na burzách v ČR začaly ke konci týdne výrazně klesat