Ceny plynu po zprovoznění Nord Streamu neklesly. Kdo zdražoval a o kolik? Který dodavatel získal nejvíce zákazníků?

Jak se změnily ceny energií třetí červencový týden? Podíváme se na ceny na burzách, které mají hlavní význam pro stanovení cen energií pro domácnosti. S koncem měsíce vydává Operátor trhu statistiku počtu změn odběrných míst. Který obchodník byl za červen nejúspěšnější?

Ceny plynu na burze po obnovení dodávek z Ruska neklesly

Ceny plynu na burzách v posledním týdnu čekaly na to, zda Gazprom obnoví dodávky plynu po údržbové pauze nebo definitivně dodávky zastaví. Po oznámení, že si ruská společnost objednala část kapacity plynovodu Nord Stream, začaly ceny plynu slibně klesat, ovšem po počátečním zvýšení kapacity plynovodu až na 40 procent kapacity zase proud plynu klesl na 30 procent. To se projevilo nárůstem ceny plynu až nad 170 EUR/MWh. Dobrá zpráva ale pro nás je také to, že německá vláda pomůže obchodníkovi Uniper, který prodává plyn i do ČR.

Nicméně výhled na ceny kontraktů na jednotlivé měsíce tohoto roku nejsou radostné, zejména stojí za povšimnutí cena plynu na prosinec 2022 na burze PXE, jak ukazuje obrázek 2.



Obr. 1: Vývoj ceny plynu na spotovém trhu Operátora trhu v červenci 2022 (Zdroj: Operátor trhu) Obr. 1: Vývoj ceny plynu na spotovém trhu Operátora trhu v červenci 2022 (Zdroj: Operátor trhu)



Obr. 2: Vývoj cen kontraktů na burze PXE na jednotlivé měsíce tohoto roku (Zdroj: PXE) Obr. 2: Vývoj cen kontraktů na burze PXE na jednotlivé měsíce tohoto roku (Zdroj: PXE)

Na spotovém trhu Operátora trhu s elektřinou cenu ovlivňovaly potíže způsobené extrémně horkým počasím v Evropě, tedy nemožností provozovat jaderné a uhelné elektrárny na plný výkon spolu s odstávkami jaderných elektráren ve Francii. O tom, že situace je napjatá, svědčí i cena elektřiny na víkend, kdy se tolik proudu nespotřebuje a která byla uplynulý týden značně vyšší než předchozí víkendy.



Obr. 3: Vývoj ceny elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj Operátor trhu) Obr. 3: Vývoj ceny elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj Operátor trhu)

I cena elektřiny na burze PXE výrazně roste, podobně jako u spotového trhu. Vývoj cen dodávek elektřiny na příští rok ukazuje následující graf, dole pak najdeme ceny na několik let dopředu.



Obr. 4: Vývoj cen elektřiny na burze PXE na příští a ceny na následující roky (Zdroj PXE) Obr. 4: Vývoj cen elektřiny na burze PXE na příští a ceny na následující roky (Zdroj PXE)

Obchodníci, kteří dodávají elektřinu a plyn, většinou na burzách nenakupují, nakupují od velkoobchodníků, ti poctiví dopředu. Burza PXE sice umožňuje nakupovat elektřinu, ale neděje se tak, účastníci obchodování nakupují a prodávají a v okamžiku začátku dodávek se porovnává dříve nakoupený kontrakt s aktuální cenou, což se vyrovná pouze finančně bez fyzických dodávek.

Trh s deriváty znamená, že účastník obchodování na burze například na rok 2023 nakoupí elektřinu za aktuální cenu nyní na rok 2023 a elektřina mu bude dodávána od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, pokud se jedná o fyzické vyrovnání kontraktu. Podobný produkt pro podnikatele poskytuje ČEZ ESCO, který nyní nabízí v produktu Elektřina dodávky od 1. 1. 2023 na rok až na tři roky. Nabízené ceny jsou však znatelně vyšší, než jsou ty na burze.

innogy zdražuje i zlevňuje plyn

Od prvního září společnost innogy zvyšuje cenu plynu pro většinu stávajících zákazníků, kteří v minulosti nezměnili produkt na některý z nabídky fixací, což obchodník dříve intenzivně nabízel.

Ceny plynu při spotřebě 20 MWh za rok se zvyšují z 1 535 na 1 904 Kč/MWh, což při roční spotřebě 20 MWh představuje zvýšení nákladů o téměř 9 000 Kč s daní v případě, že obchodník již nebude více zdražovat. To je ale málo pravděpodobné, protože i přes zdražení patří tento ceník k nejlevnějším na trhu.

Naproti tomu innogy v nových fixních cenících od 22. 7. zlevnil produkty s nabídkou pro nové i stávající zákazníky zhruba o 150 Kč/MWh, nová cena klesla přibližně na 2 700 Kč/MWh bez DPH.

