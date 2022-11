TZB-info / Ceny energií a paliv / Přehled nabídek zákazníkům s končícím závazkem

Přehled nabídek zákazníkům s končícím závazkem

Přinášíme přehled nabídek, které se mohou uplatnit ještě do konce roku, aby zákazníci nemuseli platit extrémně vysoké ceny některých obchodníků. Ceny plynu klesají díky naplněnosti zásobníků, ale ještě není vyhráno. Jak si poradit s výpočtem spotových cen, s jiným způsobem tvorby cen?

Nabídky obchodníků

Dodavatelé obnovují nabídky energií pro nové zákazníky. Děje se tak zhruba po dvou měsících, kdy kvůli extrémně vysokým cenám elektřiny a plynu na burze zastavila většina obchodníků příjem nových zákazníků. V současné době si může zákazník vybírat z několika nabídek nejsilnějších dodavatelů, zde jsou:

E.ON opětovně zveřejnil ceník produktu z letošního jara Variant PRO 24 Jaro I. s cenou něco přes 7 600 Kč/MWh u světelného proudu a v případě plynu pro topení za 3 999 Kč/MWh. Jedná se o fixaci na dva roky. Ceníky vznikly v době extrémního růstu cen, vlivem začátku války na Ukrajině.

ČEZ, který první stáhl nabídky, je zase jako první obnovil. Aktuálně náš největší dodavatel nabízí proud za 9 931 Kč/MWh bez fixace a bez závazku, nebo za stejnou cenu s fixací na jeden rok. Podobně nabízí obchodník plynu, ten je u ČEZu za 4 212 Kč/MWh.

Společnost innogy se rozhodla ještě do konce roku změnit cenu plynu, aktuálně nabízí plyn (Start 12) za 2 655 Kč/MWh (fixace na 12 měsíců), což je mírně nad hranicí pro zastropování. Nabídka elektřiny je ale extrémně drahá, je za 14 779 Kč/MWh a to i při zohlednění délky fixace na 15 měsíců a rizika v souvislosti s možným vývojem cen na trhu. Přitom ještě nedávno byly nabídky elektřiny tohoto obchodníka jedny z nejlevnějších na trhu.

Pražská energetika po dobu krize na podzim neměnila ceníky, proud bez fixace je u ní za 7 505 Kč/MWh, zelená elektřina je dokonce levnější, je za 7 000 Kč/MWh. Plyn v současné době obchodník prodává za slušných 3 250 Kč/MWh a za stejných podmínek jako proud (produkty NEFIX).

Velmi příjemným překvapením pro trh byla čerstvě publikovaná novinka od společnosti MND produkty Plyn z první ruky – Ceník se stropem a Proud – Ceník se stropem, u kterých je cena stanovena ve stejné výši, jako jsou zastropovány ceny elektřiny a ceny plynu (2 500 a 5 000 Kč/MWh). Nabídky jsou o něco výhodnější než zastropování ceny, protože paušální plat je o pár halířů nižší, než je cena paušálního platu pro zastropování. Ceník je určen pro nové i stávající zákazníky MND, kteří chtějí komunikovat elektronicky a nechají si zasílat pouze elektronické faktury a místo složenek využívají bankovní platby. Smlouva je na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Myslím, že to je skvělá volba pro ty, kterým nyní končí fixace a nechtějí platí do doby zastropování extrémně vysoké částky.

Všechny zde uvedené cenové nabídky jsou bez DPH a ceny by měly platit pouze do konce tohoto roku. Pak se začne uplatňovat zastropování cen energií, zatím na dva roky. Nicméně, dostaly se ke mně reakce, kdy lidem končí původní závazek s fixací ceny a obchodníci jim nabízí prodloužení smlouvy s cenou kolem 15 tisíc korun za megawatthodinu elektřiny a přes 4 000 Kč za megawatthodinu plynu.

Innogy v prolongačních cenících plynu (Benefit, Plus, Profit, Ideál, Tip) uplatňuje okolnostem přizpůsobený inovativní postup. Ceny do konce roku jsou velmi nízké, skoro tak nízké, jako jsou nyní na spotovém trhu (kolem 1 500 Kč/MWh), ale na tento ceník navazují další ceníky, vždy na jeden rok až do roku 2025. Ceny v nich se postupně navyšují, od zhruba 2 700 Kč/MWh v roce 2023, do nejvyšší až kolem 4 700 Kč/MWh, aby v roce 2025 o několik desetikorun klesla. První, velmi levný ceník budou mít na chvilku zákazníci, kterým právě v tom období končí fixace cen, těch nebude příliš mnoho. Zákazníci vědí, že od roku 2023 bude zastropování cen, ale pro zbytek tohoto roku se nebudou muset bát vysokých cen plynu.

Jaké jsou zásoby plynu pro ČR a v Evropě?

U nás jsou zásobníky plynu určeného pro potřeby ČR téměř úplně plné (98,35 %), v jiných evropských zemích je to podobné. Podle agentury Montel bylo letos v Evropě naskladněno o 50 mld. m3 více než obvykle, což naplnilo zásobníky v Evropě na 95 % kapacity. Cíl Evropské unie k 1. 11. byla naplněnost zásobníků z 80 %. Plné zásobníky a neobvykle mírné počasí v říjnu způsobily, že spotové ceny plynu pro krátkodobé dodávky prudce klesly. Trh však zůstává napjatý po celou zimu i v roce 2023.

Zájemci se mohou přesvědčit o stavu plynu v zásobnících ČR v tomto jednoduchém grafickém rozhraní, je zde i přehledně zobrazeno, zda se zásobníky naplňují nebo vyprazdňují. V následující aplikaci zase čtenář získá přehled o stavu zásob plynu v evropských zemích na stránkách AGSI+.

Podobné je to u elektřiny, zima bez větru může výrazně přispět ke zvýšení ceny elektřiny na spotovém trhu, která také v posledních dnech výrazně klesla. Situace na trhu s elektřinou také zůstává napjatá.



Graf 1: Vývoj ceny elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu

Graf 2: Vývoj ceny plynu na spotovém trhu Operátora trhu

Alternativní výpočty spotových cen – jak na ně?

Následující tabulka ukazuje spotové ceny v jednotlivých měsících. Tyto údaje používají dva naší menší dodavatelé Rodinná energie a Easy Power. Bohužel není mi známo, jak vypočítají konečnou cenu na vyúčtování. Zda uvedou na vyúčtování každý měsíc cenu a vypočítají vážený průměr cen za celé období, nebo spočítají prostý průměr. Průměrné ceny jsou dole v tabulce.

Velmi orientační výpočet (+− 100 Kč cenový rozdíl) mohou nabídnout naše kalkulačky (elektřiny, plynu) pro výpočet spotových cen. Je třeba zadat distribuční tarif u elektřiny, který má přibližně stejnou spotřebu po celý rok a tou je třeba D02d, u plynu je to tarifní sazba s nejnižší spotřebou DOM1. Zákazník pak získá přibližnou informaci, kolik by měl dodavatel ve vyúčtování zhruba uvádět cenu.

Podobné ceny jsou i v cenících, kde dodavatelé počítají cenu podle prostého průměru indexů cen, u elektřiny se používá základní index (Base Load Index – dodávka po dobu 24 hodin) a u plynu Index OTE. Průměrné ceny za rok ze dne 4. 11. jsou v našem týdně aktualizovaném přehledu a 6 026,30 Kč/MWh elektřiny a aritmetický průměr INDEX OTE dosáhl hodnoty 3 010,43 Kč/MWh u plynu.