Od září zvyšuje ceny i náš další dominantní dodavatel plynu Pražská plynárenská, ovšem na nesrovnatelně vyšší úrovní, než zdražil innogy. Ceny plynu u základního ceníku pro stávající zákazníky stoupnou při spotřebě 20 MWh z 2 490 na 3 500 Kč/MWh. Přitom obchodník naposledy zvyšoval cenu v červnu.

Jen tak mne napadá, o kolik se sníží spotřeba plynu v další topné sezóně při těchto cenách, když se objevily zprávy, že v Praze již spotřeba plynu klesla o 15 %.

Kompletní změnu ceníků zveřejnily Lama Energy a Gas International, které jsou součástí Lama Group. Ceny elektřiny se od září zvyšují na 6 100 až 6 300 Kč/MWh bez DPH, což je u nově vydaných ceníků nyní průměrná hodnota. Ceny plynu v nových cenících vzrostly na 3 000–3 200 Kč/MWh bez DPH. I to se zdá být nová průměrná cena v nových cenících.

Bezprostředně po zvýšení ceny dominantních dodavatelů následovalo zvýšení cen MND pro stávající zákazníky. Zvýšení cen sice je z pohledu zákazníka drastické, ale obchodník své zákazníky za této mimořádně nepříznivé situace šetřil. Cena elektřiny ve vysokém a i v nízkém tarifu se pohybuje kolem 5 000 Kč/MWh bez DPH a cena plynu okolo 2 200 Kč/MWh bez DPH. Toto zvýšení ceny patří nyní k nejmírnějším na trhu.

Změna dodavatelů

Aktuálně vysoké ceny elektřiny a plynu u všech obchodníků na trhu, fixace z minulosti a špatná zkušenost s některými dodavateli jsou hlavní příčinou minimálních změn dodavatelů. Počty změn odběrných míst nyní ovlivňují zejména ukončení činnosti některých dodavatelů a převody odběrných míst na jiné obchodníky. Patrné to je především u Armexu, u kterého Operátor trhu eviduje také zákazníky Terra Group a pak AZ Energies a Elgas, který slučuje zákazníky dodavatelů s mizernou pověstí, naposledy Strong Energy.

Přehled dodavatelů v kladných číslech tímto seznamem končí, ostatní obchodníci jsou buď na nule nebo mají úbytky zákazníků.

Elektřina Dodavatel Květen Červen Rozdíl ARMEX ENERGY a.s. 32 100 50 662 18 562 ČEZ Prodej, a.s. 2 701 266 2 704 404 3 138 innogy Energie, s.r.o. 591 143 593 194 2 051 E.ON Energie, a.s. 1 200 128 1 202 039 1 911 ELGAS Energy, s.r.o. 3 744 4 442 698 Pražská energetika, a.s. 741 008 741 616 608 Entri a.s. 602 998 396 ČEZ ESCO, a.s. 115 014 115 269 255 TEDOM energie s.r.o. 4 523 4 583 60 České teplo s.r.o. 2 776 2 831 55 EP ENERGY TRADING, a.s. 54 638 54 689 51

Plyn Dodavatel Květen Červen Rozdíl ARMEX ENERGY a.s. 17 980 27 466 9 486 ČEZ Prodej, a.s. 567 895 570 124 2 229 AZ Energies s.r.o. 1 019 2 050 1 031 ELGAS Energy, s.r.o. 2 944 3 460 516 EP ENERGY TRADING, a.s. 25 020 25 105 85 SPP CZ, a.s. 17 538 17 591 53 ČEZ ESCO, a.s. 8 453 8 504 51 QUANTUM, a.s. 6 552 6 591 39 TEDOM energie s.r.o. 1 811 1 850 39 FREE for YOU s.r.o. 711 721 10

Tab. 1, 2: Obchodníci s největším přírůstkem zákazníků v červnu 2022 (Zdroj dat: Operátor trhu)

Při celkovém srovnání po jednotlivých měsících je patrné, že v prvních čtyřech měsících roku 2022 probíhaly převody zákazníků na jiné dodavatele a pak pohyb se začal ve srovnání s rokem 2021 zpomalovat. Na celkové počty změn má vliv také fakt, že mnozí obchodníci ve snaze zajistit dodávky energií pro své stávající zákazníky nové zákazníky nepřijímají.

Počet změn dodavatele – 2022

Elektřina Měsíc Celkem 2022 2021 Leden 182 020 106 510 Únor 60 169 27 722 Březen 37 375 30 671 Duben 32 809 30 401 Květen 28 447 30 345 Červen 23 543 36 745 Celkem 364 363 262 394

Plyn Měsíc Celkem 2022 2021 Leden 73 927 35 679 Únor 26 488 14 597 Březen 17 982 15 695 Duben 15 887 14 266 Květen 12 410 15 623 Červen 12 680 17 892 Celkem 159 374 113 752

Tab. 3, 4: Celkový počet změn za leden-červen 2022 v porovnání s minulým rokem (Zdroj: Operátor trhu)